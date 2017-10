Dodik: Svi da podrže rezoluciju o vojnoj neutralnosti

PALE - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da od svih političkih aktera i stranaka očekuje podršku rezoluciji o vojnoj neutralnosti Srpske.

Ističući da su podršku ideji za vojnu neutralnost Srpske ranije izrazili predstavnici vladajućih stranaka, ali i opozicije, Dodik je ocijenio da je to bila "samo priča".

"Sada imamo konkretan dokument, koji će odrediti da Republika Srpska ne daje svoju saglasnost za NATO integracije i da ćemo pratiti poziciju Srbije", rekao je Dodik.

On je naveo da je to odluka koja je donijeta konsenzusom, ali da ne zna da li će svi u Narodnoj skupštini glasati za rezoluciju.

"Većina za to postoji i ona nije sporna", istakao je Dodik.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, odbacio je spekulacije o problemima u koaliciji ove stranke i DNS-a.

"Savezništvo traje 20 godina, to je najdugovječnija koalicija na Balkanu", naglasio je Dodik i dodao "da postoje neka pozicioniranja pred izbore, ali da je opredjeljenje obje stranke da idu dalje zajedno".

On je rekao da zajednička saradnja SNSD-a i DNS-a, zajedno sa socijalistima, garantuje političku i državnu stabilnost u Republici Srpskoj, pri čemu svi imaju odgovornost da nastave zajedno da rade.

"Kako ćemo se pozicionirati sa stanovišta određenih kandidatura, to dolazi kasnije, ali opredjeljenje da smo zajedno, sigurno je nesumnjivo", kaže Dodik.

Komentarišući održavanje "skupštine naroda" večeras na Palama, Dodik je naveo da je riječ o stranačkom skupu, iako organizatori imaju drugačije ambicije.

"Republika Srpska u tom pogledu može da bude ponosna - da ljudi imaju slobodu da organizuju te sastanke. Nemam ništa protiv, podržavam tako nešto", istakao je Dodik.

U subotu sa parlamentarcima o radu Suda i Tužilaštva BiH

Dodik je rekao da će u subotu, 14. oktobra, pozvati na razgovor o radu Suda i Tužilaštva BiH predstavnike političkih partija u Narodnoj skupštini Srpske i Predstavničkom domu BiH, te Boračke organizacije i nekih drugih strukovnih udruženja.

Ističući da je nedopustiva oslobađajuća presuda Suda BiH ratnom komandantu muslimanskih snaga u Srebrenici Naseru Oriću i da se preko ovakvog rada Suda i Tužilaštva BiH ne može preći, Dodik je rekao novinarima na Palama da se svi u Republici Srpskoj moraju okupiti u vezi sa ovim pitanjem.

"Dugo vremena upozoravamo da je to van Ustava i da je to bila samo politička volja stranaca da nametnu Sud i Tužilaštvo. Svakome je sada jasno, bio on Srbin ili ne, da se htjelo presuđivati Srbima, a one koji su učinili zlo Srbima ostavljati nevinim, kao što je u ovom slučaju", rekao je Dodik.

Navodeći da Sud i Tužilaštvo BiH kao neustavne institucije ne mogu imati podršku Republike Srpske, Dodik je podsjetio da je kao predsjednik Srpske, ali i kao lider SNSD-a, pozvao Srbe koji rade u ovim institucijama da ih napuste.

"Namjeravam da svakom od njih pojedinačno pošaljem pismo i obrazložim zašto je to važno. Da im ukažem na to da smo spremni kao Republika da im obezbijedimo radni angažman i da im tokom trajanja mandata, u okviru određenog instituta koji će biti formiran u Republici Srpskoj, isplaćujemo iste plate koje su tamo imali", objasnio je Dodik.

On je naglasio da je u Republici Srpskoj potrebno političko jedinstvo da bi se, zbog budućnosti, odbacili Sud i Tužilaštvo i kreirao neki drugi dogovor.

Predsjednik Srpske rekao je da nije protiv toga da se u okviru nekog drugog rješenja zadrže Sud i Tužilaštvo BiH, ali definisani na drugačijim osnovama od postojećih.

"U svakom slučaju, sam izbor sudija i tužilaca je potpuno sporan, način na koji se biraju - sami sebe kroz Visoki sudski i tužilački savjet, to nema nigdje u svijetu", rekao je Dodik, navodeći da svugdje u svijetu taj izbor vrše predsjednik, parlament ili vlada, a samo u BiH jedna neformalna grupa ljudi koja nema nikakvu odgovornost za to.

Sve ovo, prema Dodikovim riječima, treba staviti na sto.

"Moj prijedlog je da se obustavi rad Suda i Tužilaštva BiH dok se ne donese novo zakonsko rješenje koje bi išlo za tim da se oni lociraju isključivo na nadležnosti u vezi sa BiH i da nemaju nadležnosti nad entitetima. Ako to ne dogovorimo, za to sam da se blokira kompletan rad u BiH i da se ništa ne dešava dok se to ne završi", rekao je Dodik.

Srbija odlučuje kako će koga dočekati

Povodom posjete turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana Beogradu, Dodik je rekao da Srbija odlučuje o tome kako će nekoga dočekati i kakvu će mu pažnju ukazati.

"Nemam ništa protiv bilo koje odluke Srbije i njenog predsjednika da odredi način, karakter i obim dočeka predstavnika i predsjednika drugih država", zaključio je Dodik.