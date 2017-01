Dodik: Leđa mi više čuvaju neki zapadnjaci nego Putin

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za Prvu TV da su Amerikanci odgovorni i za donošenje i za rušenje Dejtonskog sporazuma.

Istakao je da njemu ništa ne znači to što je Vašington uveo sankcije njemu i istakao da će u narednom periodu pokušati to da objasni novoj američkoj administraciji. Ocijenio je da njemu leđa više čuvaju neki zapadnjaci nego ruski predsjednik Vladimir Putin i rekao "da samo možemo da zamislimo o čemu je pričao sa njim u Moskvi".

Prema njegovim riječima, do uvođenja sankcija ne bi ni došlo da nije dobio poziv da prisustvuje inauguraciji novog predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Obradovalo me je kad sam čuo Trampa da se neće obračunavati sa drugim svjetskim vladama. Što bi se Tramp obračunavao sa nama? Mi poštujemo Dejtonski sporazum. Kažu da treba da poštujemo duh sporazuma, a mi poštujemo slovo Dejtonskog sporazuma. Nećete naći nijednu moju izjavu u kojoj kršim slovo Dejtonskog sporazuma", rekao je Dodik.

Novinarki Neveni Madžarević je rekao da mediji nisu svjesni toga koje je mučenje kada američki zvaničnici vrše pritisak.

"Smatra se da smo mi niko i ništa, oni kao sila mogu sve da urade, mene su upozoravali na mnoge stvari, ali se nikada nisam na to osvrtao. Izvinite, postoji dostojanstvo koje ne može da se dovede u pitanje. Ne možete da kažete da BiH nema tročlano Predsjedništvo i da Republika Srpska promijeni naziv. I kad ja kažem neću, pitaju me šta hoću, ja kažem da hoću da idem kući, a oni kažu da ću vidjeti šta je snaga SAD. Ambasador SAD je tražio da se sruši crkva u Potočarima, ja sam rekao da neću, sutradan je došlo saopštenje da nisam kooperativan. Nisam rušio džamije, neću da srušim i crkvu", istakao je Dodik.

Ocijenio je i da su "muslimani jedva dočekali sankcije SAD" prema njemu, istakao je i da je o tome razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, za koga je rekao da ima racionalan stav i da Srbija neće prihvatiti te sankcije.

"Ne želim da budem problem ni za Srpsku ni za Srbiju. Imam mandat još dvije godine... Sa strane imate pritiske koliko dozvolite, problem Srba je to što smo davali veći značaj strancima od stvarnog značaja", kaže Dodik.

Istakao je i da će Donald Tramp sigurno raditi na tome da ojača Ameriku, a ne da oslabi, uz napomenu da poštuje Rusiju i činjenicu da dva, tri puta godišnje može da se sretne sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

On je naveo da je očigledno da se BiH može održati jedino nasiljem, dodajući da je u BiH ogroman intervencionizam Amerikanaca bio prisutan od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, koji su počeli da ruše, uvodeći visokog predstavnika i dajući mu podršku za razne inovacije koje su promijenile karakter tog međunarodnog akta.

"Sve one koji se u prošlosti nisu slagali sa tim njihovim načinom, oni su sankcionisali", rekao je Dodik i napomenuo da su visoki predstavnici iz političkih razloga sankcionisali više od 250 ljudi.

Dodik je rekao da nije bio spreman da bude poslušnik, te da ničim nije dokazano da je kršio zakone, kao što je to navedeno u objašnjenju za uvođenje sankcija.

Predsjednik Srpske naglašava da ga nijedan sud nikada nije osudio za kršenje zakona, niti protiv njega postoji optužnica, ali da je stalno pod nekim istragama i upitao - gdje piše da je američki ambasador u BiH zadužen da određuje ko krši zakone?

On je istakao da u Republici Srpskoj nema nikakvog secesionizma i da je SNSD, čiji je lider, daleko od odluke o referendumu.

"Jedino što mogu da zaključim je da oni percipiraju da je SNSD 18 godina dobitnik izbora i da može sam da donese odluku da li će biti nekog referenduma ili neće. Odluku o referendumu donosi parlament, a ne Milorad Dodik, niti SNSD", rekao je Dodik.

On je naveo da SNSD u parlamentu može da pokrene razne inicijative, ali da je za donošenje odluke potrebna većina.

