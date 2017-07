Dodik: SzP potpuno vezan za politiku Izetbegovića

SRBAC - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da iza stalnih napada iz Sarajeva na institucije Srpske, pa i na Radio-televiziju Republike Srpske /RTRS/, stoji organizovani pristup koji ima nekoliko centara, te da nije riječ samo o bošnjačkom članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću, već i o Savezu za promjene koji je potpuno vezan za Izetbegovićevu politiku.

"Juče na Domu naroda, kada se radilo o Izbornom zakonu koji je trebalo da omogući da u Federaciji BiH /FBiH/ konačno dođemo do procedure koja omogućava da Srbi tamo imaju svoju delegaciju, predstavnici SDS-a nisu glasali ni za to, jer Izetbegović smatra da to nije dobar zakon u kome se promoviše princip da u FBiH svaki narod bira svog predstavnika, a do sada nije bilo tako", pojasnio je predsjednik Dodik novinarima u Srpcu.

On je podsjetio da, od kada je uspostavljen Dom naroda u FBiH, tamo nema popunjene delegacije Srba i taj zakon to treba da riješi, ali to njima nije bilo dovoljno i nisu glasali da se to riješi, što govori o njihovim politikama.

Dodik je, komentarišući stalne napade Sarajeva na institucije Srpske, rekao da su napadi iz Sarajevu usmjereni prema institucijama vlasti, Vladi, predsjedniku, te RTRS-u kao javnom servisu, koji radi u otežanim okolnostima imajući u vidu sistem naplate koji je potpuno u krizi.

"Oni treba da riješe problem sa naplatom na nivou BiH. Oni to nisu riješili, a onda nakon nekoliko mjeseci kažu da je RTRS kriv, jer ne izmiruje svoje obaveze. To je dječija igra koju je svako prepoznao i o tome nema potrebe mnogo pričati", smatra Dodik.

Komentarišući navode o osnivanju "srpsko-ruske stranke" u Republici Srpskoj, koji su objavljeni na pojedinim portalima i blogovima, Dodik je rekao da ne zna odakle takva vijest, navodeći da je on predsjednik političke partije i da to ostaje.