Dodik: Krivičnim zakonom Bošnjaci pokušavaju ojačati institucije BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik pozvao je danas sve poslanike iz Srpske u parlamentu BiH da glasaju protiv takvih izmjena Krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno kažnjavanje negiranja genocida ili zločina protiv čovječnosti zatvorom od pet do 10 godina.

Dodik je ocijenio da je jasno da Bošnjaci na takav način pokušavaju ojačati institucije BiH, te da je strašno da im srpski ministri u tome pomažu.

"Kome nije jasna izdaja koju predstavnici Saveza za promjene vrše tamo u Savjetu ministara i zajedničkim institucijama? Ima li nekoga u Banjaluci i Trebinju da mu to nije jasno? Da li nešto treba objašnjavati, da im crtamo još..?", rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da o tome govori i sama činjenica da su predstavnici Saveza za promjene prisustvovali (sastank) kada je odlučeno da se stavi negiranje genocida kao kažnjivo djelo.

"To govori o tome da bi vi ovdje u udžbenicima mogli da izučavate da su Srbi počinili genocid, da naša djeca to uče, što nije tačno, kao ni to da je Srpska nastala na genocidu", napomenuo je Dodik.

Savjet ministara BiH nedavno je utvrdio i uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno kažnjavanje negiranja genocida ili zločina protiv čovječnosti zatvorom od pet do 10 godina.