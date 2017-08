Dodik: Šarović katastrofalan za Srbe, Ivanić samo putovao

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović najbolji ministar za Bošnjake, a katastrofalan za Srbe, a da srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ništa nije učinio osim što je putovao.

"To je veoma jasno i u tome Šarović uspijeva. Vidim ga svaki put na anketama koje provode bošnjački mediji u Sarajevu kako se tretira kao njihov najbolji ministar, a još nađe načina kao da nešto pomogne poljoprivredi", rekao je Dodik Srni.

Dodik je upitao zašto Šarović nije pomogao u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i zašto je tvrdio da je šteta bila samo 50 miliona KM, a nije prihvatio procjenu Srpske da je šteta 300 miliona, te je tako "ubio" mogućnost da se sa Njemačkom dogovori o određenim aranžmanima.

Prema njegovim riječima, kada je Njemačka dobila dva različlita nivoa podataka – minimalističke sa nivoa BiH i realne iz Srpske o štetama koje je prouzrokovao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, onda je i Njemačka time počela da kalkuliše.

Dodik je upitao šta Šarović može da pomogne u vezi sa sušom, iako bi volio da nešto pomogne, te ocijenio da su ljudi napravili samo jedan pristup lažnog predstavljanja i masovne izdaje.

"Oko Šarovića se zna svašta. Biće podataka koji će zaprepastiti mnoge vezano za to. U Sarajevu, gdje on živi, savršeno se dobro zna na koji način i kako se to radi. Nedavno mu je žena zaposlena u zajedničkim institucijama, a oni stalno napadaju i govore o nepotizmu", istakao je Dodik.

Dodik pita o kojem nepotizmu se govori kada sve i jedan od njih ima nekog rođaka zaposlenog u zajedničkim institucijama, a oni napadaju Republiku Srpsku.

On je napomenuo da je slušao kad Ivanića pita da li je u posljednjih pet godina otvoren ijedan objekat, te je naglasio da je mogao da vidi šta je otvoreno u Stanarima, Gradišci, Laktašima, Zvorniku, Bijeljini.

"Ovako Mladen Ivanić pokušava da se izdigne – kao kriva je samo vlast na nivou Republike Srpske za opšti ambijent. A šta oni tamo rade i čine? Kakav ambijent proizvode? U čemu je uspjeh u tome, šta je Ivanić učinio", upitao je Dodik.

On smatra da to što je, ionako već u tradicionalnom smislu 9. januara došla jednica Oružanih snaga BiH na postrojavanje nije ništa, da je trebalo da se desi po pretpostavci, a ne zato što je Ivanić imao hrabrosti ili ne.

Dodik je ocijenio da pravljenje o toga nacionalne priče o uspjehu Ivanića govori koliko su prazni, jer nemaju šta da pokažu.

"Gdje im je nešto što su radili. Zašto je ostalo 9.500 vojnika /OS BiH/, kad je trebalo da skinemo na 3.600. Zašto ponovo zagovara priču da vojna imovina treba ići na sud kada je još Pedi Ešdaun /bivši visoki predstavnik/, onakav kakav je, rekao da to mora biti sporazum strana", rekao je Dodik.

On je naglasio da Ivanić sada prihvata da to bude odluka suda u Sarajevu, što govori o tome da se otprilike zna kako će se to riješiti "i da nam neko otme tu imovinu".

"Što on ne pokaže malo hrabrosti? Stalno se skriva iza toga da je on bezgrešan, da u suštini nešto čini, a nije ništa činio. Pokažite mi ijedan posao kojeg je Ivanić uspješno uradio, osim silnih putovanja", rekao je Dodik.

On je zaključio da se pravi spin kako nešto čine, ali ne čine ništa, te ponovio da Srpska nastavlja da bude stabilna uprkos pokušajima podvale i poturanja priča o nestabilnosti.