"Mi smo rekli da ćemo 2018. godine sjesti i vidjeti dokle se stiglo sa sprovođenjem Dejtonskog sporazuma i da li su počele da se vraćaju nadležnosti kako su predviđene tim sporazumom, te da će, ukoliko se to ne desi, SNSD razmišljati o tome da pokrene pitanje mirnog razlaza u BiH", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ističe da njegova politika nikad nije bila politika sukoba i odbacio tvrdnje o navodnoj zapaljivosti priče o referendumu.

"Referendum se sprovodi u čitavom svijetu na hiljadu mjesta. Zašto mi to pravo nemamo? Zato što to muslimanima ne odgovara", kaže Dodik, dodajući da i njemu smeta inertnost muslimana kada je riječ o borbi protiv terorizma i pokriću koje daju ekstremističkim grupama.

On je poručio da Vlada Republike Srpske poštuje Dejtonski sporazum, dodajući da poštuje slovo Dejtonskog sporazuma, ali da ne želi da poštuje duh sporazuma.

"Nećete naći nijednu moju izjavu u kojoj sam osporio bilo šta što se tiče slova Dejtonskog sporazuma, a dobio sam kvalifikaciju da kršim Dejtonski sporazum", rekao je Dodik.

On kaže da je upozoravan na mnoge stvari u vezi sa njegovom bezbjednošću, ali da se na njih nije osvrtao, podsjetivši da nije odustajao od svojih stavova ni pod pritiscima, čak ni kada mu je prijećeno da će "vidjeti snagu SAD".

Upitan da li se može desiti miran razlaz u BiH, Dodik je istakao da će se samo takav i desiti.

"Ovo će samo svenuti i jednog dana će funkcionisati samo ono što funkcioniše. Ovdje je jedina samoodrživa priča Republika Srpska. Ono što imate gore na nivou BiH se drži nasiljem, prije svega dosadašnje američke administracije. Niste mogli ništa da uradite, a da nije upletena ambasadorka i njeni ljudi", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da nikada nije bio saradnik Amerikanaca, jer u suprotnom ne bi svojevremeno bio smijenjen nakon dvije godine mandata.

"Ja sam 1998. godine u jednoj konstelaciji odnosa izabran za predsjednika Vlade Republike Srpske i za to je bio dovoljan broj glasova u parlamentu. Neki pričaju `ovi i oni su glasali`, a neki da to nije moglo bez uticaja Amerikanaca... Moguće da je to bilo tako, ali to su Amerikanci radili iz svog interesa. Nakon dvije godine, ja u njihovoj percepciji nisam bio njihov igrač i oni su učinili sve da dovedu Ivanića na mjesto predsjednika Vlade, ali ostala je priča da oni mene drže svih ovih 20 godina", rekao je Dodik.

On je ukazao da su se glavni ustupci i gubljenje nadležnosti Republike Srpske desili od 2001. godine kada više nije bio predsjednik Vlade, ali da je to prenošenje stalo 2006. godine kada je ponovo preuzeo tu funkciju.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpsku interesuje stabilna i jaka Srbija, sa čijim predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem ima odličnu saradnju.

Na pitanje koga bi rado vidio kao predsjedničkog kandidata u Srbiji, Dodik je za Televiziju "Prva" istakao da nema namjeru da se u to miješa, ali da ima potpuno pozitivnu percepciju o Vučiću i Nikoliću i onome što oni rade.

"Smatram da je Nikolić, sa onim što je on učinio za Republiku Srpsku, jasno iskazao odnos prema Srpskoj. Takođe, i Vučić je svojim otvorenim radom na mnogim projektima pomogao da se oni i realizuju. Pet događaja iz nacionalne istorije zajedno praznujemo i to je nešto što nama odgovara, na čemu smo zahvalni rukovodstvu Srbije. To veoma cijenimo", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao pozitivan doprinos Vučića i Nikolića kada je riječ o potrebama Repbulike Srpske i onome što ona jeste.

"U svakom slučaju, onaj koga predloži vladajuća partija /SNS/ je onaj ko će imati uspjeha i pobijediti na izborima u Srbiji", smatra Dodik.

"Republika Srpska nema međunarodno priznanje kao država, nema svoju stolicu u UN, a uspijevamo da dođemo do važnih ljudi. Juče se moje ime pojavilo u nekom članku u `NJujork tajmsu`. Naravno, sa aspekta sankcija, priča se o tome, a ja sam rekao - odlično neka se priča neka se samo pojavljuje ime Republike Srpske. Mislim da je veoma važno da Srpska bude prisutna", naglasio je Dodik.

(b92)