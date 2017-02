Dodik: Potpuno rasulo vlasti na nivou BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je pretjerano miješanje ambasada u odnose u BiH dovelo do njene paralize, te ocijenio da do krize dovode i Kancelarija visokog predstavnika (OHR) i drugi međunarodni faktori istrajavajući na konceptu nametanja, koji ne može da bude održiv.

Predsjednik Srpske ističe da je politička situacija u BiH veoma složena, te da su se u i oko BiH mnogi faktori "prekombinovali".

"Umjesto da bude obezbijeđen dogovor o bazičnim pitanjima, oni i dalje slijede neodrživi koncept intervencionizma u Dejtonski mirovni sporazum, što dovodi do potpune blokade, a pretjerano miješanje ambasada u odnose u BiH dovelo je do njene paralize", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

Dodik je naglasio da je rješenje za prevazilaženje krize sadržano u unutrašnjem konsenzusu o bazičnim pitanjima, a to su, prije svega, dogovor o ekonomskim pitanjima i ulasku u velike intervencije u monetarni sistem i carinsku politiku da bi se zaštitile privreda i poljoprivreda, te obezbijedila stabilnost javnog sektora i podigla ukupna likvidnost društva.

"Da bismo to obezbijedili moramo da intervenišemo u zakone o Centralnoj banci BiH, da bi mogla da interveniše prema vladama i obezbijedi likvidnost, a moramo redefinisati i PDV", kaže Dodik.

On ističe da se mora zaštititi domaća proizvodnja i povećati likvidnost, što rade i druge zemlje.

"Nažalost, o tome odlučuju na nivou BiH i, nažalost, ništa ne odlučuju, a politika neodlučivanja dovodi do sve većeg urušavanja ekonomskog i socijalnog sistema, time i političkog sistema. Zadnji sam koji bi branio BiH, ali političari u Sarajevu ne žele nijednom mjerom da pokažu interes za njeno očuvanje, a puna su im usta BiH", napominje Dodik.

On je ocijenio da snage na vlasti na nivou BiH nemaju kapacitet ni znanje da nešto urade, te da je vidiljivo "potpuno rasulo te strukture", napominjući da je bošnjački blok zarobljenik politike lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je u sukobu sa SBB-om BiH i HDZ-om BiH u pogledu rješavanja bilo kog pitanja.

"Ostaju mu samo SDS, PDP i NDP, koji su u partnerskom odnosu sa njim", rekao je Dodik, ocijenivši da Izetbegović gubi legitimitet bošnjačkog lidera i da nema snagu koju je imao.

On je napomenuo da Bošnjaci "gledaju šta će im reći ambasadori" i nisu u stanju da artikulišu zahtjeve. "Njihova zarobljenost mišljenjima i politikama ambasada i servilnost prema njima okovala je BiH i njene mogućnosti da bilo šta riješi", upozorio je predsjednik Srpske.

Govoreći o sankcijama koje mu je uvela prethodna administracija SAD, Dodik je ponovio ih ne doživljava kao američke, nego kao sankcije "isfrustriranog ambasadora" SAD u BiH Morin Kormak, koja brani ono što ne piše ni u Ustavu, ni u Dejtonskom sporazumu.

"Njihova tumačenja su i dovela do paralize BiH. Njima je uvijek lakše okriviti drugog umjesto da naprave racionalan pristup. Racionalan pristup podrazumijeva da se Ambasada SAD ne miješa u odnose u BiH u skladu sa novim politikama koje čujemo iz SAD", naveo je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da će doći do redefinisanja tog statusa bez obzira na želje ambasadora. "Ne bavimo se secesijom, kao što pokušavaju da nam nametnu, nego ukazujemo da ovakva BiH nije dobra ni za koga", napomenuo je Dodik i ponovio da Republika Srpska podržava koncept da Hrvati dobiju federalnu jedinicu, a da to podrazumijeva da teritorija Srpske ne bude dirnuta.

Osvrćući se na položaj srpskog naroda u regionu, koji je rasparčan u nekoliko država, Dodik je ocijenio da srpsko nacionalno pitanje u regionu još nije riješeno.

"U matičnoj zemlji pokušavaju da mu odzumu teritoriju, odnosno Kosovo. Ovdje u BiH pokušavaju da minimiziraju Srpsku", rekao je Dodik, istakavši da, uprkos tome, institucije Republike Srpske funkcionišu i da je Srpska jedina samoodrživa i funkcionalna zajednica u BiH.