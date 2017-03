Dodik: Očekivali smo ovakvu odluku, sud svjestan problema u odnosima u BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je Srni da je odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbije zahtjev za reviziju presude protiv Srbije očekivana, ali da je time riješen samo jedan problem, dok ostaje glavni problem - zloupotreba ovlaštenja u BiH

"Svi smo znali da će se upravo tako nešto desiti, ali nismo očekivali da će to biti tako brzo. Očigledno je ovaj sud svjestan problema u odnosima u BiH, te je zato i užurbao svoju proceduru", ocijenio je predsjednik Srpske.

Dodik upozorava da je ovom odlukom samo jedan problem riješen, te ostaje onaj glavni - zloupotrebe ovlaštenja, jer je neko pokušao da u ime BiH premjesti odlučivanje iz Predsjedništva BiH u sarajevsku Vijećnicu i da saglasnost za djelovanje nekadašnjem agentu BiH pred sudom u Hagu Sakibu Softiću.

Predsjednik je istakao da nema povjerenja u Tužilaštvo BiH, zbog čega poziva Tužilaštvo Republike Srpske da protiv Softića pokrene krivični postupak za lažno predstavljanje i zloupotrebu ovlaštenja, kako bi se cijela ta situacija "raščistila".

"Oko tog pitanja je postignut određeni nivo jedinstva u Srpskoj, iako nismo uspjeli da u Narodnoj skupštini obezbijedimo jedinstvo svih. Neki su odmah sljedeći dan potrčali u Savjet ministara BiH i pokazali da nisu dostojni da predstavljaju Republiku Srpsku, niti da bilo šta učine", smatra Dodik.

On je dodao da upravo ovakva odluka suda u Hagu pokazuje koliko je Republika Srpska bila u pravu i da se zbog toga ne smije odustati od ovog pitanja, jer ovaj slučaj nije riješen.

"On je tek počeo, jer je suština u lažnom predstavljanju i obmanjivanju javnosti. Dobro je što je to i urađeno, svi smo znali da će se to desiti, čak mislim da je i Bakir Izetbegović o tome na taj način razmišljao, ali nije dobro što se uvela nova praksa - odlučivanje jednih u ime svih. To ne može da se dozvoli", poručio je predsjednik Srpske.

Dodik smatra i da je SDS pogriješio kada nije prihvatio jedinstven nastup u smislu reagovanja na ovu situaciju. "Mislim da se ponovo moramo vratiti ovom pitanju zloupotrebe u predstavljanju BiH", zaključio je Dodik.

Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, koju je podnio Sakib Softić, uz obrazloženje da ga nisu podnijele nadležne institucije BiH.