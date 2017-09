Dodik: Važno da RS bude viđena na svakoj odluci na nivou BiH i na putu ka EU

BIJELJINA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da na sljedećim opštim izborima očekuje osvajanje 50 odsto vlasti u Republici Srpskoj i više od toga na nivou BiH, te poručio da sadašnje politike iz Srpske na nivou BiH moraju da budu ne pobijeđene već devastirane.

"Mi nismo oni koji su otišli u Sarajevo, prodali se za svoje fotelje i ojačali institucije BiH na uštrb Republike Srpske, mi smo oni koji Srpsku stavljamo u epicentar ne samo politike već i života", rekao je Dodik novinarima na početku dvodnevnog Savjetovanja SNSD-a, koje se održava u Bijeljini.

On je istakao da je za SNSD važno da Republika Srpska bude viđena u svakoj odluci na nivou BiH i na putu ka EU.

"Zato smo ponosni na to što smo uspjeli da dođemo do mehanizma koordinacije koji je u suštini definisao ono što jeste suština BiH, a to je unutrašnji dogovor o svemu što je evropski put BiH", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, prije toga prijetila je opasnost da se kroz koncept funkcionalne BiH sva institucionalna ovlaštenja prebace na nivo BiH i time nestane bilo kakva uloga Republike Srpske.

"Mi smo okupljeni na Savjetovanju SNSD-a ne da uživamo u onome što smo radili, a uradili smo ozbiljan i veliki posao, nego da utvrdimo novu energiju i da se dogovorimo o tome kako dalje, jer SNSD ima potencijal i snagu i ovo je početak našeg puta ka velikoj pobjedi iduće godine", poručio je Dodik.

Lider SNSD-a je rekao da je ta stranka uspješno vodila Srpsku u okolnostima koje joj nisu bile nimalo naklonjene, uz ogroman međunarodni pritisak, te da je Srpska izdržala i udare globalne krize i ostala stabilna.

"Republika Srpska nije bankrotirala, kako su to prikazivali godinama unazad, Srpska redovno izmiruje sve svoje obaveze i doživljava dodatnu finansijsku konsolidaciju posljednja dva do tri mjeseca", naglasio je Dodik.

On je najavio da će Srpska u sljedeću godinu ući dovoljno konsolidovana da može da povlači nove značajne ekonomske i infrastrukturne projekte, kao što su već ranije urađeni projekti izgradnje bolnica i auto-puteva.

"Mi smo ubijeđeni da smo pobjednici", zaključio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao da će rad stranke i uspjeh SNSD-a biti postignut u dogovoru s narodom.

On je naveo da je na Savjetovanju SNSD-a u Etno-selu "Stanišići" u Bijeljini okupljeno 870 članova partije koja ima članstvo od 200.000 ljudi.

Savjetovanje SNSD-a organizuje se u svakoj godini pred opšte izbore da bi se utvrdile politike, način organizacije i metode djelovanje partije pred opšte izbore, a u njegovom radu učestvuju članovi Glavnog odbora SNSD-a, odbornici i poslanici, članovi najviših stranakih tijela i članovi svih opštinskih odbora u Srpskoj.

Za sutra je najavljeno objavljivanje zaključaka o ulozi, značaju i odgovornosti koju SNSD ima za Republiku Srpsku.