Dodik: Govedarica da pročita sporazum iz 2012

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je teško polemisati sa ljudima koji ne vladaju osnovnim činjenicama, kao što predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ne vlada pitanjem Akcionog plana za pristupanje NATO (MAP), knjiženja imovine, ali, nažalost, ni ostalim bitnim političkim pitanjima.

"Laž je da je SNSD odlučivao o MAP-u, ali ako Govedarica to neće da shvati možda ću biti jasniji ako kažem - nema MAP-a. Ali ga pozivam da sutra ne otrči u dobro poznatu ambasadu da ih uvjerava da će MAP-a biti čim oni dođu na vlast", poručio je Dodik.

Upitan da prokomentariše tvrdnju Govedarice da nijedan potez aktuelnog Savjeta ministara BiH i Predsjedništva BiH nije prouzrokovao odluku Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine, te da je nekorektno da bilo ko iz Republike Srpske za to optužuje pojedine institucije, odnosno člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, Dodik je rekao da je samo jednom pogledao šta je Ivanić izjavljivao posljednjih mjeseci o knjiženju vojne imovine, Govedarica bi znao da su kritike na njegov račun i te kako utemeljene.

Predsjednik Republike Srpske je ocijenio da Govedarica još nije shvatio da je nečinjenje isto što i činjenje ako proizvodi posljedicu i poručio da mu je zato bolje da ćuti nego da govori o tome šta su aktuelni Savjet ministara i Predsjedništvo uradili u prethodnom periodu.

"Pitanje je šta su propustili da urade, a bilo je na štetu Srpskoj", rekao je Dodik.

On je naveo da Govedarica ne zna čak ni šta je njegov prethodnik Mladen Bosić potpisao na sastanku lidera 2012. kada se odlučivalo o knjiženju ukupne imovine i pozvao ga da pročita tekst sporazuma i vidi da je rješenje za problem pronađeno, te da je zajedno sa SNSD-om dio rješenja bio i SDS.

Dodik nije želio da komentariše izjavu Govedarice da Republika Srpska gubi svoju teritoriju i to za vrijeme dok je on na vlasti, naglasivši da su to gluposti i da o tome ne bi polemisao sa nekim ko nije bio u Republici Srpskoj i sa svojim narodom dok se ta teritorija zaokruživala i stvarala država.

"Govedarica je dezertirao u kamionu brašna i on o temeljima Republike Srpske nema nikakvo pravo da morališe", poručio je Dodik.