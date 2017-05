Dodik: Sprema se još jedna veleizdaja Srpske i neviđeni prenos nadležnosti

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ima informaciju da je Savjet ministara BiH, na zahtjev muslimana, donio odluku da je za stavljanje na "crnu listu" firmi i lica koja su u dodiru sa terorističkim organizacijama potrebna saglasnost Predsjedništva BiH, upozorivši da je to veleizdaja Srpske i neviđeni prenos nadležnosti koji ugrožava bezbjednost.

"Kada će muslimanski član Predsjedništva BiH dozvoliti da se neko od muslimana stavi na 'crnu listu'", upitao je Dodik, dodavši da ima sigurno deset takvih firmi i desetine onih koji su bili na sirijskom ratištu i koji treba da budu stavljeni na tu listu, a nisu.

On je naveo da je jutros dobio tu informaciju iz koje jasno proizilazi da je počinjena još jedna izdaja interesa Republike Srpske.

Predsjednik Srpske je upozorio da je to veleizdaja ministara iz Saveza za promjene koji sjede u Savjetu ministara i ništa ne čine osim što prave štetu Republici Srpskoj.

"Pitam se kakvi su to ministri koji mjesecima nemaju ni skupštinsku većinu? Imaju li bar malo odgovornosti? Još ne znamo koliko su samo štete i izdaja načinili Republici u proteklom vremenu, a oni nešto pričaju o skupštinskoj većini i radu Vlade Srpske. Mogli bi za promjenu malo da se okrenu sebi, da vide kako ih napuštaju poslanici", rekao je Dodik za RTRS, navodeći da će SDS uskoro napustiti još dva poslanika.

On je rekao da je većina u parlamentu Srpske stabilna i da nije ugrožena, te da manjina pokušava da dođe do svoje pozicije.

"To je potpuno legitimno i ja to podržavam sve dok se koriste legitimna sredstva, ali ne može niko zbog povrijeđene sujete tražiti da ga neko podržava. SNSD, DNS i SP, kao i nekoliko poslanika neće glasati za dnevni red koji predviđe njihovu inicijativu za smjenu Vlade Srpske. Opozicija će imati 25 glasova, a treba im 42 koja nikako neće moći dostići. Oni to znaju, ali su krenuli u to, hoće sad tu priču o Vladi Srpske", naglasio je Dodik.

On je ocijenio da je Željka Cvijanović odličan premijer, poštena žena, da se bori veoma uporno i štiti interese Srpske, te da je ponosan na nju kako brani interese Srpske kada ode negdje u inostranstvo.

Navodeći da je vladajuća koalicija, koju čini SNSD, SP i DNS, stabilna, Dodik je ocijenio da je opozicija ostrašćena, jer su gubitnici s obzirom na to da su deset puta pobijeđeni na izborima.

"Oni su 2014. godine izgubili izbore i kao luzeri otišli u Savjet ministara. Nemaju mjesecima većine u parlamentu u Sarajevu, a sada nama govore da nemamo većinu, ovdje galame da treba smijeniti Vladu, pokušavaju da pokažu neku svoju veličinu, a neće imati ni dnevni red. Ako imate dovoljnu većinu da mijenjate vladu, a to je 42 poslanika, onda imate većinu i za dnevni red i za izglasavanje nepovjerenja Vladi što oni nemaju. Oni očekuje da SNSD glasa za tačku dnevnog reda. To je ludilo. To treba sve počistiti na izborima i dovesti neke normalne ljude koji hoće da rade, jer ovo nikuda ne vodi", istakao je Dodik.

On je poručio Savezu za promjene da pokažu svoju većinu u parlamentu BiH, gdje su, kako kaže, zaštićeni kao medvjedi, a onda drže neku priču o tome kako ništa ne valja u Republici Srpskoj i žele da je destabilizuju, jer je to jedino što znaju da rade.

Govoreći o ponovnom intenziviranju priče da vlast u Srpskoj ništa ne radi, da je Srpska pred bankrotom i u kolapsu, Dodik je rekao da je ta priča stalna politika Saveza za promjene.

"Sva ta njihova priča pokazuje samo jedno - da su rano propjevali, ali nama to odgovara i ja to priznajem. Uvijek rano krenu. Svakog februara u zadnjih deset godina pričaju kako je Republika Srpska u kolapsu, pred bankrotom, kako nema mogućnosti da isplati penzije do kraja godine i svaki put su slagali, nijednom nisu bili upravu niti su kad rekli da su pogriješili. To negdje ostaje kod ljudi koji razumiju, tako da ja njih ohrabrujem da što prije krenu sa tom pričom", rekao je Dodik, izrazivši uvjerenje da će SNSD na predstojećim izborima dobiti 50 odsto glasova.

On je naglasio da je aktuelna vlast u prošlosti odradila gotovo nemoguć posao i da Republika Srpska više nije sporna kao što je nekad bila, jer danas se čuje njen glas i kod onih koji nikada nisu htjeli da slušaju.

"Mi smo u prošlosti odradili gotovo nemoguć posao da zaustavimo demontažu Srpske 2006. godine i sve te godine iza nas bile su godine zaustavljanja prenosa nadležnosti kako bi se stvorili uslovi da sa snažnijom Republikom Srpskom kažemo da hoćemo da se sve vrati na Ustav i da BiH bude ustavno uređena zemlja, a ne vježbalište za strance.

Na taj način je trebalo da uđemo u taj proces nakon izbora 2014. godine, ali jedan dio naroda, mada manjinski, podlegao je lažima i pričama Saveza za promjene i onda su oni kao manjinski predstavnici srpskog naroda otišli u zajedničke institucije kada su i krenuli sa izdajama interesa Srpske", naglasio je Dodik.

On je naglasio da vlast u Srpskoj radi u skladu sa Ustavom i interesima Republike, dodavši da to nije teško samo kada čovjek ima karakter i ne odustaje od toga ni u uslovima kada izgleda da je nemoguće.

"U tom smislu mene ne zanimaju stranci i šta oni kažu, kao što zanimaju Borenovića, Govedaricu, Crnatka i ostale koji se pogube pred strancima, nemaju racionalan stav, već imaju potrebu da se pokažu i dokažu. Zašto pred njima ne kažu da BiH ne funkcioniše, da ne izmiruje svoje obaveze, već pričaju na Republiku Srpsku i napadaju sve što je u Srpskoj? Na taj način oni kao indijsku svetu kravu čuvaju svoje fotelje i svoje sitne karaktere za male pogodnosti koje dobijaju u Sarajevu. To su te junačine koje nama danas pokušavaju da predstave da se bore za nacionalne interese", istakao je Dodik.

On je upitao koji su to interesi za koje se oni bore, dodavši da samo ponavljaju priču o kriminalu.

"Kako ih nije više sramota? To više ne može da se trpi. Ćutao sam sve, mislio demokratija je, ali neće više moći. Izađite na ulicu i ja ću izaći. Izađite na trg i ja ću, ali ovako više ne može. Ja neću praviti akciju, ali hoću reakciju. Ili ćemo imati normalne političke procese ili nećemo. Ja sam za normalne političke odnose i pozivam na to, ali im neću dozvoliti da destabilizuju Republiku Srpsku", poručio je predsjednik Republike Milorad Dodik.