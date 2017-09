Dodik: Suspendovaćemo odluku o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je rekao da će RS suspendovati odluku o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Kako je rekao, ako se ovih dana objavi ta odluka u Službenom glasniku RS, SNSD ce ući u parlament i izglasati tu suspenziju.

Rekao je da RS ima u vidu međunrodne odnose, ali da je uvjeren da će narod jednog dana izaći na referendum o Sudu i Tužilaštvu.

Dodik je rekao da opozicija, koja je tražila da se to objavi u službenom glasniku, nije za to ni glasala, ali je njihovo pravo da to traže.

Rekao je da i Katalonija, koja je mnogo moćnija od RS, ima puno problema da organizuje referendum.