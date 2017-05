Dodik: Ne želimo da srpski narod bude dodatno ponižen

GRADIŠKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srpska ove godine u federalnom Sarajevu neće obilježavati 25 godina od stradanja Srba i vojnika JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici jer ne želi da srpski narod bude dodatno ponižen.

Dodik je novinarima u Gradišci rekao da je važno da se niko ne izlaže opasnosti od ponovnog stradanja u Sarajevu, te da ne treba dozvoliti da prislužene svijeće i položeno cvijeće opet završe u kontejnerima.



"To je dodatno poniženje i zašto bismo se mi tome izlagali? To govori o drugoj strani u BiH, ne o nama. Ja sam odavno uvjeren da od BiH nema ništa kada na ovaj način ne može da istrpi i prihvati pomirenje", istakao je Dodik i naveo da bi bilo potrebno da svako odaje poštu svojim stradalim sunarodnicima i da se to poštuje, a ne omalovažava, kao što se ranije moglo vidjeti.



On je naglasio da će Srpska pomen stradalim Srbima davati tamo gdje može.



"Kako ćemo narednih godina, vidjećemo", poručio je Dodik.



On je naveo da je slučaj "Dobrovoljačka ulica" nesumnjiv ratni zločin, koji pokazuje da politički dogovor o napuštanju vojnika JNA Sarajeva nije bio poštovan.



Dodik je rekao da je vojska zbog toga bila napadnuta, te da je taj zločin bio organizovan.



"Ako ne možete otići u Dobrovoljačku, a oni smatraju da mogu doći u Srpsku... Neka dolaze, svugdje gdje su stradali mi ćemo obezbijediti uslove da obilježavaju svoje stradanje", kaže Dodik.



Početkom maja 1992. godine, zločin nad nedužnim vojnicima, oficirima i građanskim licima na službi u JNA, tokom dogovorenog mirnog povlačenja iz Sarajeva, počinili su pripadnici takozvane Armije BiH, teritorijalne odbrane i paravojnih muslimanskih falangi kojima su komandovali osvjedočeni prijeratni kriminalci sarajevskog podzemlja.



Za samo nekoliko dana mučki su ubijena 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, dok ih je 207 zarobljeno.



Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova donio je odluku da se obilježavanje 25 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu ove godine organizuje 3. maja samo u Miljevićima u Istočnom Sarajevu, ali ne i u federalnom Sarajevu, i ta odluka je, kako je objašnjeno, iznuđena ponašanjem kantonalnih i federalnih vlasti.

Sačekati javno saslušanje o "Ljubiji"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da u vezi sa prodajom državnih akcija u RŽR "LJubija" treba sačekati javno saslušanje pred Odborom Narodne skupštine Srpske za privredu planirano za 4. maj.

"To je veoma blizu. Govorili smo i hipotetičkim mogućnostima i to ne treba izvlačiti kao definitivno. `Mital` je za nas važna kompanija, ali želimo da poštujemo naše interese", rekao je Dodik danas novinarima u Gradišci.



On je naveo da "Mital" trenutno ne nudi dovoljno /novca/ za kapital koji Srpska ima u RŽR-u.



"Imali smo tu dosta problema. Vidjećemo. Nerazumna atmosfera je kod pojedinaca u Srpskoj koji ne vide da tamo nalazišta, na način kako `Mital` radi, mogu da se eksploatišu još pet, šest godina. Nakon toga će biti napušteni i ostavljeni Srpskoj - i radnici i taj prostor", rekao je Dodik.



On je naveo da se prodajom akcija pokušava održati taj posao s ciljem da se otkriju neki novi prostori za eksploataciju željezne rude.



Dodik je rekao da bi se mogla povećati odgovornost i ozbiljnost ulaskom još jednog partnera u taj posao.



"I Srpska bi trebalo da dobije znatan novac, iako nije samo riječ o novcu", rekao je Dodik.



On je naveo da je ponuda "Izrael investment grupe" mnogo veća nego što je ranije dobijeno za osnovnu cijenu od 51 odsto /od "Mitala"/.



"Dobijamo više nego što je dobijeno u osnovnom ugovoru, a vi uzmite pa vidite kakav je to /bio/ ugovor i šta je dobila Srpska. Nije dobila ništa. Sada dobija 93 miliona KM za 49 odsto /akcija/", rekao je Dodik i dodao da je Srpska zbog ranijeg osnovnog ugovora bila potpuno isključena iz mogućnosti da upravlja sa svojih 49 odsto kapitala.



On je rekao da ne zna šta bi trebalo da se desi.



"Vjerovatno bismo bolje prošli da smo rekli odbijamo 93, a uzimamo 63 miliona KM koje nudi `Mital`. Možda bi bilo manje galame, ali to nismo mogli da uradimo", poručio je Dodik.



On je rekao da ne zna da je "Arselor Mital" najavio pokretanje arbitražnog spora protiv Srpske u vezi sa RŽR "LJubija".



Vlada Republike Srpske ranije je donijela odluku o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "LJubija", metodom neposrednog izbora kupca.



Za kupovinu 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala "LJubije" kompanija "Izrael investment grupa" ponudila je 92 miliona KM.