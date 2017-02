Dodik: Srpska za jedinstvenu trasu od Zvornika do Višegrada

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas Srni da je Srpska za izgradnju auto-puta koji bi pokrio teritoriju značajnu za Republiku na jedinstvenoj trasi od Zvornika preko Milića, Vlasenice, Han Pijeska, Sokoca, pa dalje prema Rogatici i Višegradu, kao i Palama.

"Taj put ne može da bude završen negdje dole, navodno u Sarajevu, nego bi morao da pokrije upravo ovaj prostor", rekao je Dodik.

On je istakao da će stav Republike Srpske biti da se ta trasa tretira kao jedinstvena.

"Za nas nije prioritet izgradnja auto-puta Beograd-Sarajevo. Nama je prioritet izgradnja auto-puta koji bi nesumnjivo pokrio teritoriju Republike Srpske najznačajniju za Republiku, što treba shvatiti u smislu najpovoljnije i najbolje trase", rekao je Dodik.

On je naveo da će o detaljima te trase odlučivati nadležne institucije.

"Što se mene lično tiče, i institucija Republike Srpske, za nas je ova trasa jedinstvena i ne može da bude podijeljena i segmentirana, imajući u vidu da postoje razne inicijative. Ne bi trebalo sada da se to polarizuje, nego da se okupimo oko toga da to bude jedinstvena trasa iza koje će stati Republika Srpska", rekao je Dodik.

On je podsjetio da izgradnja auto-puteva predstavlja jedno od važnih strateških orijentacija Republike Srpske, koja je prije nekoliko godina koncipirala pristup koji se zove mreža auto-puteva Republike Srpske i oni obuhvataju ono što bi trebalo da bude izgrađeno i na području Drine, Podrinja, Romanije.

On je rekao da u tom pogledu, nakon inicijative da se izgradi "navodno auto-put od Beograda do Sarajeva", to apsolutno razumije i da je potrebno da ljudi imaju takve inicijative.

Srbija i BiH su se saglasile da se gradi auto-put Beograd-Sarajevo.

Nakon sastanka prošlog mjeseca ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorane Mihajlović i ministra komunikacija i transporta BiH Ismira Juske istaknuto je da se očekuje da u februaru bude poznata preliminarna trasa ovog auto-puta na teritoriji BiH.