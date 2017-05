Dodik: Kad bi opozicija preuzela odgovornost, Srpska bi nestala

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervjuu Srni da Srpska u ovom trenutku egzistira isključivo snagom njenih institucija, te da bi nestala za šest mjeseci kada bi odgovornost u ime srpskog naroda preuzeli ljudi iz Saveza za promjene (SzP).

"Veliko je pitanje šta bi bilo sa Republikom Srpskom da, ne daj Bože, takvi ljudi preuzmu odgovornost. Mi ne bi imali ništa, Republika Srpska bi nestala. Ovo govorim narodu Republike Srpske koji to mora da zna. Ako bi odgovornost u ime kompletnog srpskog naroda preuzeli Branislav Borenović, Vukota Govedarica, Mirko Šarović, Mladen Ivanić i ostali, da vode politiku i odlučuju, od ove Republike Srpske, od Banjaluke do Trebinja, za šest mjeseci ne bi bilo ništa. To odgovorno tvrdim, jer znam šta rade", naglasio je Dodik.

On je upozorio da u tom slučaju ne bi više bilo političke snage Republike Srpske, niti bilo čega drugog.

"Da bi ostvarili svoje podaništvo koje su pokazali prema strancima i Bakiru Izetbegoviću, njima su sada glavna smetnja Milorad Dodik i sama Republika Srpska. Da nije toga, oni bi se daleko brže kretali u pravcu da razvlaste Republiku samo kada bi uspjeli da je destabilizuju, a jedan od osnovnih razloga zašto sada pokreću inicijativu za smjenu Vlade Srpske jeste ta destabilizacija Republike", istakao je predsjednik Srpske.

On je ocijenio da je izjava predsjednika SDS-a Vukote Govedarice poput one "imamo argumente ali nemamo ruku" "čista glupost", jer on očigledno ne zna da su "ruke argument".

"Naravno da čovjek nekada može da bude u pravu i to nije sporno, ali ovdje je riječ o politici, o vlasti, o moći, da li imate ruke ili ne. Govedarica sam kaže da nemaju ruke, a guraju tu inicijativu i šta onda kada to dođe na dnevni red, većina će odbiti. Ne znam da li zaista neko ko želi ozbiljno da se bavi politikom može da pomisli da će nas uplašiti i da ćemo mi reći 'evo biće to na dnevnom redu, recite šta hoćete'. Šta oni misle, jesu li toliko umišljeni da su lijepi, pametni, elokventni u toj svojoj izdaji? To je ludost, to je politička glupost, to su politička ništavila koja pokušavaju da iz svoje samoubijeđenosti prebace odgovornost na nas", rekao je Dodik.

U suštini, kaže on, činjenica je da pokreću nešto za šta nemaju snagu i to je jedna potpuna nejač u smislu politike, jedna nedorečenost na nivou dječije igre.

"Vi pokrećete inicijativu za smjenu Vlade i kriva je vlast što neće protiv sebe da glasa ili mi koji branimo Republiku protiv izdajnika kakvi su ti koji pokreću inicijativu. Eto nećemo da glasamo i sada nam poručujete da ćete ići na ulicu. I to poštujem, probajte izaći na ulicu, to je izraz demokratije i ne bježim od toga, ali nemojte da mi pokažemo koliko ima ljudi koji su spremni da izađu da protestuju protiv Borenovića, Crnatka, Ivanića, Šarovića, Bosića i ostalih izdajnika i da vidimo onda kada vide tu masu šta će oni uraditi", istakao je Dodik.

On je naveo da se mogu imati razne inicijative, ali da se politička snaga mjeri po tome da li možete nešto da stavite na dnevni red ili ne. "Politička moć je ako možete da stavite nešto na dnevni red, a ako ne možete vi ste nemoćni, nejaki, nemate potencijal, niste potentni za tu vrstu priče i to se upravo sada dešava sa inicijativom opozicije za smjenu Vlade", rekao je Dodik.

Inicijativa opozicije politički igrokaz

Ta njihova inicijativa je, ocijenio je Dodik, politički igrokaz koji se pokušava održati na političkoj sceni u Srpskoj i pokušaj da ovdje prave larmu i galamu s ciljem skretanja pažnje sa potpuno nesređene situacije tamo gdje oni čine vlast - na nivou BiH.

