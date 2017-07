Dodik: Međunarodni faktor osjetio priliku da se "napije krvi srpskom narodu"

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će institucije Srpske podržati optužene članove Republičke komisije za referendum i odbaciti svaku mogućnost saradnje sa institucijama koje na takav način pokušavaju da disciplinuju stvari u BiH.

Dodik smatra da je optužnica sprovođenje muslimanske politike u BiH, te da neće biti osuđujuće presude ako ima pravde.

On je za RTRS rekao da optužnica pokazuje kakva je BiH zemlja i da se na ovaj način sudi jednom narodu kojem želi da se ukine pravo na referendum kao način izjašnjavanja o važnim pitanjima, poput Dana Republike koji je narod smatrao važnim s obzirom na izlaznost.

Dodik je poručio da Republika Srpska neće odustati od takve mogućnosti, te najavio izmjene ili donošenje novog zakona o referendumu, ali i jačanje zakona o imunitetu tako da se proširi i na članove komisije koje imenuje Narodna skupština.

On je upitao kako će Tužilaštvo dokazati da su samo četiri člana Komisije kriva i kako to da protiv njega nije podignuta optužnica iako je vodio kampanju za referendum.

Dodik je ocijenio da bi predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i još neki predstavnici Srpske u institucijama BiH mogli reći da neće više da rade ako se na ovaj način odlučuje o njihovom narodu.

On je istakao da se Srpska drži slova Dejtonskog sporazuma i Ustava, te da je niz institucija na nivou BiH koje nemaju ustavnu podlogu, ali imaju podršku međunarodnog faktora.

"Doći će dan kada će se sve to srušiti kao kula od karata. Pozivamo ih na dijalog da uspostavimo ono što je institucionalno realno moguće. Ovako se ne može graditi BiH", naglasio je Dodik i dodao da je BiH fikcija koja se brani nezakonitim i neustavnim sredstvima, a Ustavni sud BiH politička partija koja se bavi politikom i čije su odluke nelegitimne.

Predsjednik Srpske je ukazao da nijedna zemlja na svijetu nema ustavni sud u kojem su sudije stranci, niti je u jednoj zemlji propisano da je nepoštivanje odluke ustavnog suda krivično djelo.

On je podsjetio da postoje 92 odluke iz ranijeg perioda koje nisu sprovedene i da nikada nije podignuta optužnica.

Dodik je naglasio da su poraženi politički motivisani pojedinci koji stoje iza optužnice za članove Republičke komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike Srpske, jer će Srpska u političkom smislu znati da ovu situaciju iskoristi.

Napominjući da se radi na donošenju novog zakona o Ustavnom sudu BiH, Dodik je rekao da iza ove institucije stoji međunarodni faktor koji je osjetio priliku da se posredstvom te priče "napije krvi srpskom narodu".

"Javnost u Republici Srpskoj mora da zna da Sud i Tužilaštvo BiH postoje samo da bi urušIli, ponizili i obesmislili Republiku Srpsku, ništa više", rekao je Dodik i dodao da je potrebno jedinstvo da se ne bi dozvolilo degradiranje Srpske.

On je ukazao da se za iste događaje donose različite odluke, poput odluka u vezi sa 9. januarom i 1. martom, iako je korištena ista argumentacija.

Dodik je rekao da će se politički pokušati problematizovati situacija da bi se Srpska prikazala kao loša, a Sarajevo kao dobro, ali da je jasno da Srbi ne bi mogli živjeti u BiH ako bi se ukinula Srpska, čemu Sarajevo teži.

"Bili bi istjerani odavde. Srbi bi doživjeli sudbinu Srba sa Kosova", zaključio je Dodik.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanjca i Milana Petkovića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj.

Njih Tužilaštvo tereti da su, kao predsjednik i članovi Republičke komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike Srpske, kao "službena lica u institucijama entiteta, odbili da izvrše konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, te počinili niz radnji i aktivnosti na sprovođenju referenduma o Danu Republike".

Srpska se ne suprotstavlja formiranju zajednice, već odnosima u BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska ništa ne blokira, niti se suprotstavlja Ugovoru o osnivanju transportne zajednice, već odnosima u BiH, u kojoj mora da se uvažava činjenica da je i Srpska nadležna za to.

"Ako hoćete odluke koje izlaze iz BiH, onda ćete morati da uvažite činjenicu da je Republika Srpska nadležna za to i da tamo trebaju tri ministra - dva iz entiteta i ovaj sa nivoa BiH da čine kvorum za donošenje odluke o tome koje će stavove zastupati u toj zajednici i da se u nekom periodu od, na primjer, osam mjeseci ili godinu dana rotiraju, a ne da se to ostavi ovim neodgovornim ljudima iz Savjeta ministara da o tome odlučuju", istakao je Dodik.

On je za RTRS rekao da je Savjet ministara BiH apsolutno pobjegao od svojih odgovornosti i nije vodio raspravu o tome, te podsjetio da su, prema Dejtonu i Ustavu, komunikacije na nivou entiteta, a ne na nivou BiH, kao i da je visoki predstavnik namjestio neko ministarstvo, koje se sada zove Ministarstvo komunikacija i saobraćaja.

