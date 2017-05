Dodik: Ljubija ostaje avetinjski grad bez ikakve razvojne šanse

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je odlukom Narodne skupštine da ne prihvati prijedlog o prodaji dijela akcija Rudnika željezne rude (RŽR) "Ljubija" Republika Srpska izgubila razvojnu priliku i ocijenio da je to bila zadnja mogućnost da se pokrene i rudnik i cijeli prostor Ljubije, koja sada ostaje bez razvojne šanse.

"Ovo je bio trenutak da država dobije razvojne šanse u pogledu novih zapošljavanja, što se odnosilo na rudnik u Ljubiji. Ko će od ovih koji nisu glasali (u skupštini) odgovoriti zašto Ljubija, kao mjesto po kome je i dobilo ime to preduzeće, neće dobiti mogućnost da se zaposli 350 radnika i zašto ostaje, u suštini, avetinjski grad bez ikakve razvojne šanse? Ovo je bio pokušaj da se to promijeni, ali nismo uspjeli, i to ne našom voljom", istakao je Dodik.

On je za Radio-televiziju Republike Srpske rekao da je 39 poslanika imalo svijest o tome da ta inicijativa predstavlja razvoj za Republiku i oni su glasali za to.

"A 34 koji su bili protiv, šta je njihova motivacija - to će vrijeme pokazati", rekao je Dodik, navodeći da to nije ni važno u odnosu na propuštenu šansu za ulaganja i nova zapošljavanja.

Predsjednik Srpske je napomenuo da bi 92 miliona KM, koja su bila ponuđena za kupovinu dijela akcija RŽR-a "Ljubija", bila iskorištena za razvoj.

"Mi smo imali jasan plan o tome... Da iskoristimo za razvoj, pokušamo da vratimo u privredu desetak-dvadeset miliona, da utičemo na kamate da se smanjuju jer ako mi imamo sredstva koja plasiramo onda i banke smanjuju svoje kamate, da stvorimo osnovu za prve isplate povećanja penzija koje hoćemo da učinimo ove godine", rekao je Dodik.

Navodeći da je to bio razlog za predloženu odluku Vlade o prodaji, Dodik je rekao da ne može da vjeruje u toliku iracionalnost ljudi koji su protiv svega toga, medijsku satanizaciju, kao ni činjenicu da protiv prodaje akcija "Ljubije" protestuju radnici jedne sasvim druge firme.

"U RŽR-u radi samo deset ljudi, to je mrtvo preduzeće, nikakvih formalnih ovlaštenja nemaju za eksploataciju... Niko nije 'gurao' ništa protiv 'Mitala', on je ostao i dalje u svojoj funkciji kao većinski vlasnik, nismo prodavali nijedan segment onoga što su prava 'Mitala', ali se osjećao ugroženim sa stanovišta novog suvlasnika", rekao je Dodik.

Na pitanje zašto je to tako, Dodik je podsjetio da je "Arselor Mital" ugovorom iz 2004. godine, kako kaže, "bez dinara" postao vlasnik i preostalih 49 odsto u smislu upravljanja pravima i odlukama.

"Nešto je manje željeza u strukturi rude koja se kopa u Ljubiji nego u Omarskoj i zato 'Mital' nije ni zainteresovan za to", rekao je Dodik.

On je u tom pogledu dodao da, prema procjenama stručnjaka, za pet-šest godina će prestati interes "Mitala" za eksploataciju. "I šta će to onda biti - prazan prostor, iskopane jame...", upozorio je predsjednik Srpske.

On je napomenuo da ljudi koji žive u tom području najbolje znaju kako se tamo radi, kako se vrši eksploatacija samo rude koja je bogata željezom, a ostali dijelovi ostaju, a da u svemu tome ima i priče o povezanima firmama, spekulisanjem cijenama...

"I kad ste krenuli da to raščišćavate - onda ste dobili ostrašćene pojedince koji kažu da to ne može. Imate famozni član šest ugovora iz 2004. godine koji predviđa da će 'Mital' svim onima koji su učestvovali i doprinijeli da se napravi takav, za njih povoljan ugovor dobiti naknadu za to. E sad neka neki odgovaraju zašto je to tako", rekao je Dodik.

On je dodao da je očigledno da su oni koji su se najviše protivili predloženoj prodaji dijela akcija "Ljubije" bili "dio onoga što je bila ugovorna strana 2004. godine".

"Sad su morali da brane tu vrstu priče ili računaju da će ponovo da budu nagrađeni kao što su nekada", rekao je Dodik i dodao da bi oni, da su bili na mjestu aktuelne vlasti, možda sa "Mitalom" dogovorili da dobiju još jednu apanažu i da "to sve završe na taj način".

On je ponovio da je ova Vlada po pitanju prijedloga o prodaji akcija "Ljubije" svoj posao uradila profesionalno.

"Mi nećemo ostaviti ovu vrstu priče, nastavićemo da se brinemo o tome na način kako je to moguće, ali ovo je uzelo mnogo energije i neopravdano je srušeno", zaključio je Dodik.