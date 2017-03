Dodik: Rusija razumije složenost situacije u kojoj se nalazi RS

BEOGRAD/MOSKVA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je zadovoljan višegodišnjom saradnjom Srpske sa Rusijom i da istovremeno vidi da Rusi, takođe, veoma žele da rade sa Republikom Srpskom.

Dodik je u intervjuu za rusku agenciju "Tas" rekao da Republika Srpska tradicionalno ima dobre odnose sa Ruskom Federacijom, u poslovnoj, političkoj, kulturnoj i sportskoj oblasti, što je za Srpsku veoma važno.

On je istakao da Rusija razumije složenost političke situacije u kojoj je Republika Srpska i da podvlači neophodnost poštovanja međunarodnog prava.

"Na žalost, svjedoci smo toga da je Zapad narušio međunarodno pravo, prije svega u vezi sa Dejtonskim sporazumom, sekundarnim pravnim aktima, koji podržavaju samo jednu stranu u BiH, muslimansku", rekao je predsjednik Srpske, dodajući da je međunarodni ugovor revidiran bez procedura predviđenih za to.

Dodik je istakao da se Rusija uvijek pridržavala toga da treba poštovati slovo međunarodnog ugovora, a ne nametati rješenja na osnovu "duha Dejtonskog sporazuma", odnosno njegovog tumačenja, koje je neprihvatljivo za sve u BiH.

"To je najviše što možemo da očekujemo od tako velike sile, kakva je bez sumnje, Rusija i mi smo zahvalni za to", rekao je Dodik.

Što se tiče ekonomske saradnje, Dodik je istakao da Rusija ima značajno prisustvo u Republici Srpskoj, a kao primjer je naveo kompaniju "Zarubežnjeft", koja realizuje ozbiljan projekat proizvodnje motornih ulja i stvara distributivnu mrežu za naftne proizvode.

On je podsjetio da ta kompanija radi u Srpskoj od 2008. godine i to veoma uspješno, bez obzira na sve izazove i teškoće savremenog naftnog tržišta.

"Projekat je zbog pada cijena nafte mogao da bude ugrožen, ali ja sa zadovoljstvom ističem da su ljudi iz kompanije uz pomoć ruske vlade našli način da sačuvaju proizvodnju i radna mjesta u Republici Srpskoj, što mi posmatramo kao djelotvoran primjer odnosa prema nama", rekao je Dodik.

On je istakao da postoji još mnogo drugih zajedničkih projekata, te da je za voćarstvo Republike Srpske veoma važna mogućnost izlaska na ogromno rusko tržište.

"Važno je da ekonomska saradnja raste svake godine i uspostavljaju se veze između ljudi, koji realizuju nove projekte", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je nesumnjiva simpatija i ljubav Republike Srpske prema Rusiji, prema pravoslavlju, slavenskom svijetu i da se Srpska uvijek uzda u Rusiju u svemu što radi.

Komentarišući zalaganje Rusije da se zatvori Kancelarija visokog predstavnika /OHR/, Dodik je istakao da je davno rekao da ta kancelarija više nije potrebna te da mu je drago da čuje da i Rusija ima isti stav, ali da i sve više evropskih zemalja podržavaju takav stav.

"Znate li koliko je ovde maskarade i pogaženih principa? BiH se kreće prema EU, došla je do tačke kada se rješava hoće li postati kandidat za članstvo u EU. Ali, s druge strane, svi evropski standardi ukazuju da u EU mogu ući samo suverene države, a BiH je zemlja koja je pod protektoratom", rekao je Dodik.

On je zapitao, kako se može ući u EU, imajući visokog predstavnika, kada je ulazak u EU odluka naroda suverene države.

Predsjednik Srpske je podsjetio da je Venecijanska komisija Savjeta Evrope još 2005. godine saopštila da BiH treba da se odrekne visokog predstavnika ako hoće da uđe u EU, ali da se sada o tome ćuti i da se već 12 godina zadržava ukidanje OHR-a.

"Sada je cilj visokog predstavnika da izimšlja za nas prijedloge, koje je prosto nemoguće ispuniti. Onda on može da se pravda da mi ne izvršavamo njegove zadatke. U suštini, on se čvrsto drži svoje visoke plate koja mjesečno iznosi 24.000 evra, plus plaćeni troškovi", rekao je Dodik.

On je naveo da visoki predstavnik ni u BiH, a ni u svojoj zemlji ne plaća porez, zbog čega je spreman da stalno piše negativne izvještaje, kako bi što duže zadžao svoj položaj, ali da on vjeruje da će tome uskro doći kraj.