Dodik: U Vladi RS do izbora sigurna samo premijerka Cvijanović

BANJALUKA - U Vladi Republike Srpske do izbora 2018. godine sigurna je samo premijerka RS, rekao je za N1 predsjednik Republike Srspke Milorad Dodik, ne isključujući mogućnost promjene nekih ministara.

Kaže da neće biti disciplinovanja DNS-a zbog glasanja o Ljubiji, te dodaje da inicijativa opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vladi neće proći jer navodi "oni ne mogu skupiti dovoljno ruku ni za dnevni red".

''Priča oko Ljubije je ispolitizovana'', kaže Dodik za N1, dodajući da je partnerstvo Pavića, Đokića i njega trajno i neće biti promijenjeno.

Ipak, sama Vlada bi mogla biti promijenjena, makar jedan dio ministara.

''Bar što se tiče premijera da, ali mogući su odlasci ili dolasci nekih ljudi. Nisu isključeni, ali to nije tema danas, niti je na dnevnom redu danas'', rekao je Dodik, a potom je oštro kritikovao Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva BiH i prvog čovjeka SDA.

"Bakir je prolupao i urušio institucije BIH", rekao je Dodik na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Bakira Izetbegovića o ponovnom pokretanju revizije presude protiv Srbije za genocid.

Secesija nije na dnevnom redu, ali je Dodik ne isključuje.

''Sjedio sam s Putinom i on nije to tražio od mene. Laž je da Putin to traži, zvanični ruski stav je dejtonska BiH", ispričao je Dodik i zaključio:

"Mi smo u zatvoru, u toru koji se zove Bosna i Hercegovina", rekao je Dodik, dodajući da nema projekta u BIH koji je bio od koristi RS.

(N1)