"U svakom slučaju oni ako žele nešto da rade, onda treba prvo da se zagledaju u sebe i da se pitaju šta oni rade na mjestu na kojem odlučuju. U tom smislu, oni su duboko negdje svjesni da je njihova politika - politika gubitnika, ali da bi jednostavno sačuvali lokalnu pažnju u svojim partijama oni pokušavaju da stave na dnevni red Vladu, baveći se potpuno lažnim kvalifikacijama i temama. U toj svojoj nemoći oni nas koji dobijamo izbore i za koje narod Srpske glasa nazivaju da smo nenarodna vlast, a oni koji su izdajnici, jer su u Sarajevu sve učinili da izdaju srpske nacionalne i političke iinterese sebe smatraju narodnim. Isti ti koji već koliko godina daju snagu BiH", rekao je Dodik.

U uslovima kada je Republika Srpska nametnula svoj politički status u BiH, kada je bila pitana, kada niko nije mogao da je zaobiće, čak ni međunarodni faktor, kaže Dodik u intervjuu Srni, predstavnici SzP su je srozali na zadnju poziciju u BiH.

"Svi znaju za njihove izjave da oni ne moraju da pitaju ništa Republiku, mada im to niko ni ne traži, ali se traži da kada neko ode u zajedničke institucije da je Republika Srpska njegov broj jedan i to po svaku cijenu i po cijenu fotelja, a ne da bude mjesto vježbanja, odnosno manifestovanja podaništva i izdajništva. Od svih njih koji tamo sjede ne možete da izdvojite nikoga ko nije u nekoj strukturi i u nekom smislu izdao nacionalne interese Srpske", tvrdi Dodik.

Mi smo digli Srpsku, oni je srozali

On je naglasio da mu je u svemu tome žao što Republika Srpska nije broj jedan na nivou BiH, kao što je bila. "Mi smo je digli, bila je broj jedan i niko nije mogao da je pomjeri sa te pozicije - ni stranci, ni prijetnje Amerike i Zapada, niti bilo ko drugi i onda su došli ovi i srozali je na gotovo beznačajno mjesto", naveo je predsjednik Republike.

On je poručio predstavnicima SzP da se spuste na zemlju i da budu svjesni da su opozicija, da su dramatično izgubili lokalne izbore i da se nigdje nisu pokazali, pa ni tamo gdje su uzeli vlast.

"Oni nemaju političku snagu i moć da bilo šta urade. Ušli su na nivo BiH i srozali snagu Republike Srpske, a podigli snagu Bakiru Izetbegoviću, Bošnjacima i BiH takvoj kaka jeste, a Republiku Srpsku stavili na zadnje mjesto. I šta sad hoće - da ih uvažavamo. Ja ih uvažavam onoliko koliko oni mene uvažavaju i još manje zato što su izdajnici. Ja nikada nisam izdao Republiku i samo sam u njihovim percepcijama bio ta vrsta priče, ali je moj politički život pokazao šta sam i kako sam radio", istakao je predsjednik Republike.

Komentarišući tvrdnje opozicije da je aktuelena Vlada najgora do sada, Dodik je rekao da im je sigurno neko rekao da je u propagandnom smislu to dobro i zato to stalno ponavljaju.

"Evo ja im poručujem da su oni najgori i da nema gore strukture od ove koja se sada pojavila. Ljudi u ranijem SDS-u su imali dostojanstvo, oni su i pored svog ličnog gubitka komoditeta bili spremni na individualnu, pa čak i porodičnu patnju da bi očuvali ideje. Šta ovi danas imaju, šta rade, gdje im je karakter, kakva je njihova politika? Njima je cilj samo da se održe na pozicijama, da sjede u foteljama i baš ih briga, a do kada će to trajati zavisi od Bakira Izetbegovića i američke ambasadorke", rekao je Dodik.

On je konstatovao da takva politika ne treba Srbima, te da Srbi u Republici Srpskoj hoće autentične političke predstavnike, jer kad oni postoje onda mogu da računaju da će Republika Srpska egzistirati.

Dodik je napomenuo da su premijer Srpske Željka Cvijanović i Vlada koju predvodi, u teškim okolnostima globalne krize koja nije nimalo bila laka, donijeli nekoliko teških i izazovnih reformskih zakona, a obezbijedilo se i da u ovom vremenu raste BDP tri odsto, što opozicija uporno neće da prizna.

"Republika Srpska nije prezadužena zemlja, na šta oni igraju neku veliku priču. Srpska smanjuje nezaposlenost, povećava broj zaposlenih i nivo industrijske proizvodnje", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je Srpsku 2014. godine pogodila razarajuća poplava, koja je "odnijela" dvije milijarde KM.

"To smo morali sanirati. U tim uslovima, ta Vlada i gospođa Cvijanović zajedno sa mnom odigrali su ključnu ulogu u sanaciji štete kod stanovništva - vaučeri i mnogo šta drugo, i svi su nas pohvalili za tu vrstu priče. Nakon toga smo se usmjerili na sanaciju privrede, pa smo kroz Fond solidarnosti kreirali politike koje su išle za tim da smo obnovili cijeli odbrambeni sistem od poplava u Republici, koji niko ne želi ili neće da vidi", istakao je Dodik.

