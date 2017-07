Dodik: Važno da Srpska ima dobre odnose i sa Briselom i sa Moskvom

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je u ovom trenutku za Republiku Srpsku važno da ima dobre odnose i sa Briselom i sa Moskvom, te da to pokušava da održi.

"Naše politike koje se tiču evropskog puta su veoma jasne. Mi smo rekli da smo spremni da budemo dio tog puta, ako smo vidljivi i ako imamo mehanizam koordinacije", rekao je Dodik sinoć za ATV.

On je naveo da je politika Moskve uvijek bila korektna prema Republici Srpskoj i da su uvijek "bili tu" kada je to bilo potrebno na političkom nivou.

Dodik je naveo da se Srpska i Moskva slažu da treba ukinuti poziciju visokog predstavnika, da ruska Ambasada pomaže Srpskoj da se čuje njen izvještaj u Savjetu bezbjednosti UN, kao i da je Rusiji odgovara stav Srpske kada je riječ i NATO-u.

"Rusija ne krije da je protiv NATO-a i njegovog širenja, njoj odgovara stav koji zastupa Republika Srpska. Mi to radimo iz svog razloga ne zbog Moskve i njenih zahtjeva. Od mene to niko nije tražio", rekao je Dodik.

On je napomenuo i da je zapadu rečeno da Srpska ima problem sa NATO pitanjem, te da njena politika nije takva da ide mimo Srbije.

Dodik je napomenuo da je nedavno razgovarao sa jednim od visokopozicioniranih ljudi u kabinetu njemačkog kancelara Angele Merkel koji je rekao da, ukoliko nema sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, Evropa ne može više da pomaže, kao i da neće biti podržan nijedan novi projekat ako ne bude usvojen zakon o akcizama.

Dodik je istakao da Republika Srpska ne pravi neprijatelje, te podsjetio da su je u prošlom vremenu najviše osporavale zapadne zemlje, kao i da je Evropa podržavala visokog predstavnika da čini nasilje nad međunarodnim pravom.

On je naveo da je evropska politika sada nešto malo drugačija i da značajan broj evropskih zemalja smatra da treba da ode visoki predstavnik, ali zbog dobrih odnosa sa Amerikom to još drži.

"Mi smo uspjeli da očuvamo Republiku Srpsku i pored razjarenih visokih predstavnika koji su prenosili nadležnosti uvijek kada su htjeli. Uspjeli smo da stvorimo koncept mehanizma koordinacije u kome se uvažava ustavni i dejtonski kapacitet", rekao je Dodik.

Za mehanizam koordinacije Dodik je rekao da je ozbiljna politička pobjeda, te da nema šanse da to bude promijenjeno.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se počelo sa realizacijom paketa sa sedam mjera za Republiku Srpsku, a jedna od njih jeste transformacija berze, što se već na neki način završava.

"O tim stvarima razgovaramo i to uopšte `nije bezazleno`. Na tome je angažovan jedan broj ljudi iz Vlade i Ministarstva finansija i neki naši prijatelji", rekao je Dodik.

On je naglasio da su mnoge zemlje zbog globalne krize morale da smanjuju plate i penzije, dok Srpska to nije učinila, te da se nije išlo ka rezanju prava.

"Jesmo donijeli Zakon o radu, ali isto tako mislimo da treba da se povede računa o pravima radnika, što mi i činimo", rekao je Dodik sinoć za ATV.

On je istakao da se stvaraju uslovi za povećanje plata u javnom sektoru, ukoliko Bruto društveni proizvod bude imao rast između 3 i 3,5 odsto ove godine.

Dodik je naveo da je domaće tržište izloženo otvorenoj granici koja ne štiti proizvode, ni u Republici Srpskoj, niti u BiH, jer se podleglo ucjenama koje su došle iz EU i nije zaštićena domaća proizvodnja, pa se ne mogu ni očekivati veliki uspjesi te proizvodnje.

"To je neuspjeh koji smo svi ostvarili i u poljoprivredi i u industriji. Mi nismo poslije jedne pljačkaške privatizacije uspjeli da rehabilitujemo industriju u Republici Srpskoj. Ostali su tek pokušaji neke rehabilitacije, ali ima i nekih sjajnih primjera poput `Alumine`, gdje imaju potpuno zadovoljavajuće plate", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska iz budžeta, samo za zdravstveno osiguranje nezaposlenima uplaćuje 70 miliona KM godišnje, ali da ima dosta zloupotreba kod samih zaposlenih i njihovih poslodavaca, što treba eliminisati kroz pojačan inspekcijski rad i druge aktivnosti.

On je rekao da je tačno da u zdravstvu nisu bili uplaćivani doprinosi, ali je dodao da nijedan zdravstveni radnik nije bio bez zdravstvenog osiguranja, odnosno ovjeravane su im knjižice bez obzira što nisu bili uplaćivani doprinosi.

