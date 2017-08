Dodik: Ustavni sud zadire u temelje Dejtonskog sporazuma

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je odbijanjem apelacije Pravobranilaštva Republike Srpske u vezi sa knjiženjem vojne imovine, Ustavni sud BiH samo potvrdio da je riječ o političkom a ne pravosudnom tijelu zaduženom za zaštitu ustavnog poretka.

Dodik je u izjavi Srni napomenuo da je ovo samo jedna u nizu odluka Ustavnog suda BiH koja je politički dirigovana i direktno uperena protiv Republike Srpske.

"Da budem do kraja iskren, ova odluka za mene nije iznenađenje ako se ima u vidu da Ustavni sud BiH u kontinuitetu donosi antiustavne i političke odluke. Ne postoji zakon koji kaže da BiH ima imovinu, te prema tome ne postoji nijedan pravni osnov za knjiženje bilo koje lokacije ili objekta na BiH", rekao je predsjednik Srpske.

On je naglasio da odluka Ustavnog suda BiH duboko zadire i u temelje Dejtonskog sporazuma, jer prema tom sporazumu Republici Srpskoj pripada 49 odsto teritorije, a primjenom ove odluke omjer 49:51 biće narušen.

"Ono što, takođe, moram primijetiti jeste da ovakva odluka nije mogla biti donesena u vrijeme dok je u zajedničkim institucijama bila grupa ljudi kojima je interes Srpske bio na prvom mjestu. Kako baš sada, kada su ljudi iz Saveza za promjene ušli u vlast u Sarajevu, da sve jedna odluka Ustavnog suda biva uperena protiv Republike Srpske", istakao je Dodik.

On smatra da je "i stav srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, koji je praktično podržao vanustavnu praksu da se imovina knjiži putem suda, doprinio sveukupnoj atmosferi da jedna ovakva skandalozna odluka bude donesena".

"Doduše, Ivanić je javno zagovarao aktivaciju MAP-a, to jeste približavanje BiH NATO-u, za šta je uslov upravo bilo knjiženje vojne imovine. Iako u javnosti govori da će BiH pratiti stav Srbije u vezi sa pristupanjem NATO savezu, Ivanić se na nekim važnim mjestima u svijetu zalaže upravo za ubrzavanje tog puta. Za sud koji postupa po Ustavu i zakonima stav političara nije bitan, ali s obzirom na to da govorimo o najvišem političkom mjestu u BiH, a to je Ustavni sud, onda je važan bio i moj stav i stav Ivanića, a najvažniji stav par ambasada", rekao je predsjednik Srpske.

Dodik je pozvao Ivanića, s obzirom na to da je Predsjedništvo BiH nadležno za pitanje odbrane, da učini sve da pitanje imovine vrati na dogovor lidera iz 2012. godine i da spriječi praksu suda kojom se otima imovina Republike Srpske.

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Republike Srpske podnesenu protiv presuda Suda BiH kojima je naloženo da vojni objekat "Veliki Žep" u Han Pijesku bude uknjižen na BiH.

Pravobranilaštvo Republike Srpske u apelaciji koju je Ustavni sud BiH odbio 6. jula navelo je da je presudama Suda BiH o imovini u Han Pijesku prekršeno pravo na pravično suđenje iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Presudama Suda BiH koje su donesene 2015. i 2016. godine, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavezana je da uknjiži na BiH objekat i zemljište površine 11.474 metra kvadratna u Han Pijesku, te da nad njima budu izbrisana sva prava Republike Srpske.

U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ Srni je rečeno da nema uslova za sprovođenje presude Suda BiH o upisu imovine u Han Pijesku.