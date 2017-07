Dodik: Sarajevo izmislilo novu priču kako bi funkcioneri iz RS bili pod stalnim pritiskom pravosuđa

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se pokazati da je tužba protiv njega zbog izjave u Bratuncu bez ikakvog osnova, te naglasio da niko Bošnjacima nije osporio život niti rekao da ne smiju da dolaze u Podrinje, nego je rečeno da su neke od njihovih fondacija, koje su organizovane u islamskom svijetu, imale planove te vrste.

"Šta tu nije tačno? I danas sam spreman da potvrdim takvu izjavu", rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske je istakao da izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića da mora da odgovara zbog izjave date u Bratuncu o projektima islamskih fondacija koji se odnose na Drinu, govori o sistemu u BiH u kome Izetbegović ima uticaja na tužilaštvo i ostale institucije.

"Kada je Tužilaštvo BiH moralo da odustane od optužbi za organizovanje referenduma u Republici Srpskoj, Sarajevo je izmislilo novu priču kako bi politički prvaci Republike Srpske bili držani pod stalnim pritiskom pravosuđa", rekao je Dodik za "Sputnjik".

On je ponovio da Izetbegovićev potez govori i o potrebi da se politički funkcioneri Republike Srpske drže u stanju stalnog pravnog progona.

"Prije samo nekoliko dana odustalo se od progona u vezi sa organizacijom referenduma. Kada su iz tužilaštva saopštili da za to nisu imali elemenata, onda su u Sarajevu sjeli i preko vikenda našli priču o izjavi koja je data prije desetak dana", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, radi se o medijskoj kampanji uperenoj protiv ljudi iz Republike Srpske i da je svako ko dolazi iz srpskog dijela BiH lopov, kriminalac, zločinac.

"To je njihov mentalitet i ništa drugo. Pokazaće se da je tužba bez ikakvog osnova, ali, nažalost, morate ponovo da prolazite kroz pozivanje tužioca, morate opet da dajete izjave", rekao je predsjednik Republike Srpske.

Dodik je 7. jula u Bratuncu naveo da su islamske fondacije finansirale povratak muslimana uz rijeku Drinu, što je, prema njegovom mišljenju, oživljavanje starih strateških ciljeva.

"Okupacija je upotrijebljena kao riječ koja treba da manifestuje namjeru tih fondacija. To nije bio odnos prema Bošnjacima, nego prema politikama koje niko ne može da pobije da su postojale", naglasio je Dodik.

On je dodao da je Podrinje bilo područje od velikog interesa muslimanskih političkih struktura još u vrijeme komunizma.

Dodik je rekao da tamo gdje su bila srpska sela, u vrijeme komunizma nisu se gradili putevi, niti se dovodila struja ili voda, dok su tamo, gdje su postojala bošnjačka, muslimanska sela, kao što su sela iznad Srebrenice, građeni putevi magistralne širine.

"Uz Drinu, od Bratunca do Skelana, gdje je do 1965. živelo oko 50.000 Srba, put nije izgrađen sve do 2007, 2008, kada smo ga izgradili. Sve je to bila organizovana aktivnost tadašnjih vlasti", rekao je Dodik.

On je upitao "kako objasniti to što je komunistički režim, koji je slavio bitke na Neretvi i Drvar, ostavio ta mjesta zapuštenim i nerazvijenim".

"Zato što su u njima živjeli Srbi. Ali, zato je Bugojno, koje je bilo sinonim za ustaštvo, pred kraj Jugoslavije bilo jedna od pet najrazvijenijih opština. Zašto Drvar nije bio jedna od najrazvijenijih opština? To nije daleko od Bugojna. To govori o politikama koje su tada vođene. Toga smo svjesni i o tome govorimo i nećemo prestajati da govorimo", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je povratnicima Bošnjacima u Podrinje vraćeno 99 odsto imovine, mnogi projekti su urađeni, a znatan broj njih živi u tom regionu Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske naglasio je da je problem u islamskim fondacijama koje u BiH operišu od kraja rata, a mnoge od njih se nalaze na spisku UN kao organizacije koje finansijski i logistički podržavaju terorizam.

Neke od njih su, da bi nastavile djelovanje u BiH, promijenile imena i nesmetano nastavile sa radom.