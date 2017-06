Dodik: Ne postoji rusko miješanje u RS, niti podstrekavanje na referendum

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ne postoji rusko miješanje u Republici Srpskoj, niti podstrekavanje Srpske za priču o referendumu iako bi on lično volio da postoji, ali ne postoji.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Rusija nikada od Srpske nije tražila nikakvo činjenje, za razliku od mnogih sa Zapada koji su sa malim projektima pomoći uvijek tražili neke velike političke ustupke.

"To nikada nisam doživio od Rusije", rekao je Dodik za Televiziju "Pink".

Prema njegovim riječima, Rusija je samo pokušala da spozna šta može da pomogne.

"Ja sam kao predsjednik Republike Srpske veoma zadovoljan da mogu sa ljudima iz Rusije i sa predsjednikom Vladimirom Putinom da razgovaram na tu temu. Ne postoji rusko miješanje u Republici Srpskoj, niti podstrekavanje Srpske za, recimo, neku priču o referendumu. To nije tačno", rekao je Dodik.

On je dodao da bi lično volio da takvo nešto postoji, ali ne postoji.

"Ja bih volio da jedna velika Rusija kaže da je to OK, pa da vidimo na koji način bi se sve to odvijalo", rekao je Dodik po povratku iz Sankt Peterburga.

Govoreći o mostu "Ljubovija-Bratunac", predsjednik Srpske je ocijenio da je to odličan projekat oko kog se uvijek okupljaju Srbija i Republika Srpska, jer Drinu nikada nije shvatana kao granica.

"To moraju da znaju svi koji to komentarišu. Drina za nas nikada nije bila granica. Ona ostaje formalno, fizički tu, ali u našim srcima nikada nije bila granica, pa neka se ljuti ko koliko hoće. To je neprirodna priča kojom je postavljena granica između srpskog naroda u nastojanju da se održi neka priča o BiH", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je poručio da BiH nikada nije ni postojala kao država, već kao društvo.

Dodik je zaključio da će i ubuduće, kao i do sada, zastupati građane Srpske ispred kojih stoji, iako mu to donosi izolaciju i sankcije.

(Foto:RTRS)