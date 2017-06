Dodik: Izetbegović izgubljena politička ličnost

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je situacija na nivou BiH veoma konfuzna i da njene institucije ne ispunjavaju predviđene obaveze.

On je naveo da institucije BiH ne uspijevaju da ispune preuzete međunarodne obaveze, među kojima je i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, dok je Republika Srpska ispunila sve što je predviđeno.

"Sav problem u BiH jeste što postoji Ustav i propisane nadležnosti, a u praksi sasvim druga situacija koja nije ustavna. Dva koncepta ustavni i neustavni moraju da se sukobljavaju, što će jednog dana morati da bude prevaziđeno, ukoliko se želi da BiH funkcioniše", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da je jedini način da se BiH održi kao jedinstvena zemlja izvorni Dejtonski sporazum.

"Sada imate predsjednika SDA Bakira Izetbegovića koji ni u svojoj partiji ne može da kontroliše ljude, a kontrolisao je čitave procese, što dovoljno govori da je njegova politika propala i da je on izgubljena i irelevantna politička ličnost, što će se vidjeti nakon opštih izbora. Imate Mladena Ivanića, čiji PDP nema nijednog poslanika u Parlamentu BiH i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića koji ima inicijativu, ali nedovoljan broj poslanika da bi bio važan", rekao je Dodik za RTRS.

Prema njegovom mišljenju, ako se govori o BiH i mjestu dogovora - to jedino, ustavno gledano, može da bude Predsjedništvo BiH, jer je ono izvršni organ.

"Savjet ministara BiH, koji se pokušava staviti u izvršno-operativnu ulogu i kao vlada, je pomoćni organ Predsjedništva BiH", podsjetio je Dodik.

On je naglasio da je u BiH sve potrebno vratiti na nivo entiteta i da premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Fadil Novalić razumiju svoje ustavne pozicije, odnosno da je ono što čini život koncentrisano na nivou entiteta.

"Republika Srpska je spremna da ostane u BiH i radi na rješavanju pitanja kojima su degradirani Ustav i Dejtonski sporazum. Konsenzusom je potrebno riješiti određene stvari kao što su Sud i Tužilaštvo BiH koji nisu ustavni. Možemo čak i prihvatiti da ove institucije postoje u određenom obliku, ali koji mora biti ograničen i odgovoran i raditi prema zakonima sa nivoa BiH", rekao je Dodik, navodeći da je budućnost BiH u državnoj zajednici.

On kaže da je Republika Srpska spremna da vodi dijalog i sa institucijama BiH, ali samo uz potpuno uvažavanje, te da zvanično Sarajevo mora da bude deinstitucionalizovano ukoliko želi da se održi BiH.

Prema njegovim riječima, neprihvatljiva je bilo kakva regionalizacija BiH i to ne može niko nametnuti. On je rekao da regionalizacija može, ali samo do granica Republike Srpske, te da u tom smislu treba biti realan i prihvatiti da je RS jedinstvena, da nema nikakve regionalizacije na njenom prostoru.

On je ponovio da je protiv interesa Republike Srpske i plan kojim je predviđeno da u Oružane snage BiH bude uloženo 300 miliona KM.

Govoreći o članstvu BiH u NATO savezu, Dodik je ponovio da to nije realno, jer Republika Srpska ne želi granicu sa Srbijom.

"Nije mi jasno šta je neki dan bilo u sjedištu NATO saveza gdje je boravio Ivanić i šta je govorio. Republika Srpska ne smije da govori o ovom savezu mimo onoga što je konsenzus, a to je da nema granice na Drini, iako imamo informacije da se drugačije govori. Ivanić koristi neke prilike za određene političke promocije, ali mi u Republici Srpskoj želimo da vidimo daleko više saradnje i odlučnosti da se odbije sve što nije u interesu Republike Srpske", poručio je Dodik.

Govoreći o odnosu Srbije i BiH, Dodik je naglasio da Srbija nema aspiracije da bilo šta uradi na urušavanju integriteta ili teritorijalne cjelovitosti BiH, ali ne odustaje ni da podrži dejtonsko pravo Republike Srpske.

Dodik je istakao da su Srbija i Hrvatska neopravdano potisnuti iz Savjeta za implementaciju mira.

"To govori o tome da je neko htio globalnu igru. Srbija se mora vratiti na scenu garanta Dejtonskog sporazuma, kao i Hrvatska. BiH može opstati ukoliko Srbija i Hrvatska očuvaju suštinu Dejtonskog sporazuma", poručio je predsjednik Republike Srpske.

On je naveo da ima odlične odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, pune uvažavanja.

"Očekujem da će odnose Republike Srpske i Srbije Vučić podići na još viši nivo. Vjerujem da će mu funkcija predsjednika Srbije omogućiti da se više bavi regionalnim i globalnim političkim pitanjima", dodao je Dodik.

On je naglasio da je Srbija najmoćnija regionalna zemlja i da u tom pogledu zavisi stabilnost regiona u svakom smislu.