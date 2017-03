Dodik: BiH, kada bi se svela na Ustav, može funkcionisati

NOVI SAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da SDS smatra da u saradnji sa Bakirom Izetbegovićem može da napravi neku promjenu, ali da će narod na izborima naredne godine reći ko ga najbolje predstavlja.

Dodik je, između ostalog, govorio i o rješenjima za efikasnu Bosnu i Hercegovinu. On je rekao da bi BiH, kada bi se svela na Ustav, može funkcionisati.

Govoreći o Srpskoj demokratskoj stranci, Dodik je naglasio da je ovu stranku ''Izetbegović uzeo ka nereprezentativan uzorak''.

"Riječ je o ljudima koji su sto godina opozicija u Republici Srpskoj, a Izetbegović ih je kao politički manjinu i nereprezentativne uzorke uzeo u zajedničke institucije i zato sada imamo probleme na nivou BiH", rekao je Dodik u Novom Sadu.

On je napomenuo da se oni nisu uspjeli oduprijeti Izetbegoviću kada je riječ o reviziji presude po tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu.

"Vjerujem da su izbori 2018. godine za sve to najbolja mjera i da će narod reći ko to i na kakav način najbolje predstavlja ono što je bit i osjećaj naroda. Ja sam na strani naroda, i onda kada mi donose sankcije i kada mi Amerika utvrdi sankcije", naveo je Dodik.

On je naveo da je sve vrijeme unazad prisutno nastojanje Bošnjaka da u parlamentu i Savjetu ministara pridaju sebi značaj koji nemaju, te da se redovno održavanje sjednica parlamenta svede na to da se ništa ne odlučuje i ne donose nikakvi zaključci. Predsjednik Srpske je rekao da se ništa ne može ni donijeti dok se o tome ne dogovore dva entiteta.

"Mimo devet nadležnosti u BiH, isključivo se na dnevni red Parlamenta BiH može staviti ono što je ugovorom dogovoreno između vlasti Republike Srpske i FBiH, samo na taj način. Oni to izbjegavaju zato i nemaju efikasnost pa onda jauču pred zapadnjacima kako ne funkcioniše BiH", objasnio je Dodik.

On je ocijenio da bi BiH, kada bi se svela na Ustav, mogla da postane efikasna, a da ovakva kakva je sada ima puno problema u funkcionisanju.

"E sad se tu pojave neki ljudi koji misle da imaju misionarsku ulogu da oni nešto rješavaju. Ključno pitanje je zadržati status i ulogu Republike Srpske u BiH i to je ono što mi u Srpskoj radimo", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je BiH koncipirana kao državna zajednica, da ima zajednički nivo vlasti, a da je Savjet ministara pomoćni organ Predsjedništva, te da nije nikakva vlada BiH.

"Zajednički parlament treba da se sastaje samo kada imaju pitanja iz devet nadležnosti koje BiH inače ima", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je BiH svih godina bila prepreka Srpskoj, koja nije mogla da realizuje mnoge projekte, iako je to željela.

"Vlast i Vlada Republike Srpske, kao i ostale institucije za nas su od primarnog interesa, jer nam BiH nije donijela dobro", rekao je Dodik i naglasio da će uvijek reći da RS nije spremna za ulazak u bilo kakve aranžmane sa NATO-om, ako Srbija ostane neutralna.

Predsjednik RS je poručio da ne bi mogao da prihvati da NATO granica bude Drina, te da se za to nikada neće zalagati.

"Pošto to njima ne odgovara, onda im Milorad Dodik pomalo nešto i smeta. Nažalost ima Srba koji raspiruju takva očekivanja i daju neke saglasnosti, ali ja nisam taj. Ja jasno kažem da Republika Srpska neće dati saglasnost ni za šta u BiH što nije primarno u interesu Srbije", naglasio je Dodik.

On je dodao da je tako bilo i kada je riječ o Kosovu i njegovom priznanju, te da je danas nivo odnosa koji BiH ima sa Kosovom manji nego što ima Srbija.

"Mi na tom planu ništa nećemo mijenjati kao što nismo dozovlili da se uvedu sankcije Rusiji kada su nas proglasili da smo ruska interesna zona, ali to je sve stvar politika koje mi vodimo", zaključio je Dodik koji se danas u Novom Sadu susreo sa predsjednikom Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Igorom Mirovićem.

Dodik: Srpska nije prepreka realizaciji aranžmana sa MMFom već FBiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srpska nije prepreka realizaciji aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ već Federacija BiH /FBiH/.

Dodik je podsjetio da je BiH ušla u arnažman sa MMF-om, da je Srpska dio tog aranžmana i da je ispunila sve svoje obaveze, ali da to nisu uradili drugi nivoi vlasti.

On je napomenuo da su ranije, kada Republika Srpska nije mogla da ispuni obaveze, sredstva MMF-a redovno išla prema FBiH.

"Sada kada Srpska ispunjava obaveze, FBiH to ne čini, kao ni zajednički nivo. To govori o selekciji koja je za nas potpuno neprihvatljiva", rekao je Dodik Srni poslije razgovora sa predsjednikom Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Igorom Mirovićem.

Prema njegovim riječima, uprkos tome Republika Srpska održava stabilnost budžeta i svih drugih obaveza, na vrijeme izvršava obaveze kada je riječ o platama i penzijama, ali bi sredstva MMF bila dobra za strukturalno prilagođavanje i dala bi mogućnost veće likvidnost javnih računa.

"U svakom slučaju dobro bi došla, ali ne bi nas ni značajno ugrozila. Nisam optimista što se tiče FBiH koja je u potpunom kolapsu", rekao je Dodik, te podsjetio da su nedavno predstavnici hrvatskih stranaka napustili sjednicu federalnog Parlamenta.

Dodik: Glasaću za Vučića

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će na predstojećim predsjedničkim izborima glasati za Aleksandra Vučića.

On je u Novom Sadu istakao da do sada nije glasao na srpskim izborima i da će to učiniti u Konzulatu Srbije u Banjaluci.

„Hoćete da vam kažem za koga ću da glasam?“, upitao je Dodik prisutne i potom dobio veliki aplauz.

Dodik je istakao da „nema ništa bolje za narod nego da masovno podrži lidera, kao i da Srbija ne smije da se dijeli i da mora da dâ znak lideru“.