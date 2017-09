Dodik: Opozicija nema nikakav program osim da mene napada

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da djelovanje opozicije nije nikakav problem dok je u okviru političkog iznošenja mišljenja o tome šta se dešava, ali da jeste problem ukoliko se pokuša sa nasiljem ili ulicom, te da će tada vidjeti da Republika Srpska funkcioniše.

"Preporučujem im da to i ne pokušavaju da pokažu", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

On je naglasio da je Srpska demokratsko društvo u kojem svako ima pravo da političko djelovanje odredi na način kako misli da je za njega najbolje, te da je opozicija za to imala priliku u okviru Narodne skupštine Srpske, kao jedine legitimne skupštine naroda, a koju su pokušali da dovedu u pitanje iz namjere da se u Srpskoj uvede haos i onda optuži vlast za nesposobnost u funkcionisanju institucija.

"Vidjeli smo to u ovim knjižicama o pripremanju raznih scenarija, jedna od tih je upravo to, samo ih različito zovu. Mogli smo da gledamo neke parlamente u Federaciji BiH, sada gledamo skupštinu, ali to je u suštini isto. Nema tu neke veće razlike. Opozicija naravno zavarava narod kada kaže da nema priliku da to uradi", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako je išta u medijskim smislu propraćeno to je onda gotovo svaki nastup opozicije koja ima mikrofone u Narodnoj skupštini da iskaže sve svoje stavove, ali i medije koji ih prate.

"Ali trebao je eksces u Republici Srpskoj da se izjednačimo s onim što jeste Federacija koja ne funkcioniše i zajednički nivo, gdje oni imaju vlast, koji opet ne produkuje ništa i ne govori se o nikakvom uspjehu", ocijenio je Dodik.

On je naglasio da su opravdanja opozicije dio scenarija povrijeđenosti, jer nemaju nikakav program osim da napadaju njega, što će se potvrditi i na sutrašnjoj "skupštini naroda" u Banjaluci koju je najavila opozicija.

"Imamo posla sa gubitnicima. Daj jednom zaćutite i odmjerite svoje mjesto onako kako vam to narod odmjeri. Pobijedite! Mislim da su dobro skrenuli sa stanovišta političkih projekcija onoga šta trebaju. Mladen Ivanić je pobijedio zato što je od 40.000 glasova, 38.000 otišlo na listu Ivanića. Čujete sada Bošnjake koji govore kako su glasali za njega. Pa niste vi legitimni predstavnici srpskog naroda. Legitimni predstavnik na izborima je Željka Cvijanović koja je dobila 20.000 više glasova od Ivanića na srpskom glasačkom području", naglasio je Dodik.

On je istakao da je na sastanku koalicije SNSD-DNS-SP razgovarano da se u banjalučkoj dvorani "Borik" napravi skup u isto vrijeme, ali da to nije moguće jer putuje u Beč zbog ranije zakazanih obaveza.

"Kao što mnogi znaju, tamo imamo dobre prijatelje. Jedan od njih mogao bi da bude veoma važan u Vladi Austrije nakon ovih izbora, a i idem tamo da se sretnem sa tim ljudima", rekao je Dodik.

On je poručio da je ponosan na ono što je aktuelna vlast uradila u Republici Srpskoj, koju su uspjeli da stabilizuju i "otrgnu iz ruku loše vlasti" koju su tada činili SDS, Dragan Čavić kao predsjednik Republike i Mladen Ivanić kao predsjednik Vlade.

"Pamti li iko išta šta su uradili, ima li ijedan objekat koji mogu pokazati da su napravili? Ima li neka trasa puta od deset kilometara da su uradili? Ima li vodovod koji su napravili? Ima li bilo šta da su uradili osim da su pokušali da kreče neke objekte i da na taj način pokažu da su nešto učinili", upitao je Dodik.

On je dodao da razumije njihovu frustraciju, jer već deset godina pokušavaju da dobiju izbore, ali uzalud, te da su prošlogodišnji lokalni izbori pokazali da su marginalna manjina u tom pogledu.

"Njihov jedini veliki trenutak bio je 2014. godine kada su imali neku priliku i šansu i tada nisu znali šta da učine. Onda su otišli u zajedničke institucije BiH i podbacili se pod interese bošnjačke političke elite i međunarodne zajednice", naglasio je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je ocijenio da su jačinu opozicije pokazale i tribine u Trnovu kada je SNSD okupio 750 ljudi, a opozicija 112 ljudi, od kojih je 50 došlo iz Sarajeva i nemaju veze sa Trnovom.

