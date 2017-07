Dodik: Srpska nije prezadužena

JAHORINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na Jahorini da Srpska nije prezadužena i da postojeći dug ne ugrožava njeno funkcionisanje.

Dodik je rekao da zaduženje Republike Srpske od 56 odsto Bruto domaćeg proizvoda /BDP/, koje Srpska i smanjuje, govori o tome da je značajno ispod Srbije koja ima zaduženost od oko 70 odsto BDP-a, Hrvatska više od 100 odsto, Amerika 150 odsto.

Predsjednik Srpske je novinarima rekao da zaduženost ne ugrožava likvidnost Srpske, iako ima teškoća, te naveo da je Amerika, iako najveća zemlja, i najzaduženija.

"Prosječna kamatna stopa naše zaduženosti je oko 4,7 odsto, što je visoko i mi pokušavamo da to smanjimo, da dobijemo neki grejs period", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska kredite nije uzimala za potrošnju, nego za investicione objekte.

"Naravno da smo uzeli kredit od 500 miliona da izgradimo auto-put Doboj - Banjaluka", rekao je Dodik i dodao da će krediti i dalje biti uzimani za infrastrukturne objekte.

On je potvrdio da je u posljednjih sedam ili osam godina došlo do povećanja zaduženosti, između ostalog, i zbog ovog kredita, ali to zaduženje treba da djelimično bude vraćeno od putarine, djelimično od povećanih akciza na naftu i naftne derivate.

"To je sada onemogućeno, ali vjerujem da će se uspostaviti", objasnio je Dodik.

Konstatujući da se ne radi o neproduktivnom zaduživanju, Dodik je rekao da bi bilo dobro da je neko prije 30 godina uzeo kredit i napravio auto-put Doboj-Banjaluka, jer bi on do sada bio isplaćen.

"Tačno je i da smo uzeli 89 miliona evra iz Evropske banke za rekonstrukciju Kliničkog centra u Banjaluci i da smo se zadužili i za bolnicu u Bijeljini", dodao je Dodik.

Negirajući navode opozicije da je Republika Srpska prezadužena, Dodik je rekao da treba uzeti u obzir i ocjene Svjetske banke i drugih institucija da Srpska nije prezadužena.