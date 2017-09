Dodik: Opozicija pokušala da uvede diktaturu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da je opozicija blokadom parlamenta pokušala da uvede diktaturu, ali da je najvažnija poruka koja je prethodnog dana poslata to da je održana sjednica i da je Narodna skupština efikasno radila.

Dodik je rekao da opozicija, kao manjina, želi da nametne volju demokratskoj većini koju onda naziva diktatorima.

"Upravo su oni pokušali da uvedu diktaturu, jer se to dešava samo onda kada manjina vlada većinom i nameće većini svoje mišljenje", rekao je Dodik.

On ističe da je nemoguće da opozicija nametne priču o diktaturi kada postoji efikasna većinu u parlamentu i u Vladi Srpske, koja funkcioniše, kao i sve druge institucije.

Dodik je za RTRS ocijenio da je indikativno to što je lider SDS-a Vukota Govedarica rekao da će se tući u parlamentu, te da je to juče vjerovatno i pokušao, ali da djeluje da je vođa te grupe predsjednik NDP-a Dragan Čavić.

On ističe da je opozicija najavljivala vanparlamentarnu borbu i da nije slučajno izabrala dvije urgentne tačke - Narodnu skupštinu i RTRS kao sinonime za Srpsku.

Poziv opoziciji da se vrate u NS RS

Predsjednik Srpske je pozvao opozicione poslanike da se vrate u Narodnu skupštinu i koriste parlamentarne mogućnosti, a ne nasilje kako bi parlament nastavio da radi i kako bi bila poslata slika funkcionisanja institucija u Republici Srpskoj.

Dodik kaže da se ne može oteti utisku da je opoziciona blokada parlamenta organizovan plan u kome se traži i nađe neka tema oko koje se pokušava organizovati institucionalna kriza.

On je rekao da je slično viđeno u Ukrajini, Makedoniji i drugim mjestima, gdje takozvane Soroševe nevladine organizacije upravljaju sa takvom vrstom protesta.

"Znam da u okviru određenih međunarodnih grupa, frustriranih nemogućnošću da upravljaju Srpskom, ima nastojanja da se vlast na neki način skloni prije izbora da bi se navodno kreirala neka kooperativna vlast u vidu nekog Borenovića i ne znam koga, koji se izgubi i zacrveni čim vidi stranca", rekao je Dodik.

On ističe da su savršeno jasni njihovi interesi, te da udar na Narodnu skupštinu Srpske predstavlja udar na institucije.

"Jedino oružje narodnog poslanika kada uđe u parlament je njegova ruka koja glasa. Nije beznačajno ni koliko je glasova protiv. To se u demokratskom sistemu i društvu uvijek verifikuje i o tome se vodi računa", rekao je Dodik.

On je naveo da poslanik u parlamentu ima pravo na diskusije, replike i glasanje, te da, ukoliko želi da izrazi stavove, to može da učiniti na demokratski način koji nije zabranjen u Srpskoj.

"Mogu da organizuju protest na mjestima gdje je to predviđeno zakonom, u Parku Mladen Stojanović. Oni imaju to traumatično iskustvo, pa sada to više ne mogu da pokušaju. Ako pokušaju, dobiće odmah drugi miting na istom mjestu", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske navodi da su "opozicionari iz frustracije i obaveze prema ranije preuzetim ciljevima koje je njihovim šefovima neko ispostavio, došli do pozicije da udare na najvažniju zakonodavnu instituciju".

Parlament je važnija institucija od svih drugih

"Parlament je važnija institucija od svih drugih. Mi smo rekli da nećemo nikakvu eskalaciju. U redu, stojte tamo. Neka Miladin Stanić postane najveći siledžija u Srpskoj i onda neka priča o diktaturi. To smo vidjeli izbacivanjem novinara RTRS-a", rekao je Dodik.

On je naglasio da će vlast u Srpskoj raditi svoj posao, te da je juče poslata najvažnija poruka da je sjednica Narodne skupštine održana i da je završena usvajanjem 16 tačaka dnevnog reda.

Dodik je naveo da je aktuelna većina u Narodnoj skupštini manifestovana i jasna, da ima 53 poslanika, a ne 42, te da je čine ne samo koalicija okupljena oko SNSD-a, već i drugi poslanici koji su bili u parlamentu.

"Juče nismo bili u maloj sali, već u zgradi parlamenta, što je veoma važno. Održali smo sjednicu i nismo prihvatili nasilje koju su oni promovisali. Rekli smo - `Dobro, vi to radite tu, neka vidi narod ko ste i kakvi ste. Izgonite novinare, nikakav problem, pokažite svoje pravo lice`", naveo je Dodik.

Predsjednik Srpske kaže da je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izrekao mjeru zabrane i udaljavanja poslanicima opozicije, koji nisu htjeli da se udalje.

"Imali smo mogućnost da ubacimo ljude i da ih iznose jednog po jednog, što bi oni i htjeli. Mi smo rekli - `Nećemo i idemo ovamo` /u malu salu/. Zašto su oni krenuli za nama. Da nam neće sutra doći i jurišati na kuće i porodice? Zašto su krenuli ako smo se mi izmjestili civilizovano na sprat i nastavili sjednicu?", upitao je Dodik.

