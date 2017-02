Dodik: Ivanić izabrao pogrešan trenutak za unutarsrpska prepucavanja

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izabrao pogrešan trenutak za unutarsrpska prepucavanja šta je ko i je li uradio u vezi sa dešavanjimo oko revizije postupka BiH protiv Srbije.

"Mislio sam da smo u tom pogledu na istoj strani. Nadam se da to /Ivanić/ ne radi zato što ne vidi način kako da zaustavi namjeru Bakira Izetbegovića da pokrene revizuju presude po tužbi protiv Srbije. Kao predsjednik Republike Srpske trudim se i trudiću se da se jedinstvo srpskih stranaka očuva i na ovom pitanju", poručio je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše poziv Ivanića da predsjednik Republike Srpske i SDS kažu šta su uradili da spriječe ovo što se događa u vezi sa revizijom, Dodik je rekao da je, kao predsjednik Republike Srpske, uradio sve što je mogao i trebao da uradi.

"Pozvao sam predsjedavajućeg Predsjedništva BiH da stavi na dnevni red pitanje revizije i okonča ovu igru Bakira Izetbegovića ili da svi srpski predstavnici napuste zajedničke institucije do roka do kojeg se revizija može podnijeti. Nisam pozivao na to s namjerom da bilo ko ostane bez posla ili fotelje, već da bi upozorili Bakira Izetbegovića da odlučivanje mimo ustava i zakona, bez konsenzusa, BiH može odvesti u trajnu blokadu", istakao je predsjednik Srpske.

Dodik smatra nezrelom najavu pojedinaca iz Saveza za promjene da će napustiti zajedničke institucije ako Izetbegović pokrene pitanje revizije.

"Smisao mog poziva da napuste zajedničke institucije i jeste bila u tome da se Izetbegović zaustavi. Šta će bilo kome značiti njihove ostavke ukoliko Izetbegović nelegalno i nelegitimno pošalje zahtjev za reviziju postupka protiv Srbije", rekao je predsjednik Republike Srpske.