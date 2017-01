Dodik: Trajno neprihvatljiva Izetbegovićeva ocjena da je RS "nastala na genocidu"

LAKTAŠI - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za Republiku Srpsku trajno neprihvatljiva ocjena Bakira Izetbegovića i njegovih saradnika da je Republika Srpska "nastala na genocidu".

"To pokazuje ambiciju Bakira Izetbegovića da je on Bosna - naravno da on nije BiH. Neka mu je sretno u toj Bosni u kojoj on jeste Bosna", rekao je Dodik danas novinarima u Trnu kod Laktaša.

Dodik je istakao da Bakir Izetbegović ovdje nije BiH, već samo bošnjački član Predsjedništva BiH, kako je to i rečeno i ništa više.

Govoreći o veb stranici Predsjedništva BiH na kojoj se nalazi govor Bakira Izetbegovića sa prezentacije projekta "Genocid nad Bošnjacima 1992-1995", u okviru koga se, između ostalog, navodi da je u Prijedoru počinjen genocid, što nijedna pravosudna institucija nije potvrdila, Dodik je rekao da je ovakav Izetbegovićev istup velika zloupotreba, kojom treba da se bave drugi.

On je ocijenio da je očigledno da je bilo zločina i niko ne može to da porekne, ali sve ovo vrijeme baveći se tim pitanjem govori koliko su neki razočarani ili ostrašćeni u tom pogledu.

Dodik je rekao da bi za svaki ratni sukob, pa i ovaj koji se desio u BiH, bilo dovoljno da oni koji su odgovorni za stradanje odgovaraju. On smatra da se i taj proces privodi kraju.

Dodik je istakao da se sada čuje i vidi novi politički proces koji ide za tim da neke ljude, odnosno čitav jedan narod, dovode u poziciju da ga optuže ili prizivaju neke karakteristike koje ne stoje.

"Naravno da se nije desio genocid, bez obzira na ambiciju Bakira Izetbegovića kojeg sam vidio tamo sa Naserom Orićem, jer on smatra da to ima pravo i da to za Bošnjake ne bi trebalo da bude nikakav problem. Ja moram da kažem da su to čiste izmišljotine što se toga tiče i ne može se govoriti o genocidu, ali se može govoriti o stradanju kojeg je bilo na svim stranama", naglasio je Dodik.

On je rekao da je činjenica da u Sarajevu nikada nisu ispitani Kazani i mnogo čega drugoga šta se tamo Srbima dešavalo, što govori o tome da postoji skrivena namjera sa njihove strane i ignorisanje stradanja drugih, a samo favorizovanje svojih stradanja.