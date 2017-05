Dodik: Opozicija će se provesti kao 'bos po trnju'

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da vlast u Srpskoj spremno dočekuje prijedlog za smjenu Vlade i da će se opozicija sa tom inicijativom provesti kao "bos po trnju".

"Oni su kao mala djeca, ako se ne dešava ono što oni očekuju i traže, onda se naljute i viču zbog svega. Mislim da je to neozbiljno u ovom trenutku i svima je jasno da nemaju većinu i da ne mogu da obezbijede izglasavanje nepovjerenja jer Vlada ima većinu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik smatra da je ovaj prijedlog još jedan u nizu promašaja opozicije i u ostvarivanju njima znanih interesa.

Prema njegovim riječima, opozicija svoj neuspjeh na nivou BiH, gdje čini vlast, prebacuje na Republiku Srpsku.

"Vlada Republike Srpske ima nesumnjivu većinu i nema potrebe ni za kakvom rekonstrukcijom", zaključio je Dodik.

Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj sutra će predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću uputiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Srpske.

Prijedlog su pripremile SDS, NDP i PDP, koje su podržale i druge opozicione stranke, a lideri ovih partija očekuju da se o njemu izjasni i sama Vlada Srpske.

Referendum će biti održan kada budu stvoreni uslovi

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da će referendum o otcjepljenju od BiH biti održan kada budu stvoreni uslovi.

"Da li će se to dogoditi 2018. ili neke 2028. to uopšte nije važno sa stanovišta nacionalnog i državnog interesa. Potpuno sam uvjeren da će se to dogoditi. Vodio ja taj proces ili ne, ja sam potpuno uvjeren", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je ocijenio da je SNSD imao dugoročnu viziju kada je govorio o tome da se to može uraditi na taj način.

"Mi nismo propagirali da ćemo uzeti oružuje, pa ćemo nešto činiti", dodao je Dodik.

On je ponovio da je BiH hibrid koji ne funkcioniše, te napomenuo da u posljednjih 20 godina nije bilo projekta koji je realizovan u BiH, a da je bio u interesu Republike Srpske.

"Svih ovih godina mi smo se borili za naše infrastrukturne i druge projekte, radili na tome, od BiH smo imali samo opstrukcije i otimanja nadležnosti. Ništa drugo nismo imali", napomenuo je Dodik.

Prema njegovim riječima, uprkos tome, Republika Srpska funkcioniše i jedina je samoodrživa.

"Da nema stranaca i da se izmakne Kormakova i još nekoliko ambasadora - Britanac i drugi, BiH uopšte ne bi postojala. Oni više rade za BiH nego što predstavljaju svoje zemlje, održavaju to tamo što mogu da održe. To je pitanje danas ovde svih nas, a ne Republika Srpska", rekao je Dodik.

On je ukazao da Srpska ima parlament, institucije, Vladu, fondove, predsjednika i da može donositi svaku odluku.

"Treba da se vidi da Republika Srpska funkcioniše, da radi njen budžet i njeni računi, treba vidjeti da u Srpskoj postoje institucije", naglasio je Dodik.