On je dodao da su u sve to uloženi milioni maraka. "Sada mogu da kažem da, ukoliko ne daj Bože dođe do padavina kao što je bilo te 2014. godine, Republika Srpska će imati bar 60 odsto manje štetnih efekata nego što je bilo", kaže Dodik.

U Srpskoj se gradi

On je dodao da se u Srpskoj grade i auto-putevi, da će do kraja godine biti spojen auto-put od Banjaluke preko Prnjavora sa Dobojem, da se gradi klinički centar u Banjaluci vrijednosti više od 200 miliona KM, radi se na izgradnji nove bolnice u Istočnom Sarajevu.

"Zbog zavrzlame koju je napravio SDS na nivou BiH moralo se ponovo ići u proceduri za bolnicu u Istočnom Sarajevu, a mogli smo već imati ukrovljen objekat... Sad moramo provesti tu novu proceduru, pa krenuti za mjesec-dva u njenu izgradnju. Sve su to kapitalni projekti koje mi radimo. Grade se elektrane 'Gornji horizonti', razgovara se načinu izgradnje auto-puta kroz Srpsku od Višegrada prema Palama.. I oni pričaju o tome da je nešto najgore? Šta je najgore?", zapitao je Dodik.

On je dodao da su u srpskoj očuvane i plate i penzije, koje će od jeseni biti povećane za tri odsto.

"To nije nimalo lak napor koji se čini, ali se čini. Srpska se stabilizuje, i kad su ovi to shvatili, odjednom su počeli da galame na njenoj destabilizaciji. Sva priča je u tome", naveo je Dodik.

On, kako je istakao, poziva obične ljude da to razumiju jer je riječ o izdajnicima koji "izvršavaju svoje poslove", navodeći da je Borenović u svakodnevnom kontaktu "deset puta sa raznim zapadnim mešetarima", što mu je potvrđeno nedavno u jednom razgovoru.

"Oni njega hrabre da to uradi, naprosto galami. Pogledajte, SDS je u suštini malo bio sa strane u vezi s tom inicijativom, to samo gura PDP. Ok, guraj. Gdje ti je snaga? Nejak si, džaba se krećeš u politici, nemaš 'ruku', nemaš ljudi, nećeš imati ni ulice, praviš gluposti i misliš da si nešto važan. Ovaj će te narod prozreti zato što si takav. Ignorišeš volju naroda, čovječe. Moraš da razumiješ u čemu je volja naroda", poručio je Dodik lideru PDP-a.

Narod hoće stabilnost i mir

Dodik je istakao da narod ovdje hoće stabilnost i mir.

"Narod je razumio naše poruke da u ovim godinama, ako održimo stanje koje smo zatekli recimo ulaskom svijeta u globalnu krizu, to će biti veliki uspjeh. I mi smo to uspjeli. I krećemo se dalje. Jedan od razloga zašto odlazim u Rusiju jeste upravo to - da nastavimo razgovore na stabilizaciji našeg finansijskog sistema. To su sve stvari koje mi radimo. A šta oni rade? Čekaju kad će ih neko zovnuti iz inostranstva da kaže šta bi trebalo da rade. Pa kad im kažu da to ne ide baš nešto ubrzano onda smišljaju da kao ruše Vladu, a nemaju glasove. A kad nema glasova, onda im je kriv Dodik zato što nije htio sam protiv sebe da glasa. Pa to je nevjerovatno. Kakva je to logika", zapitao je Dodik.

On je naglasio da je briga lidera opozicije za Republiku Srpsku lažna i da je njihova briga isključivo BiH i "kako stvari tamo transferisati".

"Kad sam došao na mjesto premijera 2006. godine zatekao sam na stolu 16 oblasti u kojima treba prenijeti nadležnost. Nijedna se nije desila", podsjetio je Dodik.

On kaže da se sada prvi put počinje pričati u institucijama SAD da je BiH propala zemlja, navodeći da je američki zvaničnik Hojt Ji prije nekoliko dana u Kongresu rekao da BiH prijeti da postane propala država.

"Kao da već nije... Naravno da je propala, propala je prije nego što je i postala, a oni u svojim kvalifikacijama pokušavaju to nešto da očuvaju... A kad sam ja to govorio prije nekoliko godina onda sam bio glavni remetilački faktor. E sad, da bi oni koliko-toliko bili u pravu - ti koji po Zapadu već shvataju da je BiH propala zemlja - onda im je potreban Borenović, Crnadak, razni ti mešetari, nejaki, neizgrađeni političari...", rekao je Dodik.

