Dodik: Srpska ima šansu da zahtijeva svoj status, iduće godine novi referendum

BANJALUKA – Milora Dodik, predsjednik RS, rekao je da Srpska ima šansu da već u prvoj polovini sljedeće godine zahtijeva svoj status i da ga prezentuje svijetu na način koji će biti razumljiv, te da iza toga treba da stoji jedinstvo svih političkih faktora iz RS, pa i predstavnika Saveza za promjene (SZP).

"Pozivam na nacionalno jedinstvo. Ukoliko toga ne bude, mi ćemo ići bez njih. Iduće godine ćemo imati jedan veoma važan referendum za našu budućnost. Moji saradnici i ja ćemo odrediti kada će se održati. Pozivam i njih, da dođu da se dogovorimo. Uvažiću njihove stavove, ali i mi moramo da budemo aktivni, moramo da nudimo poteze", rekao je Dodik u intervjuu za RTRS.

On je poručio da RS ne smije da bude objekat onih koji na njoj vježbaju, kao što to sada radi Ambasada SAD u Sarajevu.

"Mi moramo ponuditi naš projekat. Naš projekat je jača Republika Srpska i izvorni Dejton. Ako toga nema i ako to neko ne želi, on snosi odgovornost za razgradnju Dejtona", dodao je Dodik.

Dodik, koji je za RTRS-ovu emisiju Pečat sumirao 2016. godinu, kaže da je RS ostala mirna, posvećena sebi, svom razvoju i realizaciji svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

"RS je u godini iza nas imala mnogo izazova, mnogo pritisaka i zahtjeva. Imala je opstrukcije, ne samo od dijela međunarodne zajednice, nego i od jednog dijela ljudi koji su dobili manji broj glasova iz Republike Srpske, koji su ušli u organe BiH. Oni su pokušali da promijene bazični odnos, a to je da nadrede organe BiH RS, što govori o tome da nisu razumjeli niti politiku, niti Dejtonski sporazum, niti Ustav", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska je morala da se suprotstavi svim tim izazovima, da gubi vrijeme na već ranije dobijene bitke da se stave organi BiH na mjesto koje to zaslužuje, a to znači da nijedan organ na nivou BiH ne može da odlučuje bez stava vlasti i organa RS.

Dodik je napomenuo da ga je iznenadio odnos u kom su predstavnici SZP bili spremni da čine protiv Republike Srpske.

"Oni su učinili sve da Republika Srpska bude kriminalizovana, da bude što lošija, organizovali su proteste i sve to po nalogu svojih stranih mentora", rekao je Dodik.

Napomenuo je da je rezultat lokalnih izbora pokazao i da je izbjegnuta stereotipna podjela društva u političkom smislu.

"Do izbora na lokalnom nivou smatralo se da je Srpska podijeljena politički, jasnim rezom na pola- pola. Izbori su pokazali da su oni drastična manjina i da nam se nije desilo ono što se desilo u Makedoniji i Crnoj Gori gdje se vlast legitimiše na bazi samo jednog poslanika", naveo je predsjednik Srpske.

Kada je riječ o referendumu o Danu Republike Srpske, Dodik kaže da je on izraz volje srpskog naroda.

"Ovdje se treba primijetiti da je ta volja uvijek zabranjivana da se iskaže. Ako išta, referendum znači manifest te volje. Mi se nismo borili protiv nikoga. Mi smo se borili za naše pravo i to pravo smo, naravno, izborili", poručio je Dodik.

Napominje da negativne ocjene o referendumu ne stoje i da je narod izašao da glasa na bazi svog osjećanja potrebe da obezbijedi svoju slobodu.

"Mi znamo, da bez slobode na ovim prostorima nema mira. Srbi nikad nisu bili mirni i bili su potlačeni tamo gdje nisu imali slobodu i svoju državu. Republika Srpska će biti zabilježena kao afirmacija te težnje srpskog naroda za slobodom, koji nosi znak jednakosti sa državom", kaže Dodik.

