Dodik: Bakirov zahtjev pokušaj kontinuirane kriminalizacije rukovodstva Srpske

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zahtjev bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović za njegovim sankcionisanjem zbog izjava u Bratuncu predstavlja pokušaj kontinuirane kriminalizacije rukovodstva Srpske, te poručio da će tako biti dok god Srpska postoji i da se na to treba navići i ignorisati.

Dodik je rekao da je u Bratuncu 7. jula izjavio da je u Podrinju u kontinuitetu od tri godine pobijeno više od tri i po hiljade Srba i da na to niko nije reagovao.

On je naveo da se zna da je i u toku Prvog i Drugog svjetskog rata postojala posebna intencija tadašnje muslimanske politike u vezi sa Drinom, kao i da je bošnjačka politika tokom proteklog rata bila usmjerena na entičko čišćenje Srba, o čemu i govori podatak o stradanju tri i po hiljade ljudi.

"Rekao sam da postoje organizacije koje su davale pare isključivo da se ljudi vraćaju na istok i uz samu Drinu i da to predstavlja novi pokušaj oživljavanja starih strateških ciljeva. Poznato je da postoje organizacije u svijetu koje su djelovale i danas djeluju u BiH, razne islamske organizacije koje danas podržavaju i terorizam, a ranije su podržavale projekte povratka, i da ih je Savjet bezbjednosti UN zabranio", naveo je Dodik, povodom zahtjeva Izetbegovića za njegovim sankcionisanjem od OHR-a, Tužilaštva BiH i Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira (PIK) zbog izjave u Bratuncu 7. jula.

Dodik kaže da tog dana u Bratuncu nije rekao ništa drugo, osim toga.

"Bošnjaci slobodno žive u Bratuncu, Srebrenici i na nekim drugim mjestima. Nisam rekao da ne moraju da dođu, 99 odsto imovine vraćeno je prijeratnim vlasnicima, mnogi projekti obnove su urađeni i znatan broj tu živi, ništa im ne smeta", napomenuo je Dodik.

Predsjednik Srpske je naveo da "nisu imali dokaze za razne priče o njemu, pa su pokušali sa referendumom, pa kada ni to nije uspjelo, na teret mu stavljaju antidejtonsko djelovanje".

"Dok god postojimo oni će tako raditi, prema tome treba da se malo naviknemo i to ignorišemo. I visoki predstavnik u BiH Valentin Incko odjednom interveniše na isti način, gotovo istim jezikom kao i Izetbegović, ali i to smo već naučili u nekom ranijem vremenu", poručio je Dodik.

On kaže da sve vrijeme traže sankcije protiv njega, pa je prošle sedmice Tužilaštvo BiH zbog nepostojanja dokaza obustavilo istragu u vezi sa referendumom, a već danas se pojavljuje priča koja ponovo treba da skrene pažnju na tu igru kojom bi najradije vidjeli sve iz Republike Srpske u Sudu i Tužilaštvu BiH i tamo im presuđivali po svojoj volji, a kao podloga za to im služi Obavještajno-bezbjednosna agencije (OBA), koja pokušava da inkriminiše razne ljude.

Komentarišući to što je Izetbegović najavio da će javno objaviti informacije o procesima kojima se nastoji uticati na kadrovsku politiku u OBA, to što ne vidi ništa sporno u imenovanju Osmana Mehmedagića za direktora te agencije, te to što će se zalagati za depolitizaciju svih obavještajnih agencija i pravosuđa u BiH, Dodik je rekao da je poznato da kadar u agenciji nije postavljen godinu dana jer je Izetbegović tražio da to "bude isključivo Osmica (Osman Mehmedagić) koji je bio ratni šef obavještajne strukture oko Alije Izetbegovića".

"Kada je umirao otac Bakira Izetbegovića tražio je da Bakir pripazi Osmicu i postavi ga na najvažnije mjesto, što je on i učinio", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je poznato da je OBA neprijateljska organizacija koja čini sve da podrije politički sistem, procese i osnove Republike Srpske.

"To čini na bazi ratnog plana muslimanske obavještaje agencije - AID koja nikada nije prestala suštinski da postoji, koja se proširila i djeluje po ambasadama i jača je od OBA, u kojoj, nažalost, Srbi koji se tamo nalaze više služe za pokriće, nego za stvarno djelovanje", ukazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ranije se bivšem direktoru OBA Almiru Džuvi mogla dati određena saglasnost, jer je bio usmjeren u organizaciju na opšteprihvaćen nivo u BiH.

"Danas je OBA, prema svim relevantnim informacijama koje imam, pod direktnim uticajem turske obavještajne službe i sa njima najbolje sarađuje, što se vidi kroz izvještaje obavještajne zajednice u BiH i činjenicu da je ranije dala operativne naloge za praćenje državnog rukovodstva Srbije, i da prate nas, naše saradnike i porodice i svašta nam namještaju", naveo je Dodik.

Dodik je ocijenio da je riječ o Izetbegovićevoj zloupotrebi jer on brani ono što je neustavno, s obzirom na to da u Ustavu BiH nema obavještajne službe na nivou BiH, kao ni Suda ni Tužilaštva, niti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.

"On (Izetbegović) isključivo to brani. To je njemu potrebno isključivo za obračune, kako on misli da treba da se obračunaju sa nama u Republici Srpskoj", zaključio je Dodik.

Podsjetimo, bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio je od OHR-a, PIC-a i Tužilaštva BiH da predsjednim Republike Srpske Milorad Dodik bude sankcionican zbog izjava koje je dao u ratuncu, o čemi možete više pročitati u odvojenoj vijesti na OVOM LINKU.