Izađi, pobijedi - skidam kapu, izgubi - briši sa političke scene

On je ocijenio da je Borenović političar "bez išta", koji iza sebe ima nekoliko svojih poltrona, a "pola partije im se razišlo".

"I na šta ti sad jurišaš, gdje ideš, gdje su ti glasovi? Što ovom narodu sad hoćeš destabilizaciju? Imaš izbore za godinu dana, izvoli izađi, pobijedi - skidam kapu, izgubi - briši sa političke scene. Nevjerovatno je koliko smo mi njih puta pobijedili na izborima, na nivou opština, Republike, BiH.. Ne može biti Republika kriva za to što njih nešto kao ne razumije, a oni su pametni. Slušao sam ih kako se ponašaju na međunarodnim sastancima - ne dao Bog ovom narodu da oni odlučuju o njemu. Nema pitanja kojeg su se dotakli, a da ga nisu sunovratili i da Republika Srpska nije izgubila na tom pitanju", napominje Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je kao primjer naveo situaciju u vezi sa mehanizmom koordinacije, koji je u Savjetu ministara BiH usvojen tajno, bez saglasnosti institucija Srpske.

"Mehanizam koordinacije su donijeli tajno, Crnadak glasa, a mi pojma nemamo. A taj mehanizam koordinacije je značio centralizaciju u BiH. I onda se mi upetljamo i kažemo ne damo, ispregovaramo mehanizam koordinacije koji prvi put u BiH u sebi ima neki napisan i potpisan unutrašnji dogovor. Piše da stavove može da prenese ovlašteni predstavnik Vlade Republike Srpske", rekao je Dodik, navodeći da Borenović nije "nikakav ovlašteni predstavnik ni za šta, niti Govedarica".

On je rekao da od inicijative opozicije za smjenu Vlade Srpske ne očekuje ništa osim njihove "ljutnje i galame". "Oni politički nisu dozreli, pokazuju da im nije stalo do Srpske. Dobra i jaka opozicija, ako hoće transfer vlasti, dođe u parlament za 42 glasa i to je to, mi kažemo ok. Mada ni tada ne bih rekao ok, jer sam ja predsjednik i odlučujem kome dajem mandat za sastav Vlade. A dok ja sjedim ovdje oni neće imati mandatara za sastav vlade", poručio je Dodik.

Predstavnici vladajuće koalicije u stalnom kontaktu

Govoreći o odnosima unutar vladajuće koalicije u Srpskoj koju čine SNSD, DNS i SP, Dodik je rekao da su predstavnici ovih partija u svakodnevnom kontaktu i da su odnosi u redu, iako ima neslaganja u nekim pitanjima.

"Zašto ljudi misle da tu mora da sve bude homogeno? U jednoj porodici odnosi nisu harmonični do te mjere da teče med i mlijeko, tako da je nemoguće u okviru političkih partija i grupa očekivati potpunu homogenizaciju na svakom mjestu. Naravno da postoji ponekad i pitanje koje nema podršku svih. Zašto se od toga pravi priča", zapitao je Dodik.

Dodik je u intervjuu Srni ocijenio da su se lideri opozicije naivno ponadali da će imati većinu u skupštini za donošenje dnevnog reda.

"Otkud sad da DNS neće podržati njihovu inicijativu, da nije na njihovoj strani na glasaju za to? Gdje im je 42 poslanika i sa DNS-om, gdje su? Pa i ako imate 42 onda imate mene, kako ćete proći mene? Prema tome, šta radite? Šta hoćete, da ovdje skupite svoje istomišljenike? Skupite koga hoćete, ja se nisam bojao daleko jačih i većih prijetnji pa što bih se sad bojao", rekao je Dodik.

Dodik je dodao da mu vlast "nije data do kraja života" i da postoji kraj mandata.

"Ako ne dobijemo novi mandat, u redu, ok, dižemo kapu... Tako smo uradili kada je Ivanić došao 2000. godine. Šta je sad toliki problem? A tada su zabrljali do te mjere da smo na kraju mi morali uskakati da spasemo Republiku", podsjeća Dodik.

Predsjednik Srpske je napomenuo da je Srpska 2005. godine potpuno bila izgubila svoje dostojanstvo, da niko nije vjerovao u ideju Republike Srpske.

"Onda smo mi 2006. godine krenuli i vratili snagu Srpskoj i danas Republika ima dostojanstvo među svojim ljudima. Oni su to bili izgubili za svojih pet godina vlasti. I sada gubimo dostojanstvo zahvaljujući njima, ali mi se borimo za naš status i borićemo se", poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.