Dodik: SNSD nije bio u priči o reformi odbrane nego PDP i SDS

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da nijedan član SNSD-a nije bio ni u kakvoj priči o reformi odbrane, nego su to bili ljudi iz SDS-a i PDP-a 2005. godine kada su bili na vlasti u Srpskoj kada je i donesena i provedena ova reforma.

"Ivanićev najbolji partijski saradnik Igor Crnadak je bio zamjenik ministra odbrane 2009. godine i predsjednik Komisije Savjeta ministara za NATO integracije. Upravo na njegov prijedlog je Predsjedništvo BiH i donijelo određene stvari vezano za aplikaciju za Akcioni plan za članstvo u NATO /MAP/", rekao je Dodik, komentarišući Ivanićeve optužbe da je SNSD odgovoran za otpočinjane MAP-a i uvođenje sudova u slučajeve vojne imovine.



Predsjednik Srpske je ocijenio da MAP i nije problem jer to nije članstvo u NATO, nego samo procedura prilagođavanja zemlje koja se kreće na putu ka NATO-u, a odluku o pristupanju ovoj alijansi treba donijeti naknadno.



"Nije bila greška vezano za MAP jer je opšte opredjeljenje tog vremena bila saradnja u okviru Partnerstva za mir. Čak je i Rusija u to vrijeme veoma blisko sarađivala sa NATO savezom kroz priču o Partnerstvu za mir, u koju je ušla 1994. godine", rekao je Dodik.



Predsjednik Srpske ističe da je tada vladao jedan sasvim drugi ambijent, ali je potpuno licemjerno i samo Ivaniću svojstveno da netačnim podacima pokušava da sebe prikaže kao nekoga ko je potpuno bezgrješan u svemu i "koji, eto, nažalost, mora da provodi nečije tuđe nečasne odluke".



"Treba ga pitati šta je govorio i šta je prihvatio da uradi kada je bio nedavno u posjeti u Briselu i na njegove izjave kada je bio ministar inostranih poslova BiH kada se pričalo o reformama odbrane", rekao je Dodik i dodao da su opšte poznate pozicije Ivanića koje je imao u Velikoj Britaniji.



On je konstatovao da se Ivanić, nakon 10 dana ćutanja o odluci Ustavnog suda BiH, sada dosjetio da kaže da je kriv Dodik zato što se Srpska žalila sudu.



"Da se nismo žalili onda bi sad izašao i rekao da se nismo ni žalili. Pokušale su se iskoristiti sve pravne mogućnosti, znajući da Sud sudi na taj način. Da bi stvorili priliku za neko kasnije sudovanje pred evropskim institucijama morali biste da iskoristite sve sudske instance u Republici Srpskoj i BiH", rekao je Dodik.



On je istakao da Ivanić sada opet "petlja" sa nekom pričom o tome kako će sudovi odlučivati o imovini, što je njemu svojstveno, iako je Dodikovo mišljenje da sudovi ne treba da odlučuju o imovini u BiH. "Jedina odluka koju sudovi mogu da donesu je da imovina pripada entitetima", naglasio je Dodik.



Predsjednik Srpske je ocijenio da je Ivaniću lakše da dođe iz Sarajeva u Banjaluku i da "oplete" po Republici Srpskoj i da samo tu propagira krivca, da ne kaže da je pravosuđe u BiH takvo kakvo jeste - da nije legitimno, da nije legalno.



"Sva ova priča je priča o imovini koju pokušavaju da nam otmu. Ja sam pokušao da nekoliko puta, razgovarajući o toj temi i sa tadašnjim /federalnim/ premijerom /Nedžadom/ Brankovićem, napravim sporazum u korist Republike Srpske i da sa liderima dogovorimo, a Ivanić kaže `pa iz sporazuma su iskočili Bošnjaci`. Zamislite!? Zašto su iskočili, pa ima da se držimo sporazuma", rekao je Dodik.



On je podsjetio da je taj sporazum potpisao zajedno sa nekadašnjim liderom SDS-a Mladenom Bosićem, dakle bili su uključeni i predstavnici Ivanićeve koalicije, pa zašto sada prihvatiti olako da muslimani kažu "mi ćemo uzeti ono što hoćemo, ono što nećemo - nećemo".



"To je Ivanićeva politika, dodvoravanje muslimanima, a konfrontiranje ovdje u Republici Srpskoj", rekao je Dodik i dodao da Ivanić sada vraća muslimanima i Bošnjacima koji su na prošlim izborima glasali za njega da pobijedi za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, jer bi bez tih glasova on bio opozicioni političar.



