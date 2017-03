Dodik: Govedarica i Crnadak sa Mogerinjevom loše pričali o Srpskoj

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak i lider SDS-a Vukota Govedarica vode gubitničku politiku, istakavši da su njih dvojica na sastanku sa šefom evropske diplomatije Federikom Mogerini ostrašćeno loše pričali o Srpskoj.

Dodik je rekao da je on juče na skupu u Sarajevu ukazao da se zadržava evropski put BiH, na problem mehanizma koordinacije i na činjenicu da Reformska agenda nije ispunjena zato što to nisu ispunili zajednički nivo BiH i FBiH, dok su Crnadak i Govedarica govorili o Srpskoj kao o leglu kriminala, korupcije, o radio-televizijskom sistemu koji je neobjektivan i nedemokratski i tražili od Evrope da to u svojim izvještajima saopšti.

"To govori najbolje o njima", rekao je Dodik i napomenuo da iz FBiH gotovo da se nije čula nijedna riječ kritike na to šta se dešava u FBiH.

Dodik je istakao da se on prvi obraćao na sastanku predstavnika političkih stranaka potpisnica Reformske agende sa Mogerinijevom, i da su, kada je ukazao na problem mehanizma koordinacije koji nije uradio Savjet ministara BiH, svi učesnici sastanka, pa i Mogerinijeva, reagovali na taj način, shvativši da je potrebno da se mehanizam koordinacije uspostavi.

On je rekao da je jedini govorio o tome da nije razumljivo ni kretanje Evrope i problemi koje Evropa ima, i da je u tom pogledu čak i nekoliko učesnika upravo na tu opservaciju govorilo o potrebi da se razumiju ti uslovi.

Dodik je rekao da je na sastanku ukazao na to da je nedopustivo da na putu BiH prema međunarodnim institucijama neko pokušava da to zloupotrijebi, kao što je to učinio član Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović.

"Sve je to slušao i Crnadak, Govedarica i ostali koji su tu bili. Njegova impresija je njegov problem. U suštini, imao sam kvalitetan pristup i rekao šta jeste problem", rekao je Dodik, reagujući na optužbe Crnatka na njegov račun, nakon sastanka sa Mogerinijevom.

On je podsjetio da je Crnadak bio u grupi koja je pokušala da nametne Republici Srpskoj onaj mehanizam koordinacije koji je na tajnoj sjednici usvojio Savjet ministara BiH, čiji je Crnadak član, i nije ni reagovao, nego čak i govorio da je to nešto što je dobro.

"Kasnije se vidjelo da nije dobro", rekao je Dodik.

On je naveo da je svaku mjeru prevršilo to što su Govedarica i Crnadak na sastanku sa Mogerinijevom ostrašćeno loše pričali o Republici Srpskoj, o tome kako javni servis nije demokratski, dok su drugi iz FBiH hvalili i FBiH i BiH i govorili ono što su željeli da čuju ovi iz Evrope.

"Rekao sam Mogerinijevoj da Crnadak zloupotrebljava funkciju ministra"

"Ja sam na to reagovao. Rekao sam Mogerinijevoj da Crnadak zloupotrebljava funkciju ministra, i hoda po Evropi i svijetu i laže o Republici Srpskoj. I to sam rekao. Ako je to mekano, onda je to u redu", naglasio je Dodik.

Za Govedaricu, Dodik kaže da ne prestaje da se sa oduševljenjem odnosi prema terminu "država BiH", te da se oduševio i sa Bakirom Izetbegovićem, koji je "snoshodljivo prema Evropi rekao da je spreman da se okrene budućnosti i da prošlost ostavi iza sebe". "Moj je prigovor bio: `Povuci tužbu pa ćemo onda pričati`, što naravno Crnadak neće da kaže i što govori o njegovoj frustriranosti", kaže Dodik.

Dodik je rekao da se Crnadak, kada je govorio o Republici Srpskoj, "bio sav zarumenio, bio crven, što znači da je lagao".

Crnadak imao tri godine da nešto uradi

Reagujući na Crnatkovu izjavu da se "sve ovo dešava jer su predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i on (Crnadak) uradili veliki posao u sprečavanju Izetbegovićeve revizije tužbe presude protiv Srbije", Dodik je rekao da je Crnadak imao tri godine da nešto uradi, ali da su te godine pokazale nesposobnost i Crnatka i svih na nivou BiH da nešto učine.

"Ništa nije ni učinjeno, a jedino ćemo ga pamtiti po tome što ni jedna obična ambasadorka ne zarezuje njegove stavove. To govori koliko je on ozbiljan političar i ministar", rekao je Dodik.

"Oko revizije svi skočili u Republici Srpskoj i nema nikog ko je ostao izvan tog"

On je naveo da Crnadak pokušava sebi da pripiše za uspjeh aktivnosti na sprečavanju takozvane revizije tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu, ali je napomenuo da su "oko revizije svi skočili u Republici Srpskoj i nema nikog ko je ostao izvan tog".

"Mi smo mislili da je sada potrebno da, upravo zbog ovog vidljivog prekršaja Bakira Izetbegovića i zloupotrebe, rješavamo i druga pitanja. Oni ne misle tako. To je njihova revizija, to je njihova reforma i podanički odnos", rekao je Dodik.

"Crnadak osvjedočeni izdajnik Republike Srpske".

Zbog toga, Dodik naglašava da je "Crnadak osvjedočeni izdajnik Republike Srpske".

"Ako može otići u Austriju i bilo gdje na druga mjesta, gdje ga pratimo i čujemo šta govori, i da uporno govori o lošoj Republici Srpskoj, onda to ne može biti ništa nego izdajnička aktivnost. Ovaj narod u Republici Srpskoj mora da zna da je Crnadak skriveni izdajnik u Republici Srpskoj", rekao je Dodik, napomenuvši da ne zna koliko je "taj junačina Crnadak" dostojan da uopšte nešto komentariše.

Crnadak je danas negirao izjavu predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika o tome da su on i lider SDS-a Vukota Govedarica kritikovali stanje u Srpskoj i njen javni servis.