Dodik: U Sarajevu nisu ni znali da je pitanje klirinškog duga riješeno

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da sadašnji Savjet ministara BiH "i veliki borci" za rješavanje problema klirinškog duga nisu ni znali da je to pitanje riješeno, niti su imali ikakve zasluge, te da su bili obaviješteni tek kada je sve već bilo gotovo i kada je od njih traženo da se sprovede procedura.

"Ovi iz Federacije BiH uopšte nisu imali pojma da se to rješava, a pogotovo ovi iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama. Tek kada su dobili gotovo riješen problem i kada su tražili da se sprovede procedura onda su se uključili u sve to. Prije toga nisu imali nikakve zasluge za tako nešto", rekao je Dodik.

On je istakao da je klirinški dug tema koja dugo traje.

"Veoma je bilo teško riješiti dug jer su ga Rusi veoma dugo držali vezanog za komercijalni dug koji je Federacija imala za upotrebu i potrošnju gasa za vrijeme rata, koji nije plaćeno oko 105.000 dolara koliko je tada iznosio taj dug. Tako da su Rusi smatrali da je pristojno da se to poveže, a u suštini niste mogli da dug, koji je u suštini državni, svedete na komercijalni dug koji je imao BH gas", rekao je Dodik.

On je naveo da ima svjedoka u Savjetu ministara da nisu ni znali da je to pitanje riješeno.

"Javnost se možete prisjetiti da tek kad je to rješenje došlo u Sarajevo, jer je to mjesto koje se lociralo kao jedno od nadležnih za dalju proceduru, onda su i saznali Igor Crnadak i ostali da je to pitanje riješeno na taj način kako je riješeno. Sve ostalo je bilo pitanje tehnike", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da je poslanik Nikola Špirić u pravu kada kaže da zasluge za to isključivo snosi bivša država koja je napravila suficit.

On je ocijenio da, na kraju, nije ni važno ni ko je ni šta je, nego je važno da je to pitanje riješeno, a najveća zahvalnost je na Ruskoj Federaciji što je prihvatila dugogodišnje zahtjeve da pokuša na ovaj način pomoći, prije svega Republici Srpskoj, a time i ostalom dijelu BiH.

"Ono što je važno, Ruska Federacija je izašla u susret i napravila presedan, koji se odnosi na činjenicu da je BiH, a to znači i nama u Srpskoj, isplatila u novcu taj dug, a ranije svim, ne samo na Blakanu i bivšoj Jugoslaviji, nego i zemljama kojima je ona dugovala kroz taj aranžman kliringa isplaćivala je u robama koje su u pravilu robe ruskog porijekla i očigledno da su oni koji su morali da to riješe morali da uzmu robu koju Rusi imaju", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ponovio da izražava zahvalnost Rusiji koja je htjela na ovaj način da riješi to pitanje. "Mislim da je tu sva vrsta zahvalnosti, a ne na jalove priče ko je šta ili nešto učinio", zaključio je Dodik.