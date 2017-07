Dodik: Da je BiH normalna država Savjet ministara bi podnio ostavku

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da bi u svakoj normalnoj zemlji, što BiH nije, izvršni organ trebalo da podnese ostavku ako u parlamentu nema podršku za svoj rad.

Dodik je izjavio Srni da Savjet ministara BiH, koji je pomoćni organ Predsjedništva BiH, formalno pravno, suštinski i politički nema dovoljno glasova u parlamentu BiH, s obzirom da nije podržan njegov izvještaj o radu za prošlu godinu.

"Njima je važno da tamo sjede bez skupštinske većine, ne izvršavaju obaveze, zaobilaze institucije Republike Srpske, lažu EU sa stanovišta Transportne zajednice u smislu osnovnog ugovora koji nije sporan", rekao je Dodik.

On je ponovio da za Srpsku nije sporan ugovor između zemalja članica Transportne zajednice, već unutrašnja procedura.

Dodik je pozvao na potpisivanje ovog ugovora, ali uz mehanizam koordinacije, odnosno formiranje ministarske konferencije od tri nadležna ministra i rotirajuće predstavljanje BiH.

"To svi razumiju u Evropi, samo ne ovi iz Savjeta ministara", istakao je Dodik.

On je naglasio da Srpska ima ozbiljne nadležnosti u oblasti komunikacije i saobraćaja, te da se ne može dopustiti "neodgovornim tipovima koji glume vladu BiH" da odlučuju.

"Onda ćemo uvijek proći ovako kako smo u Trstu - tri projekta izvan Srpske i samo jedan u Srpskoj i to onaj koji je naslonjen na FBiH, petlja u Doboju koja se odnosi na Koridor `Pet ce`", rekao je Dodik.

On je upitao zašto EU potencira pitanje Transportne zajednice ako Savjet ministara kaže da to nije evropsko pitanje.

Dodik je podsjetio i na pisanje komesara EU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana, pa i direktora MMF-a, koji je rekao da predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić ne vrši koordinaciju.

OBA neprijateljska prema Republici Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je Srni da smjena Nikole Špirića (SNSD) sa čela Zajedničke komisije parlamenta BiH za nadzor nad Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OBA) BiH pokazuje da se ova agencija odmentnula, te da je iznad civilne i parlamentarne kontrole.

"Mi tamo više nećemo učestvovati, što govori o krizi, a služba ne može izbjeći činjenicu da je politički motivisana", ocijenio je Dodik.

Dodik je poručio da je OBA neprijateljska prema Republici Srpskoj i da preduzima aktivnosti i mjere koje su neprijateljski usmjerene prema njoj, te da će Srpska putem svojih institucionalnih kapaciteta - Narodne skupštine, tražiti raspravu o tome jer je ranije vlast u Srpskoj dala saglasnost da se OBA formira, te vlast ima pravo da tu saglasnost i povuče i neće oklijevati da to i učini.

On je naglasio da Srpskoj ne treba služba koja koristi sredstva budžeta BiH da bi radila protiv Republike Srpske.

"Činjenica je da je u skladu sa članom šest OBA obavezna da sarađuje i sa nosiocima odgovornih funkcija u Republici Srpskoj, kao što su predsjednik i potpredsjednici Republike, te predsjednik Vlade i Narodne skupštine, a nema dokaza da su ikada kontaktirali ili obavještavali bilo koga u Republici Srpskoj o bilo čemu", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, s druge strane postoje jasne indicije o tome da služba prati šta se događa u Republici Srpskoj, pokušavajući da destabilizuje njene institucije.

"To govori o tome da nije slučajno otvoren problem. Otvoren je jer je služba, očigledno, po nalogu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i njegovog miljenika, direktora OBA Osmana Mehmedagića Osmice ranije počela da kontroliše i prati državno rukovodstvo Srbije, što nikada nije izvedeno na čistac, kao ni pokušaj ubistva premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici koji nije istražen do kraja", smatra Dodik.

SDS sestavio u funkciju odbrane muslimanske obavještajne agencije

On je ocijenio da se kriza koja postoji u BiH uporno pokušava prebaciti na Republiku Srpsku kako bi se u njoj problematizovalo stanje.

"Kada je Špirić, kao predsjednik Zajedničke komisije za nadzor nad OBA tražio da se to stavi na dnevni red doživio je ovu sudbinu zahvaljujući SDS-u. Prije svega, jer se SDS stavio u funkciju odbrane muslimanske obavještajne agencije koja sve više liči na ratnu agenciju Alije Izetbegovića jer je i sam direktor njegov ratni kadar", naveo je Dodik.

On tvrdi da je SDS pokrenuo pitanje odbrane te službe i Špirićeve smjene, što govori o tome da su direktno pod uticajem ili podanici te službe.

"O tome najbolje govori njihov delegat Darko Babalj za kojeg svi i u Istočnom i federalnom Sarajevu znaju na koji način djeluje, šta radi i kako prodaje srpske nacionalne interese. On je jedan od najvećih spekulanata i izdajnika srpskih nacionalnih interesa u federalnom Sarajevu. Nijedan musliman nije branio OBA, nego je on prije nekoliko dana u medijima tvrdio kako je ona zakonita, što govori da je on podanik i službenik te agencije, barem pretpostavljam da je tako", ocijenio je predsjednik Republike Srpske.

Dodik smatra da se Špirić ponio časno, u interesu Republike Srpske i zakona OBA, dodajući da je on četiri godine bio predsjedavajući Komisije "i zna šta znači ta služba".

On je dodao da se služba odmetnula i da nije pod parlamentarnom kontrolom, te da apsolutno podržava činjenicu da je i srpski delegat iz SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović podnio neopozivu ostavku na članstvo u Komisiji, "što govori o tome da nikog iz opozicije, iz Republike Srpske, nema u toj komisiji".

"Tamo je SDS koji brani ratnog komandanta i kadar Alije Izetbegovića i sada Bakira Izetbegovića, Osmicu, i tamo su spremni da se obračunaju sa sve do jednim Srbinom samo da bi spasili svoje fotelje u Sarajevu", rekao je Dodik.

Špirić svoju dužnost obavljao korektno

On je naglasio da je Špirić svoju dužnost obavljao veoma korektno, za pohvalu, jer je imao hrabrosti otvoriti pitanja, ali je očigledno da je mašinerijom koju je pokrenuo SDS došlo do njegove smjene.

"Treba da odgovore kako će sada izabrati predsjedavajućeg. Očigledno je na sceni priča o tome da je direktor musliman i sada će se izabrati predsjedavajućeg Komisije muslimana pod direktnim uticajem Bakira Izetbegovića i onda će sve ijedan Srbin koji nije po njihovoj mjeri, a to je bilo ko izvan SDS-a, imati probleme i to treba biti jasno javnosti", zaključio je Dodik.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH smijenio je sinoć Nikolu Špirića sa čela Zajedničke komisije za nadzor nad OBA BiH.

Špirića će, na osnovu odluke Predstavničkog doma, na mjestu predsjedavajućeg Zajedničke komisije zamijeniti Borislav Bojić iz SDS-a.