"To nije nadležnost BiH, ali kao takvo postoji tamo i to je još jedna od otetih nadležnosti Srpske", dodao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Evropa tražila konsenzus za prihvatanje Ugovora o transportnoj zajednici, a da je Republika Srpska o tome pitana samo jednom i to prije nekoliko mjeseci.

"Mi smo imali neke primjedbe, u nadi da ćemo obaviti neke razgovore. Oni su te primjedbe od prije nekoliko mjeseci, bez ikakvog razgovora, odnijeli u Evropu da optuže Srpsku. Mi nismo imali ni uvida u to, nismo ni znali o čemu je riječ, nismo ni znali da će to biti na dnevnom redu", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da je takva neodgovornost rezultat činjenice da su navodno iz BiH otišli projekti koji podrazumijevaju 241 milion evra za BiH, od čega 50 miliona u Srpskoj, a ostalih skoro 200 miliona u Federaciju.

"Izvinite, ja sam protiv toga. Kako je moguće da to prihvate Šarović, Crnadak, Mektić ili bilo ko. Je li to stav BiH, nije i ne može da bude. I imajući u vidu upravo to, da nam se ne dešava stalno ta ista matrica, mi smo tražili da se tamo stave ovi zaključci. Znači, ne da se interveniše u tekst formiranja te transportne zajednice, nego da se urede odnosi u BiH kako funkcionisati na pitanjima te zajednice izvan BiH", naglasio je Dodik.

On je dodao da to mora da se usaglasi u BiH, u kojoj postoji mehanizam koordinacije.

Dodik je istakao da ovaj Savjet ministara, na čelu sa Denisom Zvizdićem, pravi nepopravljivu štetu Republici Srpskoj, podsjećajući na njihove pokušaje nametanja Srpskoj agende, tajnog donošenja mehanizma koordinacije, do usvajanja krivičnog zakona i pokušaja da nametnu odgovornost za neko navodno negiranje genocida, a sada priče o transportnoj komunikaciji.

"Oni samo pokušavaju da tačka napada bude Srpska, a oni su kao neki dobri momci", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Zvizdić sa Savjetom ministara radi isključivo protiv Republike Srpske i činjenica je da je to mjera u kojoj on gleda uspješnost Savjeta ministara, jer je on Bošnjak koji želi da nanese što je moguće više štete Srpskoj.

"On nije uvažavao stavove iz Srpske i pokušava da se lažno predstavlja kao neka vlada koja nije, jer je on pomoćni organ Predsjedništva i trebao bi da u okviru Ustava funkcioniše, a ne da sebe lažno predstavlja kao važnu facu koja nema nikakvog digniteta, koji nema ni parlamentarne podrške, ni većine", dodao je Dodik.

On smatra da Zvizdić ima strah jer zna da postoji većina za njegovu smjenu i da je gotovo blizu toga da je bivša politička ličnost.

"Zvizdić je doveden u poziciju da mora da odgovori na pitanje - zašto to niste ovdje iskonsultovali i doveli do kraja, zašto ste ponizili Republiku Srpsku i zašto ljudi iz Srpske idu tamo /u Evropu/, kleveću Republiku Srpsku i govore zašto vi ne okrivite Srpsku", rekao je Dodik.

OBA je za Srpsku neprijateljska organizacija

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne plaši Obavještajno-bezbjednosne službe /OBA/ BiH i njenog šefa /Osmana Mehmedagića/ Osmice, koji je bio čovjek od najvećeg povjerenja Alije Izetbegovića, te naglasio da ta služba za Srpsku predstavlja neprijateljsku organizaciju.

On je ponovio da postoje dokumenti u kojima se vidi da OBA prati rukovodstvo Srbije, što je nedopustivo.

"Znam da i mene obrađuju, stalno me prate u pokušaju da me diskriminišu, kriminalizuju", rekao je Dodik za RTRS.

Prema njegovim riječima, Osmica je ratni bezbjednjak Alije Izetbegovića, koji je, kada je umirao, poručio svom sinu Bakiru da čuva Osmicu, kojeg je Bakir postavio u tu obavještajnu službu.

"Ovaj je pretjerao, pokušava da obezbijedi samo uticaj bošnjačke strane. Mi nemamo nikakvu saradnju s njima, oni su za nas neprijateljska organizacija, samo rovare i gledaju kako će u Republici Srpskoj napraviti nešto loše", rekao je Dodik.

On je naglasio da svi u OBA - Srbi, Hrvati, Bošnjaci, rade na istom zadatku, jer Srbi tamo i ne postoje, to je, kako je rekao, podanička komponenta.

Dodik kaže da je Osmica, za kojeg je nemoguće očekivati da nije znao gdje se nalaze jame oko Sarajeva u kojima su ubijani Srbi, prihvatljiv Savezu za promjene.

"Nije moguće očekivati da takav čovjek koji je radio u ratu to što je radio sada odjednom bude objektivan", rekao je Dodik.