On je rekao da policija Srpske nije ulazila u skupštinsku salu, gdje su opozicionari sprovodili nasilje.

"Oni jesu izabrani narodni predstavnici, ali nisu izabrani nasilnici. Nije ih narod birao da budu nasilnici i sprečavaju rad Skupštine", rekao je Dodik.

On je poručio opoziciji da kod naroda moraju da grade politički legitimitet i da ga steknu i dobiju na izborima koji su iduće godine.

"Očigledno postoji neka procjena da na tim izborima ne mogu ništa, pogotovo sada sa ovakvim ponašanjem...", rekao je Dodik.

On je naveo da je pozvao neke opozicionare, među kojima je i Govedaricu, kako bi im rekao da razumije razlike u mišljenju, ali da Narodna skupština mora da radi.

"Moramo da radimo u parlamentu. Mogu da razumijem njihove frustracije, ali i mi imamo neke. Međutim, Skupština mora da radi. Svako pravo koje ima poslanik vladajuće većine ima i opozicioni. Imaju i potpredsjednika Skupštine i niko ih tamo nije degradirao u tom pogledu. To ovaj narod mora znati", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ističe da većina donosi zakone, a ne manjina, te da se predsjednik parlamenta, koji je dio većine, bira da tumači i vodi sjednice.

"Predsjednik Skupštine ili Kolegijum sa većinom nalaže da parlament radi po dnevnom redu", rekao je Dodik.

Šnjegota vršio pritisak na včast

Govoreći o povlačenju revizorskog izvještaja sa dnevnog reda posljednje sjednice Narodne skupštine, predsjednik Srpske je naveo da je rečeno da treba da se obezbijede neke kvalitetne dopune, kao i mišljenja koja treba pribaviti, te da niko ne bježi od toga.

"Taj izvještaj može da bude prihvaćen, ali isto tako i odbijen. Zato je potrebno da ima većinu. Nije samo stvar u tome izvještaju, bilo je i ranije različitih mišljenja o tome. Ali opozicija, sve ono što je do sada tražila, pokušava da stavi na dnevni red. Prvi put ću javno reći da su, recimo, angažovali neke takozvane procedure o izračunu učinka", istakao je Dodik.

On je dodao da se takve procedure mogu raditi u Švedskoj ili u nekim drugim visokosređenim zemljama.

"Izračunavaju da li je ono što ste radili prije sedam ili 10 godina bilo dobro i kakve je efekte dalo. Naravno, svi želimo da budu najbolji efekti, a zašto su baš tada počeli da prave obračun o efektima naftne industrije, kada svi znamo da je 50 rafinerija u Evropi ukinuto u posljednjih pet godina? Mi održavamo ovu rafineriju /Brod/ i sad odjednom dolazi neko ko `ganja` učinke", kaže Dodik.

Predsjednik Srpske kaže da je glavni revizor Duško Šnjegota vršio pritisak na vlast, a ne vlast na njega.

"Nas dvojica smo razgovarali kao odgovorni ljudi, on je podnio ostavku koja je prihvaćena i to je sve što se ima reći", naglasio je Dodik.

Dodik: Uslov za prihvatanje Transportne zajednice - primjena mehanizma koordinacije

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da, što se tiče Srpske, ugovor o Transportnoj zajednici može da bude prihvaćen samo pod uslovom da se u BiH primjenjuje mehanizam koordinacije.

Dodik je rekao da je predstavnicima SDS-a i PDP-a očigledno trebalo nešto da skrenu pažnju sa neuspjeha koje postižu na nivou BiH, zbog čega je "možda trebalo da prođe sjednica Predsjedništva BiH na kojoj se prihvata Transportna zajednica".

"Mi se ne slažemo s tim. Kako je /srpski član Predsjedništva BiH Mladen/ Ivanić mogao da glasa za to? A šta su oni rekli juče na Predsjedništvu? Rekli su - prihvatamo Transportnu zajednicu, ali neka se nadležna ministarstva dogovore. Pa mi smo se dogovorili! Postoji priča o mehanizmu koordinacije i mi ne tražimo ništa drugo", naveo je Dodik.

Predsjednik Srpske istakao je za RTRS da pominjanje nekih novih dogovora jeste bježanje od odgovornosti, te je upozorio EU da nijedno pitanje neće moći da rješava dok se ne uspostavi mehanizam koordinacije.

"I ono što je /komesar EU za proširenje i susjedsku politiku Johanes/ Han pisao Zvizdiću, jeste da se obezbijedi mehanizam koordinacije, a Ivanić je to ignorisao. Ivanić, kao srpski član Predsjedništva, juče je prihvatio Transportnu zajednicu i neki novi dogovor između ministarstava. Nema novog dogovora - dogovor je mehanizam koordinacije!", naglasio je Dodik.

On je dodao da svako upućivanje na novi dogovor predstavlja razbijanje mehanizma koordinacije.

"Mi nećemo da se razbije mehanizam koordinacije jer je usvojen i od institucija Republike Srpske, i BiH, i Federacije BiH /FBiH/, te Brčko distrikta i svih kantona u FBiH", poručio je Dodik.