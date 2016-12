Dodik: Incko je sinonim propale međunarodne politike

Banjaluka - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko sinonim jedne propale međunarodne politike i plaćenik koji se dodvorava sredini u kojoj se nalazi, što govori o njegovom licemjerju.

"Razmišljao sam da ne reagujem na te izjave navodog velikog diplomate i međunarodnog činovnika, ali gluposti koje iznosi tamo gdje se nalazi, uvijek prilagođene izjave, apsolutno ne ostavljaju čovjeka mirnim da o tome progovori", reko je Dodik Srni.



On je naveo da se Incko, kada govori za hrvatske medije dodvorava Hrvatima, dok im je u BiH nanio ogromne probleme zato što je pokušao da izmjenama na nivou Federacije BiH /FBiH/ kreira vlast koja nije u interesu hrvatskog naroda, a u Mostaru godinama ne uspijeva ništa da učini.



"Međutim, to ga, kao svakog onog ko nema nimalo stida i koji se ne osvrće na ono što je uradio, nije spriječilo da se Hrvatima tamo dodvorava, ulizuje i obećava razne stvari govoreći o Republici Srpskoj na način na koji on to sve vidi, pokušavajući da pobjegne od odgovornosti vezano za kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma", istakao je Dodik.



Predsjednik Srpske podsjeća da su visoki predstavnici kršili Dejtonski sporazum, kao i da Incko uspješno lobira za interese Bošnjaka.



"Kada prođe vrijeme, vidjeće se da su Incko i još neki predstavnici međunarodne zajednice bili na platnom spisku raznih bošnjačkih organizacija u svijetu i da su za njihove stvari to činili", kaže Dodik.



On navodi da Incko, kada ode u Austriju, pokušava da pošalje poruke koje su apsolutno neprihvatljive sa stanovišta onoga šta on treba da radi ili čini.



Napominjući da je prema Dejtonskom sporazumu, rat na prostoru bivše Jugoslavije kvalifikovan kao nesretan sukob u regionu, Dodik kaže da Incko sada priča o tome kako je neko vršio agresije.



"To govori da je on plaćenik i raznih bošnjačkih organizacija i, prije svega, da nije konzistentan, te da pokušava da se dodvori sredini gdje se nalazi. Naravno, kada bi došao u Beograd pričao bi sve najbolje o Beogradu i to govori o licemjerju čovjeka koji je svih ovih godina bio i jeste na visokoj plati od 25.000 evra. Incko je pokušao samo da se dodvori Bošnjaci da ga oni ne bi dirali, jer zna kada bi se okupilo 10.000 Bošnjaka pred njegovom kancelarijom u Sarajevu, tamo ne bi smio ni otići", rekao je Dodik u izjavi za Srnu.



Prema njegovim riječima, Incko je sinonim jedne propale međunarodne politike u BiH, sinonim onoga što je bio pokušaj da se nasiljem nametne i prevarom ovjekovječi određeni politički proces.



Dodik dodaje da je Incko kao visoki predstavnik sinonim za sve promašaje jednog koncepta koji je išao za tim da u BiH nametne izdajuću reviziju Dejtonskog sporazuma, da obesmisli Republiku Srpsku.



"Sada se dodvorava i budućoj prvoj dami Amerike, pozivajući se na

njena sjećanja. To govori o tome da morate zaista biti licemjer da tome na taj način pristupite i da se odreknete svojih dosadašnjih nalogodavaca i stare američke administracije koji su od njega tražili da čini neke stvari", istakao je Dodik.



Dodik smatra da Incko "još nije došao sebi, niti je pri sebi da zna da su se globalno promijenili odnosi".



"On je sinonim pogrešne međunarodne intervencije u BiH i kao takav će biti zapamćen. Ja mu, inače, želim da još nekoliko mjeseci primi tu platu i da svi zajedno učestvujemo u tome da se taj OHR zatvori i da se BiH prepusti lokalnim političarima i dogovorima", zaključio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Organi BiH ne mogu biti nadređeni Republici

Interes Republike Srpske i srpskog naroda je da se ukine Sud i Tužilaštvo BiH, a da se iz Ustavnog suda BiH izbace stranci i da on bude sud u kome će se zastupati i interesi Srpske, a ne da se samo radi protiv nje, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Ono što je naša budućnost i naše politike jeste da ne dozvolimo da organi BiH budu nadređeni Republici Srpskoj, jer oni to nisu ni po Ustavu, ni po Dejtonskom sporazumu", izjavio je Dodik Srni.



On je dodao da u budućnosti treba ukinuti ili revidirati Sud i Tužilaštvo BiH koji se pokazuju kao politički organ, a iz Ustavnog suda BiH izbaciti strance i uspostaviti određene paritete i odlučivanja, te taj sud privesti onome što jeste svaki ustavni sud u normalnim zemljama.



Prema njegovim riječima, ukoliko ne uspije ta politika, to će samo značiti da BiH nema šanse.



Prema njegovim riječima, polarizacija i podjele u BiH su tako evidentne u svakom smislu i ukoliko se ne sjedne i ne riješi nekoliko ozbiljnih tema na nivou BiH, ona će sama sebe dovesti u pitanje.