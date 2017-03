Dodik: Tužilaštvo BiH je karikatura koja nije trebalo da postoji

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je Tužilaštvo BiH karikatura koja nije trebalo da postoji.

Dodik je rekao da se u Tužilaštvu BiH nalaze "neki slučajni ljudi" koji iz političkih razloga progone po BiH i pokušavaju da modeliraju političke odnose.

"To Tužilaštvo nije trebalo da postoji, to je jedna očigledna karikatura u kojoj se dešavaju razne stvari. Uopšte nemam ni želje da to komentarišem niti da pratim šta se tamo dešava", rekao je Dodik u Beogradu na pitanje kako komentariše otvaranje istraga protiv kadrova u Tužilaštvu BiH i navode medija da je riječ o političkom obračunu za prevlast za uticaj na rad te institucije.

Inače, Dodik je završio višednevnu posjetu Rusiji radnim sastankom sa predstavnicima finansijskih institucija i fondova, sa kojima je razmatrio načine kako da Srpskoj budu odobreni ruski potencijali.

Dodik se juče sastao sa zamjenikom generalnog sekretara Јedinstvene Rusije i članom Komiteta Državne Dume za međunarodne odnose Sergejom Železnjakom. Na sastanku je iznesen jedinstven stav o potrebi ukidanja OHR u BiH i isključivo poštivati izvorni Dejtonski mirovni sporazum.

"OHR treba da napusti BiH. Izvorni Dejton mora da se poštuje", jedinstven je stav iznesen nakon sastanka predsjednika Dodika sa generalnim sekretarom Јedinstvene Rusije i članom Komiteta Državne Dume za međunarodne odnose Sergejom Železnjakom. Јedinstvena Rusija, ima većinu od 70 odsto u parlamentu i u međupartijskom je odnosu sa SNSD-om.

"Moram da naglasim visoko razumijevanje partije Јedinstvena Rusija o situaciji u regionu, a prvenstveno u BiH. Vrlo jednostavno smo artikulisali zajednički stav o potrebi da se ukine OHR. Stav Ruske Federacije je da je potebno sprovoditi Dejtonski mirovni sporazum, onako kako je on izvorno napisan i da treba izbjegavati sve ono što bi moglo da izazove političku destabilizaciju u BiH", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je kao ključni događaj, u okviru posjete Rusiji, izdvojio sastanak u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Predsjednik Srpske ističe da se nastavlja projekat rafinerije nafte i ulja i distributivne mreže koju je godinama unazad razvijala kompanija Zarubežnjeft u Republici Srspkoj, a da je navodna priča o prekidu saradnje bila puka spekulacija.

"Moram izraziti zadovoljstvo za razumjevanje naše situacije koje smo čuli od svih naši kontakata ovdje u Rusiji, a od čelnih ljudi smo dobili uvjerenje da Zarubežnjeft nastavlja sve aktivnosti i da su priče da je došlo do prestanka saradnja ili onemogućavanje daljnjeg rada rafinerije bile samo puke spekulacije", naveo je Dodik.

Posjetu Rusiji, predsjednik Dodik je ocijenio veoma uspješnom.

Predsjednik Srpske je tokom boravka u Rusiji razgovarao i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, koji je ukazao da su neka rješenja sa Zapada usložila probleme u BiH, te potvrdio da Rusija u kontinuitetu pokazuje privrženost međunarodnom pravu i podržava aktivnosti za očuvanje dejtonske strukture BiH.

Dodik je za RTRS izjavio da je sastanak bio posvećen razmatranju pitanja o nastavku saradnje, prije svega ekonomske i saradnje u oblasti kulture i obrazovanja, te da je bilo i govora o važnim političkim pitanjima.

Predsjednik Srpske održao je i predavanje na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose.

(Srna, RTRS)