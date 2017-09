Dodik: Deklaracija u parlamentima Srpske i Srbije u novembru

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da rad na deklaraciji o opstanku srpskog naroda dobro napreduje i da bi tekst trebalo da bude usvojen u parlamentima Srbije i Srpske u novembru.

"Želimo da dođemo do najboljeg mogućeg dokumenta i zato ćemo u cijeli proces uključiti veliki broj ljudi koji imaju šta da kažu o položaju i budućnosti Srba na ovim prostorima", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao za "Večernje novosti" da timovi iz Srbije i Republike Srpske intenzivno rade na tome.

On je naveo da će se prije završetka dokumenta, najvjerovatnije, još jednom sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i političkim predstavnicima Srba iz regiona.

Kada je riječ o referendumu o statusu Republike Srpske, Dodik je ponovio da bi to u ovom trenutku dovelo do podjela u društvu, a da se to želi izbjeći.

Dodik, koji je lider SNSD-a, rekao je da SNSD kao odgovorna partija to želi izbjeći, cijeneći međunarodne okolnosti i izostanak konsenzusa ključnih političkih igrača.

"Odgodićemo razmatranje tog pitanja", rekao je Dodik i podsjetio na odluku Sabora njegove stranke da se do kraja ove godine procijene uslovi za moguće održavanje referenduma.

Prema njegovim riječima, ni SDS, ni PDP, ni Dragan Čavić ne žele samostalnost Srpske.

"Uslovi za izjašnjavanje u 2018. godini nisu stvoreni, ali nastavićemo da tražimo konsenzus oko svih pitanja važnih za Srpsku, pa i oko ovog", poručio je predsjednik Srpske.