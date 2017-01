Dodik: Islamska država promoviše "Islamsku deklaraciju" Alije Izetbegovća

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da sve ono što se danas vidi u Islamskoj državi promoviše "Islamska deklaracija" Alije Izetbegovića, koji je na bazi toga formirao stranku SDA.

Dodik je precizirao da je ta partija, koju danas vodi Bakir Izetbegović, upravo formirana na principima "Islamske deklaracije" kao programskog akta, te da se na bazi toga promovišu islamske vrijednosti.

"I onda kaže ta partija - mi smo multietnička politička partija i zalažemo se za građansko uređenje. Koja laž i podvala. Pa zar oni misle da mogu nekome da podvale. Ne znam kako sebi nisu smiješni. U tom pogledu moramo jasno reći - ovdje era eliminacije naroda i kolektivnog identiteta nije prošla i nije uspjela", rekao je predsjednik Srpske.

Govoreći o konceptu građanskog društva na kome insistira političko Sarajevo, Dodik je sinoć za RTRS ocijenio da niko ozbiljan ne vjeruje u iskrenost te politike.

"To je koncept - mi smo tu najveći i zato ćemo lagati na popisu da nas ima više, a onda ćemo razvijati to građansko društvo. Naravno da to ne ide i ne može. Mogu da pričaju koliko god hoće da ih ima, kada ih nema. I da ih ima ne bi uspjeli da nam nametnu svoj stav, jer je to vrijeme prošlo i postoji snaga koja se zove Republika Srpska", poručio je Dodik.

Kada je riječ o takozvanom bosanskom jeziku, Dodik je rekao da nema ništa protiv da Bošnjaci taj jezik nazivaju kako hoće.

"Pošto oni smatraju da je njihov jezik različit od srpskog i da nema nikakve veze sa našim jezikom, eto mi bosanski jezik prevodimo na srpskom jeziku. Njihov jezik, koji nazivaju bosanski, na srpskom znači bošnjački. Mi od toga jednostavno ne možemo da odustanemo, niti možemo da to eliminišemo", rekao je Dodik.

On je naglasio da nije bilo razloga za formiranje BiH, osim ustupaka Aliji Izetbegoviću da se napravi bosanska država, koja bi kasnije poništila kolektivna prava i u kojoj bi Srbi izgubili svoj identitet, krsnu slavu, pismo i jezik.

"Naš jezik je ovdje naš jezik, a oni neka govore kako hoće. Mi ćemo njihov naziv jezika prevoditi na naš srpski jezik. Kada prevedemo bosanski na srpski, to znači da se zove bošnjački", ponovio je Dodik.