On je rekao da je referendum legitiman i pravičan, podsjetio je na razne pritiske, gdje su se spominjale čak i kazne, te da je pod takvim uslovima djelovao i odnos SZP-a prema izjašnjavanju građana o Danu Republike.

"Referendum je pokazao mnoga lica, a ono što ostaje upisano je da je narod Republike Srpske u 2016. održao svoj prvi referendum, na pitanju koje je bitno za njega, a to je Dan Republike i odbacio je to licemjerje, zloupotrebe i političko mešetarenje u Sarajevu putem Ustavnog suda", kategoričan je Dodik.

Predsjednik Srpske pokazao je pozivnicu da prisustvuje svečanosti povodom polaganja zakletve novog američkog predsjednika Donalda Trampa.

Dodik je poziv, kako kaže, dobio od ljudi koji su bili u Trampovom izbornom štabu, a koji su i dio tima koji se bave tranzicijom prethodne američke administracije - ka novoj.

"Ti ljudi koji nisu zaboravili ni Milorada Dodika, ni Republiku Srpsku su odlučili, pošto imaju pravo na to u okviru tranzicionog tima, da mene pozovu na čin inauguracije koji će se desiti 20. januara i naveče", objasnio je Dodik.

Dodik je potvrdio i da je imao poziv na razgovor sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD, koji je zadužen za ovaj dio Evrope.

"On je prvobitno tražio da se sastanemo u Sarajevu, što sam ja odbio i tražio da se nađem sa njim u Istočnom Sarajevu. Međutim, desilo se ubistvo ruskog ambasadora u Ankari, i kako to obično biva u zemljama koje su obilježene kao nestabilne, zabranjen je odlazak američkim diplomatama i onda se odustalo od zajedničkog sastanka", objasnio je Dodik.

Rekao je da je nakon toga došao prijedlog da pričaju telefonom, na šta je on pristao, a u telefonskoj konferenciji učestvovao je i ambasador SAD u BiH Morin Kormak.

"Razgovor je tekao tako da je Hojt konstatovao da je BiH u krizi, da SAD stoje iza BiH, da žele da vide BiH u evro-atlanskim integracijama, a da sam ja najveći krivac što je BiH u krizi i da su vlasti SAD donijele odluku da odrede rigorozne kazne za Milorada Dodika", podsjetio je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, američki diplomata je od njega tražio da se SNSD odrekne deklaracije u vezi s procesima 2018. godine i tražio da se odazove i pozivu Tužilaštva BiH, kako bi normalizovali odnose.

"Ja sam rekao sljedeće: To što je BiH u krizi je najkrivlja stara američka administracija i tražio sam da napuste BiH, da više ne mešetare i da SNSD neće odustati od svojih politika. Rekao sam da mi je sada jasno da iza te tužbe isključivo stoji američka ambasada i da je to politički motivisan proces", napominje Dodik.

Predsjednik Srpske je u intervjuu otkrio i da je dan nakon obog poziva, usljedio drugi poziv i to od strane šefa kancelarije američke ambasade u Banjaluci njegovom šefu kabineta, gdje su postavljeni drugačiji uslovi.

"Pored ovog zahtjeva za Dekleraciju nije bilo zahtjeva za Tužilaštvo i moju izjavu, nego su postavili dva nova zahtjeva, to jeste, ukupno tri zahtjeva. Drugi zahtjev je bio da izjavim da poštujem Sud i Tužilaštvo BiH. Treća stvar je da odustanem od inicijative da se donese zakon o Ustavnom sudu BiH, što govori da je Ustavni sud predmet spekulacija ove američke administracije, kojim nastoje ovdje da modifikuju politički život i političke procese i institucije, a onda pokušavaju da mišićima kažu da to moramo da poštujemo i da je to obavezujeće", govori Dodik.