"I oni se pozivaju na narod, koji narod? Onaj koji glasa? Onaj ko glasa kaže svoje. Onaj koji hoće haos, taj dio naroda oni predvode", istakao je Dodik i naveo da nove ankete pokazuju dramatičan pad rejtinga SDS-a sa 24 na 14 odsto.

Prema njegovim riječima, SDS gubi članstvo, ljude koji racionalno razmišljaju, koji su dio državotvorne politike SDS-a od početka konflikta na prostoru bivše Jugoslavije i koji su okrenuti interesima Republike Srpske.

Dodik je naveo da Republika Srpska, da nije konstantnih izmišljenih priča opozicije, djeluje sasvim stabilno i mirno.

"Dakle, oni misle da je politika rušenja prije izbora, koji su za godinu dana, da je to njihova prava platforma i njihov uspjeh. Zato su se i okrenuli na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Jedan /Vukota/ Govedarica da napada /Dragana/ Lukača, ministra koji je nekoliko puta ranjavan, a on je dezerter. Ako ima sinonim za dezerterstvo onda je to Govedarica", rekao je Dodik.

On je naveo da slično govore i o njemu, iako je njegova uloga u Vojsci Srpske poznata, jer je bio komandir vojne policije na aerodromu dok Narodna skupština nije odlučila da poslanici imaju ratni raspored i da svoje obaveze moraju da ispunjavaju u Skupštini.

"Čak i prvi predsjednik Republike Srpske mi je dodijelio orden koji nema ni Govedarica, ni bilo koji od njih, za učešće u otadžbinskom ratu. Prema tome, to jednostavno nisam smatrao nešto neophodnim da se hvalim, ali kada vidim kako oni govore o tome, onda ću morati da im iznesem sve te podatke pa da skinemo više tu priču", rekao je Dodik.

On je dodao da opozicija napada MUP, Narodnu skupštinu, RTRS, te upitao kako je moguće da poslanik Adam Šukalo, koji je dobio 280 glasova može da napada javni servis, koji ne može dati istu pažnju nekome ko je dobio 280 i nekome ko je dobio 350.000 glasova.

Predsjednik Srpske je konstatovao da nije dobra pozicija Srba u FBiH, iako često čuje da opozicija govori da u tom entitetu navodno teče med i mlijeko i da nije nepoznata njihova zanesenost i opčinjenost Sarajevom i FBiH, mada je nerazumljiva.

"Postoje mnogi koji su otišli u Sarajevo za vrijeme bivšeg komunističkog i svakog drugog režima i slatkoječivost muslimanske sećije iskoristili za to da se povinuju i da se prodaju njihovim zahtjevima i političkim projektima. Negdje sam čitao jednu dobru definiciju da je predaja prvi korak izdaje nacionalnih interesa. Oni su zaista otišli u Sarajevo i predali se", naglasio je Dodik.

On je rekao da nisu realna upoređivanja da FBiH ima Telekom, a da je Srpska svoj prodala, jer taj novac nije upotrijebljen za pokrivanje dubioza, što bi FBiH prodajom svog sada uradila.

"U tome je naravno bila ponegdje i neka greška ili neki neuspjeh. Ali on nije bio namjerno projektovan i izveden. On je bio dio okolnosti koje su se dešavale, u okolnostima u kojima se nalazi Republika Srpska veliko je umijeće bilo odbaciti prije svega političke napade i ambijent koji je u tome postojao u vezi sa razvlašćivanjem Srpske i jačanjem centralizacije u BiH", rekao je Dodik.

On je istakao da je uspjeh aktuelne vlasti što se iz tog ambijenta, koji je podržavala međunarodna zajednica, došlo do mehanizma koordinacije čija je suština da se uvažavaju nadležnosti koje imaju različiti nivoi vlasti.

"Moram da podsjetim javnost da su oni prihvatili i usvojili Bakirov mehanizam koordinacije u januaru prošle ili pretprošle godine na tajnoj telefonskoj sjednici. Kada smo digli galamu, morali smo da sjednemo i da taj mehanizam koordinacije usaglasimo na svim nivoima. Danas je u tom mehanizmu koordinacije ključna rečenica da predstavnici entiteta i bilo kog organa vlasti moraju da imaju pismeno ovlaštenje za učestvovanje i glasanje povodom tog pitanja", rekao je Dodik.

On je zaključio da Republika Srpska u odnosu na FBiH izgleda kao stabilno i lijepo mjesto u kojoj funkcionišu institucije, pa i Narodna skupština uprkos blokadama opozicije.