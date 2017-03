Dodik: Republika Srpska i Srbija imaju zajedničke interese

SARAJEVO - Milorad Dodik predsjednik RS rekao je nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem u Istočnom Sarajevu, premijerom Srbije da je sa Vučićem razgovarao o infrastrukturnim projektima ekonomskoj saradnji i onome što Srbija može učiniti i pomoći Republici Srpskoj.

Kazao je da je Vučića informisao o projektima u ovom dijelu Srpske, odnosno na području sarajevsko- romanijske regije. Dodik je naglasio da se u tom dijelu RS radi jedan veoma važan projekat, a to je obnova bolnice Kasindol koja je veoma važna za 37.000 građana koji žive na tom području. Kazao je da RS i Srbija već imaju jedan projekat koji je skoro pri kraju, a to je most Bratunac - Ljubovija.

Ukazao je na problem mosta na Savi koji koči hrvatska strana kazavši da je to veoma važan dio puta jer je to nekada bila najfrekventnija dionica.

Dodik je rekao da Samit koji je održan u Sarajevu ne bi trebalo da se zove Samit premijera jer BiH nema premijera nego predsjedavajućeg Savjeta ministara i da bi bilo najbolje da se to zove Samit predsjedavajućeg i premijera.

Na konstataciju da od berlinskog samita koji je bio prije tri godine nije puno napredovano što se tiče projekata, Dodik je rekao da RS ima regionalne projekte i da se grade i auto putevi. "Činjenica je da to ide sporije, ali to nije do nas", reko je Dodik.

Upitan da prokomentariše navode srpskih političara iz Sarajeva da je protiv Vučića, Dodik je rekao da oni nemaju čime drugo da se bave nego izmišljaju stvari. Ja sa Vučićem imam veoma dobar odnos, smatram da je on jedan pametan i mudar političar i da je mnogo doprinije stabilnosti Srbije. Nekada smo bili na različitim pozicijama, nismo se dobro ni poznavali, ali sam vidio šta je sve uradi za Srbiju i nemam razloga da budem protiv njega, jer stabilna Srbija je interes RS, rekao je Dodik.

Upitan da komentariše situaciju u BiH jer članovi Predsjedništva međusobno ne govore Dodik je rekao da nema namjeru da ih miri. "Ovakva situacija je nastala zloupotrebom od srtrane Bakira Izetbegovića koji je pokušao da igra igru kojoj nije bio vičan ni dorastao. Mislio je da će podnijeti tužbu i da će Sud za dvije godine kad on bude otišao sa vlasti odbiti to. Sad se o jadu zabavio i sebe i svoje a i druge. Ispao je neozbiljan i lošeg karaktera. Izetbegović je uradio je sve što sprečava bilo kavo dalje kretanje. Mi moramo u BIH ako hoćemo da sjednemo i da rješavamo neka veoma važna panja. Imamo šansu da na planu ekonomije dosta ostavrimo, poboljšmo naše ekonomske mogućnosti. BiH se mora riješiti stranih sudija ako hoće da ide dalje, ako neće onda će i dalje biti ovako", rekao je Dodik.

Upitan da prokomentariše izjavu hrvatskog predsjednika Kolinde Grabar- Kitarović kako je potrebna dogradnja Dejtona Dodik je reko da ne zna na šta je konkretno mislila, ali da u ovom trenutku nije moguće da međunarodna zajednica organizuje takve razgovore.

Završen polusatni sastanak Vučića i Dodika

Premijer Srbije Aleksandar Vučić se danas u Istočnom Sarajevu Sastanak u administrativnom centru Vlade RS sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanak nije trajao dugo, te je Vučić nakon pola sata napustio Istočno Sarajevo.