Dodik: Srpska učinila sve što se od nje očekuje u okviru ekonomske agende

SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras u Sarajevu da je Srpska u okviru ekonomske agende učinila sve što se od nje očekuje i da je jedina u BiH ispunila uslove iz pisma namjere MMF-a, a što je jedan od osnovnih programskih akata BiH na evropskom putu.

"Mi smo se ovdje opredijelili za evropski put BiH, bez obzira na mnoge različitosti i konstatovali svi da je ključni problem mehanizam koordinacije koji nije zaživio", izjavio je Dodik novinarima, nakon što je prisustvovao sastanku predstavnika stranaka potpisnica Reformske agende sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federikom Mogerini.



Prema njegovoim riječima, Savjet ministara BiH nije ispunio svoje obaveze i uradio poslovnik o radu i neka druga akta iz mehanizma koordinacije.



"Koliko sam razumio, to je prioritet koji smo usaglasili danas ovdje", istakao je Dodik.



On je poručio da je potrebno da što prije profunkcioniše mehanizam koordinacije, upozorivši da će biti problem ukoliko do toga ne dođe.



Dodik je istakao da se postavlja pitanje, kada se dođe u situaciju da se predaju odgovori na Upitnik Evropske komisije, ko će to i kako da uradi.



"Vlasti i Vlada Republike Srpske prihvatili su taj koncept mehanizma koordinacije. Sada nema nijednog problema, osim što to ne funkcioniše", naglasio je Dodik.



On je rekao da je pokušao da se razgovara o temi šta je potrebno učiniti da se BiH dalje kreće.



"Republika Srpska i ja nismo protiv toga mada ima mnogo izazova i problema. Ono što mi hoćemo je da je Republika Srpska vidljiva na evropskom putu. Kroz mehanizam koordinacije to uspijevamo", rekao je Dodik.



On je naveo da su predsjednik SDS-a Vukota Govedarica i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak pokušali da na sastanku situaciju u Republici Srpskoj prikažu težom.



"Mada svi znamo da je situacija u FBiH bremenita problemima, niko od političara iz FBiH to nije spomenuo", naglasio je Dodik.



Prema njegovim riječima, Govedarica i Crnadak neistinito su prikazali rad javnog servisa Republike Srpske.



"Politički je nekorektno da se na ovom mjestu koristi situacija za prizeman politički obračun", naglasio je Dodik.