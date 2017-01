Dodik: Ustavni sud BiH je politički organ i radi na degradaciji RS i položaja Srba u BiH

BANJALUKA - Ustavni sud BiH i novi Zakon o Ustavnom sudu biće glavna tema sastanka Milorada Dodika, predsjedmika RS, i Dragana Čovića, lidera HDZ-a, koji će biti održan u četvrtak, izjavio je Dodik danas u Banjaluci.

Izražavajući nezadovoljstvo zbog serije posljednjih odluka Ustavog suda BiH, Dodik je konstatovao kako je ovaj organ "politički i da radi na degradaciji RS i položaja Srba u BiH".

"Želim da se osvrnem na još jednu sramnu odluku Ustavnog suda BiH, koji se pokazao kao isključivo politički sud. On je konstatovao da Srbi u Domu naroda u Federaciji nisu predviđeni onako kako je to ustavom propisano, oni su utvrdili da je to legitimno. Pokušaj da se Ustavni sud prikaže kao mjesto političkih odluka je veoma opasno za BiH i za sam Dejtonski sporazum", rekao je Dodik.

Predsjednik RS je poručio da je, u tom pogledu, neophodno donošenje novog Zakona o Ustavnom sudu BiH, zaključujući kako je to "u ovom vremenu nahvažnija tema i prioritet broj jedan Republike Srpske".

Dodik je pozvao opziciju, prevashodno SDS i PDP, da djeluju u skladu sa interesima RS, poručujući kako je u svakom trenutku spreman s njima sjesti i dogovoriti politike koje trebaju biti provođene na nivou države.

Osvrnuvši se na sastanak koji su jučer u Beogradu održali Aleksandar Vučić, premijer Srbije i Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, kojem su prisustvovale i visoke delegacije dvije države, Dodik je konstatovao da neke utvrđene teme nisu loše, ali da će se za sve, kao za dogovoreni autoput, morati pitati RS.

Dodik-Ivancov: Nema trgovanja interesima Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Petrom Ivancovim.

Dodik i Ivancov razgovarali su o aktuelnim političkim temama u BiH i regionu. Predsjednik Republike Srpske ponovio je da ostaje privržen Dejtonskom sporazumu i naglasio da je dobio sankcije od strane bivše administracije SAD jer nije htio trgovati sa interesima Republike Srpske.

On je zahvalio Rusiji na principijelnom stavu i snažnoj osudi tih nepravednih i tendecioznih sankcija.

Na sastanku je bilo riječi i o daljnjem unapređenju odnosa Ruske Federacije i Republike Srpske, te zajedničkim dogovorenim projektima.

(srna)