"Ušli smo u jedan period u kome smo morali da održimo taj nivo plata u javnom sektoru zato što nismo htjeli da nam se bilansi srozaju i da dođemo u poziciju da ekonomija u Republici Srpskoj pada i da imamo minus na kraju. Prema tome, mi smo to svjesno učinili, ali nijednom od tih radnika nije bilo uskraćeno to pravo", ocijenio je Dodik.

On smatra da je tržište Srpske veoma malo, a da bi izašli na eksterno tržište potreban je kvalitet, konkurentne cijene, dizajn i mnogo šta drugo što domaći proizvodi, nažalost, nemaju.

"Morate da imate sposoban menadžment koji može da odradi neko daleko tržište i tamo plasirate robu. Mnoge stvari od toga mi nemamo. Nije tačno da država ne podržava privredu, da ne stimuliše i daje podsticaje u privredi", rekao je Dodik i dodao da su u prošlim godinama u kontinuitetu privredi smanjivali opterećenja.

Dodik je naglasio da bi Republika Srpska sa MMF-om dodatno riješila pitanje svoje likvidnosti i poboljšala svoje ekonomske parametre, ali i bez MMF-a je održala svoju likvidnost.

"Mi imamo određene probleme sa isplatama što se tiče budžeta, ali to nije toliko dramatično da bi ugrozilo našu likvidnost. Pokušavamo da razgovaramo sa različitim institutima međunarodnog finansijskog kapitala - od `Meril Linča` do nekih fondova iz Rusije, Kine i drugih zemalja da vidimo na koji način bi oni bili zainteresovani da ovdje naprave jedan održiv paket", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da se svake godine smanjuje zaduženost, pa je u prošloj godini iz tekućih izvora iz budžeta izdvojeno gotovo 150 miliona KM da bi isplatili stare obaveze.

"Slično je rađeno i 2015. i 2013, ali ne i 2014. godine kada su Srpsku zadesile poplave. Bili smo jedina država u ovom regionu koja je iz tekućih izvora finansirala svoje otplate u određenom iznosu. Sve druge zemlje su uzimale više nego što su bile zadužene da bi vraćale dugove", rekao je Dodik.

On je naveo da su zaduženja Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja rasla enormno i mnogo su zaduženije od Srpske.

"Mogli ste da čujete prije nekoliko dana od predstavnika Svjetske banke da to nije velika zaduženost, jer je mi servisiramo. Sada pokušavamo da sve javne račune na nivou Republike, uključujući račune opština i gradova, osim fondova, posmatramo na jedinstven način i olakšamo pitanje likvidnosti, nakon čega ćemo moći da izdvojimo određen iznos sredstava i usmjerimo ih u zapošljavanje", rekao je Dodik.

Govoreći o saobraćajnoj infrastrukturi, Dodik je istakao da se gradi trasa auto-puta prema Prnjavoru, do kraja mjeseca trebalo bi da bude puštena trasa od Laktaša do Drugovića, u završnoj su fazi razgovori i pregovari sa novim partnerima oko toga da se gradi dio auto-puta od Rače ili od dodira sa Srbijom do Brčko distrikta, gradi se auto-put od Banjaluke do Prijedora i dalje prema Novom Gradu.

"Gradimo Klinički centar u Banjaluci u koji je uloženo 100 miliona evra, počinjemo ove sedmice da položimo kamen temeljac oko izgradnje Kliničkog centra u Istočnom Sarajevu i samo je ostalo još da bude izgrađena bolnica u Doboju i onda smo rekonstruisali sve bolničke kapacitete u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Predsjednik Dodik je istakao da u Srpskoj ima mjesta optimizmu i da sigurno nije onoliko teško i loše koliko to prikazuju neki ljudi, pa čak i neki mediji.

"Iako u ovom društvu ne teče med i mlijeko, sigurno nije onoliko teško i loše koliko to prikazuju neki ljudi, pa čak i neki mediji. Sačuvali smo neke standarde koji su mogli da se ugroze globalnom krizom koja je prijetila i ugrozila mnoge zemlje", rekao je Dodik.

Govoreći o povjerenju ministrima u koalicionoj Vladi Republike Srpske, Dodik je rekao da većina njih radi dobro, ali i da ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić nema povjerenje Vlade.

Dodik je dodao da je Trninić izigrao koalicioni dogovor oko zajedničkog nastupa na lokalnom nivou u Bratuncu i izgradio neke nove odnose, te da odluke Trninića koje dolaze u Vladu neće imati podršku, a DNS će proučiti šta će sa svojim kadrom.

"Dragan Lukač je odličan ministar koji je obezbijedio da Policija Republike Srpske funkcioniše besprijekorno i da imamo stabilan nivo bezbjednosti u Republici Srpskoj. Stanje javnog reda i mira je veoma dobro. Srebrenka Golić isto tako radi težak posao, koji odrađuje veoma dobro, Petar Đokić, takođe, pokušava da napravi sinergiju svih naših mogućnosti u privredi", rekao je Dodik.