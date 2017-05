Dodik: Čavić je frustrirani lažov; Čavić: Dodik je lažov i kukavica

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik RS optužio je Dragana Čavića, bivšeg predsjednika RS, da je patološki lažov koji je lično dogovarao privatizaciju oko 750 preduzeća u RS za vrijeme dok je on bio predsjednik.

Istovremeno, Čavić je Dodika prozvao kukavicom i najvećom štetom po RS, i pozvao ga na javni duel na kojem bi suočili međusobne argumente.

Sve je počelo Dodikovim obraćanjem na pres konferenciji u Narodnoj skupštini RS na kojoj je demantovao Čavićeve tvrdnje da je Košarkaški klub Igokea finansirana od strane Birača. Dodik je rekao da su to laži isfrustriranog Čavića koji je izgubio sve izbore, a koji je, kako je rekao, za vrijeme vlasti SDS-a lično dogovarao privatizacije državnih preduzeća.

Dodik je rekao da Igokea nikada nije uzela sponzorstvo iz bilo kojih javnih sredstava kao ni iz Birča, što je tvrdio Čavić, osim od strane nekoliko privatnih banaka, te da nisu tačne Stanićeve tvrdnje da je dvorana za Igokeu napravljena na uštrb bolnice u Istočnom Sarajevu.

“Oni koji su pribavili kapital za vrijeme vlasti SDS sada drže moralne pridike o tome. Ja nikada nisam ništa privatizirao lično, nemam nikakvo vlasništvo koje je bilo ranije državno. Sve što sam radio bilo je vezano za moje privatne poslove i nikada nisam bazirao svoje bogatstvo na pljački državne imovine kako je to radio Stanić kojem je politika SDS-a dala da preuzme jednu od vodećih firmi u Prnjavoru”, rekao je Dodik.

Pojasnio je da je Opstina Laktaši napravila dvoranu tako što je uzela kredit, a da je u Aleksandrovcu dvorana izgrađena sredstvima grčke vlade.

“Stanić priča o poštenju, otiđite u Prnjavor i pitajte ljude o njegovom poštenju. Ne može se dozvoliti spodobama poput Stanića da priča o poštenju. Zamislite Stanića i poštenja. Kada je pričao sa mnom da izađe iz SDS-a onda je tražio novac, i to ozbiljan novac. Tražio je da (mu pomognem u) firmi u Nevesinju kojoj je on isporučio neku travu koju je natopio vodom u Mostaru da bi bilo teže. Ja sam mu rekao da ja to ne mogu uraditi i da ide da ganja stečajnog upravnika. To je bio razlog što nije izašao iz SDS-a. Ja imam svjedoke. I taj čovjek sad pricao postenju”, rekao je Dodik.

Dodao je da je Čavic je sklon lažima i petljanjima, i da je neadekvatno upravljanje Borcem u vrijeme vlasti SDS-a dovelo do problema u tom klubu.

“U zadnjih deset godina izgubio je sve izbore. Njegova legitimnost je potpuna upitna. Mi vjerujemo da su oni potpuni politički luzeri, kao što je njihova inicijativa za smjenu vlade potpuno luzerski poduhvat. Ne sporim pravo da oni podnesu inicijativu ali oni neće imati čak ni većinu koja će utvrditi dnevni red. Ja im kažem da neće imati nijedan glas za tu tačku. Njihovo orgijanje prelazi svaku vrstu normalnog političkog odnosa i političke korektnosti. Ne prestaju sa izmišljanjem i lažima. Koliko ih puta treba pobijediti na izborima da bi konačno shvatili gdje im je mjesto? Čavić je dramatično izgubio za gradonačelnika jer ga narod neće. On je nedorečeni izgubljeni i frustrirani lažov i luzer”, rekao je Dodik.

Istakao je i da poštuje njegovu porodicu i da nikad u životu nije povukao nijedan potez protiv bilo koje porodice.

Govoreći o Ljubiji, Dodik je rekao da je prihvaćena inicijativa Izraeli investment grupe zato što je ugovor sklopljen za vrijeme Čavićeve vlasti od Ljubije ostavio praznu ljušturu.

“RS dobila nulu kad je Mittal ušao u RS. Ništa nije platio a dobio je kompletna eksploataciona prava. Preuzeo je određeni broj radnika i svaka čast za to. A RS ništa nije dobila osim koncesione naknade koju je morao da plati po zakonu”, rekao je Dodik.

Dodao je da Čavić i ostali rade za Mittal a ne za RS.

“Mi ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji je ubačen da ovo govore. Oni to ozbiljno govore. Postoje ozbiljne indicije o tome. Ovi koji ne budu glasali za prodaju rudnika rade direktno za Mittal i primaju novac odatle. Naravno, Čaviću vi to dobro znate. Ja to govorim na osnovu indicija putem službenih organa po kojima je Mittal ušao sa novcem među nekoliko njih ovdje. Sad se to provjerava”, rekao je Dodik.

Čavić je rekao da je Dodikovo obraćanje, u kojem je spomenuo njegovu porodicu, shvatio kao ličnu prijetnju, i istakao da Dodik nema dovoljno muškosti da se licem u lice suoči s njim.

Čavić je rekao da Dodik ima “ozbiljan zdravstveni problem”.

“Imali ste prilike da čujete osobu koja se predstavlja kao predsjednik RS sa svojim primitivizmom, neznanjem, bolesnim iživljavanjem nad siromašnim građanima RS, koji okretanjem činjenica pokušava da se pokaže kao najveći patriota, najpošteniji, najiskreniji političar Srba u posljednjih 20 gosdina a sve je suprotno od toga”, rekao je Čavić.

Dodao je da on nije na vlasti već 11 godina i da je dosad bilo dovoljno vremena da se ispita njegova uloga u privatizacijama.

“Ja nisam predsjednih od 2006. godine. Ima ministra policije, ima pravdu u svojim rukama šta čeka? Ali ne mogu mu ostati dužan za kvalifikacije o mojoj porodici. Ja se njegovom porodicom ne bavim. Ali se on mojom porodicom lično bavio. Poslao je policiju da maltretira moga sina. Ovo što sam danas čuo shvatam kao prijetnju”, rekao je Čavić.

Rekao je da su insinuacije da su poslanici koji će glasati protiv prodaje Ljubije plaćeni, ozbiljne i da ih treba ispitati.

“Pozivam ministra policije i sve institucije RS da vrše provjeru. Ali isto tako pozivam ih, jer imam vrlo slične izvore kao Milorad Dodik, da je Zotov poplaćao neke ljude oko Milorada Dodika da se glasa za prodaju”, rekao je on.

“Želim da mu kažem jednu poruku iz ličnog iskustva. Krajem iduće godine biće bivši. Neće više biti predsjednik Republike. A već 2019. svi oni koji su koristili njegova leđa da rade za sebe će pokazati svoje pravo lice i onda će ostati sam i usamljen. Jer njegov kraj je već blizu. On je najveći politički gubitnik Srba i najveći štetočina po srpske nacionalne interese u posljednjih 20 godina”, rekao je Čavić.