On kaže da javnost savršeno dobro zna da šta god izjavi lider SDA Bakir Izetbegović, Ivanić ne reaguje na njegove izjave i kaže: "pusti neka se time bavi Republika Srpska".



"Ivanić je jedan političar koji ne obavlja svoje političke dužnosti i koji pokušava da opravda svoju 'debelu hladovinu', u kojoj ništa ne radi, gdje se ništa ne kreira i ništa ne pokušava da uradi, već uvijek krivi nekog drugog. To je tipično za one koji ne vole da rade ili ne žele da rade. Ivanić to upravo i čini i ništa tu nema novo", rekao je Dodik.



On kaže da drugačije ne bi mogli ni objasniti mnoge stvari koje je Ivanić propustio da uradi ili je tako nakaradno uradio samo zato da ne bi imao sukobe sa Sarajevom, sa muslimanima koji glasaju za njega ili sa strancima koji su mu mentori.



"Ivanić pokušava da sada prikupi za sebe alibi za svoje ponašanje. Za njega je uvijek neko drugi kriv. Kada kupi BMV-a onda mu je kriv /tadašnji srpski član Predsjedništva BiH Nebojša/ Radmanović jer je ranije nekada, navodno, kao nešto imao više. Ili kada završi reformu odbrane kroz činjenicu da zadrži 9.500 vojnika, a varijanta je bila da to bude 3.500 i da manje košta", rekao je Dodik.



On kaže da Ivanića treba pitati i za ono što je učinio vezano za fiskalni sistem kada je, kršeći Dejtonski sporazum, trajno prebacio prihode Republike Srpske na nivo BiH.



"Ivanić je još od prvog mandata u Vladi prihvatio indirektne poreze i izvorne fiskalne prihode prebacio na nivo BiH i time stavio u fiskalni podanički položaj Republiku Srpsku za sva vremena. Naravno, on će sada izaći i reći da je to bio dobar potez. Pa naravno, sve što on radi za njega je dobro. I on ništa drugo i ne zna nego pjevati sebi lijepe pjesmice u kojima on uživa, a njegovi skakutavici oko njega aplaudiraju", rekao je Dodik.



On kaže da Ivanića ništa od ovoga ne dotiče i opet će biti neko drugi kriv za njegovu sujetu. Dodik kaže da Ivanić smatra pogrešnim prijedlog o referendumu ali je problem što Ivanić nema nikakav prijedlog i što se "uvijek krije u nekoj zavjetrini".



"Neka malo pogleda pa onda objasni te svoje spekulacije i sve laži. Zašto je 2005. godine donesena reforma odbrane, ko je tada bio u vlasti. Kakav je zakon i šta tamo kaže. Poslije toga su samo pokušali da se to odbrani kroz sporazum koji sam napravio sa Brankovićem, kroz sporazum sa liderima i vraćao poziciju Republici Srpskoj da suvereno odluči o tome da li želi ili ne želi u NATO", rekao je Dodik.



On kaže da je referendum jedini način da se to uradi. "To što se Ivanić ne slaže nije neočekivano, pitanje je što nije odmah izrazio neslaganje", rekao je Dodik.



Predsjednik Srpske je dodao da je alibi Ivanićeva izjava da je referendum o pristupanju NATO-u besmislen dok Srbija nije u ovom savezu, jer Srbija ima svoj stav, pa ga mora imati i Republika Srpska.



"Mi moramo da donesemo svoje odluke. Srbija je donijela odluku da je neutralna, pa hajde da i mi donesemo odluku da smo neutralni i da smo van statusa, a ne da kažemo da pratimo. To ništa ne znači, to nije odluka, nego samo priča, demagogija, mi moramo da odlučimo i da o tome donesemo odluku", rekao je Dodik.



Dodik je ocijenio da pred parlamentom Srpske treba revidirati odluku iz 2005. godine koju je usvojila Narodna skupština u kojoj su tada većinu činili SDS i PDP koji su glasali za to.



"Naravno, SNSD je tada podržavao put integracija, tada smo i mi smatrali da to tako treba da bude, ali došla su neka druga vremena. Nema odluka za sva vremena. Ovo je vrijeme koje traži neka nova odlučivanja i zato Ivanić nije u pravu. On će nastaviti da uživa u tom svom lažnom sjaju o velikom političaru i borcu", rekao je Dodik i dodao da Ivanić ništa ne radi, a šta god uradi ide na štetu Republike Srpske.