Predsjednik Srpske je poručio da Sud i Tužilaštvo BiH nisu ustavne kategorije i da je njegov politički život motivisan da oni budu ustavnii da se zakonski reguliše okvir djelovanja tih pravosudnih institucija.

"Drago mi je što smo vodili telefonski razgovor jer su mnoge službe to snimile, pa će vjerovatno i to da se pojavi, da se vidi na koji način je to pričano", kaže Dodik i dodaje da je samo jedan dan nakon toga njemu odbijen zahtjev za diplomatsku vizu,uz obrazloženje da tamo ne ide kao predstavnik BiH, te da će se zbog te odluke odreći pasoša BiH i putovati sa pasošom Srbije.

Predsjednik Srpske podsjeća da je vidljivo da je BiH u krizi i da su to ocijenile i američke diplomate.

Prema njegovim riječima, upravo su oni ti koji su doprinijeli toj krizi, a ova administracija je bila pogubna za realizaciju Dejtonskog sporazuma.

"Amerika je imala odličnu priliku da napravi i zabilježi istorijski veliku diplomatsku pobjedu, da sačuva Dejton, da nije ušla u ova razna kršenja i davanja legitimiteta jednom prevarantu koji se zove visoki predstavnik", koji hoda po svijetu i laže gdje god stigne. Kad ode u Zagreb priča kako voli Hrvate, kad ode u Austriju, tamo priča neke druge stvari. Poziva se na sjećanje buduće prve dame Amerike, što je veoma nepristojno", napominje Dodik.

Uz podsjećanje da je plata viskog predstavnika 25.000 evra, predsjednik Srpske kaže da se u ovom trenutku provjerava vjerodostojnost informacija koje govore da bilo određenih uplata "Američkog- bošnjačkog kongresa" za porodicu Incko u Južnoj Americi, što govori da je on bio na platnom spisku muslimanskih organizaciju širom svijeta.

Dodik je izrazio nadu da će dolaskom nove američke administracije doći i do određenih promjena i novih procesa, te da mu je drago što je u razgovoriima sa mnogim Srbima u Americi dobio informacije o podršci izboru Trampa.

"Meni je drago što je manifestovano da su Srbi podržali sadašnjeg predsjednika Amerike i naravno da iz toga izvlačimo određena očekivanja. Uvjeren sam da ćemo imati određene promjne u tom pogledu", naglašava Dodik.

Predsjednik Srpske je još jednom pozvao srpske predstavnike u zajedničkim institucijama BiH da dođu u Banjaluku i da se postigne dogovor o djelovanju na tom nivou, te da Republici Srpskoj ne predstavlja problem Bakir Izetbegović koliko djlovanje kadrova iz Srpske u Sarajevu.

"Veoma je loša pozicija Bakira Izetbegovića. Pogledajte, njegov mentor iz Turske nije baš u onako sjajnoj poziciji u kakvoj je bio i ne čujemo da su onako česti kontakti, kao što su bili, između Bakira i Erdoana. Bakir Izetbegović je javno podržao pozdrav koji je karakterističan za 'muslimansku braću' predsjednika Mursija koji je tamo osuđen za ekstremizam", podsjetio je Dodik.

On je napomenuo da Izetbegoviću ne ide na ruku ni dolazak nove američke administracije, odlazak Klintonovih, unutrašnji prolemi EU...

"Bakir Izetbegović je izgubio i u okviru svoje političke partije. Četiri čovjeka su izašla. Izgubio je izbore, izgubio je Srebrenicu, izgubi je Zenicu od čovjeka koji je ranije bio član njegove partije, ne sarađuje sa HDZ, zakačio se sa Hrvatskom... Jedini koji daju legitimet Bakiru Izetbegoviću- propaloj političkoj figuri je Savez za promjene iz RS. Jedino on drži leđa Bakiru Izetbegoviću", zaključio je Dodik.

(RTRS)