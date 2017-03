Dodik: Prenijeću zahvalnost Moskvi za sve što čini

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će zvaničnike Ruske Federacije tokom predstojeće posjete Moskvi upoznati o glavnom problemu u funkcionisanju BiH, koja je sada najbrutalnije napadnuta aktivnostima bošnjačko-muslimanske političke elite predvođene Bakirom Izetbegovićem.

Dodik je rekao da Izetbegović u kontinuitetu sprovodi politiku negacije Republike Srpske, uvijek tražeći nove zamke.

"Sada je to revizija presude protiv Srbije za genocid, a ranije je postojala inicijativa da se u Savjetu bezbjednosti donese rezolucija koja bi Srbe označila genocidnim. Još jednom ću zahvaliti Rusiji što do toga nije došlo. Biće ovo razgovor prijatelja", rekao je Dodik za "Sputnjik".

Predsjednik Republike Srpske ističe da je riječ o redovnoj razmjeni mišljenja o aktuelnim pitanjima u regionu i da će se iz prve ruke upoznati sa stavovima koje Rusija ima o tome.

Dodik je rekao da će Moskvi predstaviti razvoj političke situacije u BiH, prije svega u Republici Srpskoj.

"Namjera mi je da ih upoznam sa činjenicom da je Srpska stabilna, bez obzira na ogromne pritiske kojima je izložena u kontinuitetu, da pronalazimo načine da odgovorimo na ekonomske i socijalne izazove, a u političkom smislu zadržavamo stabilnost kroz rad institucija", rekao je Dodik.

On ističe da će sagovornike u Moskvi informisati da Republika Srpska nastavlja sa politikom neodobravanja sankcija Rusiji, bez obzira na to što se svaki put javljaju novi pritisci da se BiH tome pridruži.

"Čvrst stav Republike Srpske je da to ne učini", kaže Dodik i dodaje da će u Moskvi biti riječi i o ekonomskim temama.

Dodik ističe da Srpsku jako interesuje pozicioniranje oko gasovoda koji bi trebao da dođe u region.

"Mi želimo da budemo dio tih rješenja. Razgovaraćemo i o nedavnom sastanku koji je gospodin Sergej Lavrov /ministar spoljnih poslova Rusije/ imao sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović, na kome se govorilo o Rafineriji u Brodu. Hrvatska strana uporno nastoji da prikaže problem koji ne postoji i da tako animira ne samo njihove organe, već i evropske", kaže Dodik.

Predsjednik Srpske je podsjetio na podršku Rusije u sprečavanju pokušaja Bošnjaka da pokrenu reviziju presude protiv Srbije, ističući da je upravo ruski ambasador u BiH Petar Ivancov tim povodom sazvao sastanak Savjeta za sprovođenje mira.

"Zahvalni smo ruskoj strani što je imala osjećaj za trenutak i što je inicirala ovakav sastanak. Prvi put da se na bilo koji način o postupcima Bošnjaka oglasi neko međunarodno tijelo. Bez obzira na to što je to po nama bilo blago, zahvaljujući ambasadoru Ivancovu došli smo do pozicije da konačno, izuzimajući glas Turske, došlo do određenog jedinstva", rekao je Dodik.

On je istakao da su ljudi morali da vide da je to prekršaj svih pravila i procedura, gdje je Izetbegović odlučivanje iz zgrade Predsjedništva BiH prenio na sarajevsku Vijećnicu.

"To nije slučajno, tamo ne samo da postoji tabla koja označava da su Srbi genocidni, već je čitavo obavještajno odjeljenje smješteno u toj zgradi. Ono je nastavak ratnog AID-a, bezbjednosne strukture koju je formirao njegov otac", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske se ponovo zahvalio ambasadoru Ivancovu što je tim povodom sazvao sastanak Savjeta za sprovođenje mira.

"Potpuno sam siguran da je to bilo koordinisano sa Moskvom i za to ću se zahvaliti", rekao je Dodik.

Iz ruske Ambasade u BiH potvrđeno je da će predsjednik Srpske tokom posjete Moskvi razgovarati sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim i održati predavanje na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose.

Organizatori predavanja su Balkanski klub MGIMO, a događaj je podržalo i Predstavništvo Republike Srpske u Rusiji.