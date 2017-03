Dodik: Sarajevo šta god uradi, uvijek dobije podršku

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je sinoć da je tokom mandata premijera Srbije Aleksandra Vučića promijenjeno lice Srbije, koja je postala značajan međunarodni i regionalni faktor.

Dodik je ocijenio da je situacija na Balkanu složena, jer je region naviknut na destabilizovanu Srbiju, koja nije jaka i snažna.

"Srbija je sada postala značajan međunarodni i regionalni faktor. Promijenjeno je njeno lice i vidim na koji način se prema njoj ophode. Kada izuzmete sva istorijska neslaganja, vidjećete da je Sarajevo naviknuto da ima priotitet i bez obzira šta uradilo, uvijek je bilo podržano", rekao je Dodik na Televiziji "Hepi", gdje je sinoć gostovao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je dodao da međunarodna zajednica sada drugačije posmatra Srbiju i zvanični Beograd.

"Sada i stranci moraju malo da vode računa kada nešto pokušavaju da učine. To je učinilo nervoznim Bakira Izetbegovića u pokušajima da napravi nekoliko gluposti, koje je učinio", rekao je Dodik.

Na pitanje da li zna da međunarodna zajednica pritiska Vučića da ga uhapsi i žrtvuje za EU, Dodik je rekao da pretpostavlja da ima takvih pritisaka i da ih je bilo i prije.

"Međutim, ja u Republici Srpskoj radim svoj posao, koji je složen i izazovan. Republika Srpska je dio BiH, ali sa značajnim državnim ovlašćenjima. Ima sve pretpostavke da je država, ima teritoriju, narod, izvršnu vlast i sve funkcioniše", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naveo da postoje i neki drugi koji misle da je Republika Srpska bila samo "ekces", da treba polako da se ugasi i da sve pređe na nivo BiH, dodajući da se on tome suprotstavlja i da zbog toga nekima u međunarodnoj zajednici nije po volji.

Dodik kaže da od njega niko nije tražio "neko određeno ponašanje" od kada je Aleksandar Vučić premijer Srbije, kao što je to bio slučaj dok je predsjednik Srbije bio Boris Tadić.

On je naveo da mu je iz kabineta nekadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića stigao izaslanik da mu kaže kako treba da se ponaša.

"Moj odgovor na to je bio - imaš deset minuta da odeš do Gradiške... Ne možete danas biti lider u Republici Srpskoj ili Srbiji, a da nema nekakvih pritisaka", rekao je Dodik, navodeći da je njemu teško prijetiti i da to ne dozvoljava.

Dodik je istakao da svi znaju da stranci vjeruju u to da je najbolje da se Republika Srpska i Srbija zavade i da onda mogu da mešetare.

On je naveo da sa Vučićem razgovara o razim pitanjima i da je bilo trenutaka kada nisu bili sagalasni, ali da su uvijek znali šta jedan i drugi misle.

On je istakao da se u Srebrenici kada je napadnut Vučić pokazalo jedno sasvim drugo lice BiH, koja nije za sve ovo vrijeme uspjela da procesuira jedan očigledan pokušaj ubistva.

"Kod Bošnjaka u BiH postoji jedna organizovana struktura koja ne dozvoljava da se to procesuira", rekao je Dodik.

Što se tiče pokušaja destabilizacije Balkana, Dodik je rekao da se neki stranci vježbaju na BiH.

"Mi za njih uošte nismo važni. Vježbaju se za neke ozbiljije situacije kao što je Sirija. Mnogi koji su bili u Sarajevu u minornim misijama kasnije su otišli na Kosovo, a sad ko zna gdje. To su psi rata, oni traže ljude koji hoće da budu podanici, a ne koji će da kreiraju situaciju", rekao je Dodik.