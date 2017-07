Dodik i Čović: Odnosi u BiH potpuno narušeni, nema više parlamentarne većine

MOSTAR - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i lider HDZ-a BiH Dragan Čović istakli su danas u Mostaru da su odnosi u BiH potpuno narušeni i da je evidentno da nema više parlamentarne većine ni u BiH niti u Federaciji BiH.

Dodik: Sve odluke moraju biti rezultat mehanizma koordinacije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik Dodik izjavio je danas da aktuelni Savjet ministara BiH nema podršku parlamentarne većine, ne radi svoj posao u skladu s Ustavom i donosi odluke protiv interesa Republike Srpske.

"Savjet ministara BiH je pomoćni organ Predsjedništva BiH od koga se godinama pokušava napraviti neka druga struktura. Nemamo prigovore na ministre iz reda hrvatskog naroda, ali vidimo udruživanje srpskih i bošnjačkih ministara protiv Republike Srpske i pozicioniranja hrvatskog naroda u BiH", rekao je Dodik.

Na konferenciji za novinare u Mostaru nakon sastanka delegacije SNSD-a sa delegacijom HDZ-a BiH koju je predvodio predsjednik ove stranke Dragan Čović, Dodik je ocijenio da se u Savjetu ministara BiH od srpskih ministara prave poslušnici, a da ih tako vidi i srpski narod.

"Ne postoji parlamentarna većina za podršku Savjetu ministara BiH, ali to /predsjedavajućem Savjeta ministara Denisu/ Zvizdiću ne smeta i on se lažno predstavlja i modelira neke stavove. On na međunarodnoj sceni može da govori samo ono što je usaglašeno, a ne privatne stvari", istakao je Dodik i napomenuo da su u BiH odnosi potpuno urušeni.

On je dodao da to pokazuje i pitanje transportne zajednice, kada Republika Srpska nije ni pitana, osim u ranoj fazi.

"Republika Srpska nije protiv, ali smatramo da odluke koje izlaze iz BiH moraju da budu provedene kroz proceduru mehanizma koordinacije. Neće biti ni Upitnika, ni bilo čega dok se ne uspostavi mehanizam koordinacije", poručio je Dodik.

Govoreći o današnjem sastanku, Dodik je naveo da je dogovoreno da saradnja dvije stranke bude dignuta na još viši nivo u svim segmentima, jer je interes da BiH djeluje u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom i da nema majorizacije bilo koga.

"BiH ima šansu da preživi i uspije ako dospije u status sistema da jednom narodu predstavnike ne mogu birati drugi narodi i to je bazični princip", naglasio je Dodik.

On je dodao da će zbog toga SNSD podržati prijedlog HDZ-a BiH za izmjenu Izbornog zakona BiH, jer u njemu vidi i šansu da se popravi položaj srpskog naroda u Federaciji BiH, a podržaće i formiranje TV kanala na hrvatskom jeziku.

"Mi nećemo da budemo eksperiment, već uspješno društvo. To je moguće ukoliko se budemo uvažavali. Ovo što rade SNSD i HDZ je upravo na tom fonu", naglasio je Dodik.

Odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa radom Obavješajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH, Dodik je rekao da je to neprijateljska organizacija koja svoje kapacitete usmjerava protiv Republike Srpske i Srbije.

On je istakao da je lider SDA Bakir Izetbegović u potpunosti izgubio političku snagu i sada posredstvom OBA i drugih segmenata bezbjednosnog i pravosudnog sistema koji kontroliše pokušava da se politički obračunava sa predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda.

Dodik je naveo da predsjedavajući parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBA Nikola Špirić neće biti smijenjen.

Kada je riječ o položaju Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Dodik je naveo da je bilo govora i o tom pitanju i ocijenio da će se kroz izmjene Izbornog zakona BiH popraviti i položaj Srba na tom području.

Čović: Savjet ministara nema podršku, ali nema ni adekvatnog rješenja

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao je danas u Mostaru da Savjet ministara BiH nema podršku parlamentarne većine, te da ta većina ne postoji ni na nivou BiH niti na nivou FBiH, ali da se adekvatno rješenje ne može naći do narednih izbora.

"Evidentno je da nemamo većine i sada treba da vidimo kako prevladati narednih 13 mjeseci do izbora, da koliko-toliko sačuvamo odnose u zemlji i evropski put. Sa ovakvom podrškom Savjetu ministara, to je nemoguće. Da se posljednji put glasalo o povjerenju Savjeta ministara, on ne bi dobio podršku, ali nemoguće je proceduralno bilo šta uraditi do izbora", rekao je Čović.

On je naveo da će se parlamentarna većina formirati od pitanja do pitanja, ali da institucije moraju funkcionisati i da ne smije biti vaninstitucionalnog djelovanja.

"Mi želimo da sve institucije u BiH rade u skladu sa Ustavom u BiH, a činjenica je da je sve više aktivnosti koje se mogu nazvati `paraaktivnostima`", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru nakon sastanka delegacije HDZ-a BiH sa delegacijom SNSD-a koju je predvodio predsjednik stranke Milorad Dodik.

Prema njegovim riječima, svi današnji sagovornici su istakli potrebu jačanja saradnje i usaglašavanje vitalnih interesa da bi izbjegli nesporazume, bez obzira na to da li je riječ o Savjetu ministara, parlamentu ili drugdje.

Čović je naglasio da se na taj način stabilizuju odnosi u BiH, te istakao da su SNSD i HDZ dogovorili jačanje saradnje, pa i saradnju tamo gdje jedna od stranaka nije u vlasti.

"Ne postoji više mogućnost da bilo šta izađe iz Savjeta ministara ako nije do kraja izbalansirano i dogovoreno između Savjeta ministara, dva doma u parlamentu, naših predstavnika, Predsjedništva BiH", naglasio je Čović.

Čović, koji je i i hrvatski član Predsjedništva BiH, je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da će izmjene Izbornog zakona biti usvojene do kraja godine, te da Hrvatima više niko neće moći da bira predstavnike u vlasti.

Odgovarajući na pitanje da li će njegov savjetnik Dario Krezić, koji je i član njegove porodice, biti sankcionisan zbog slučaja otmice u Mostaru 2015. godine, u vezi sa kojim su u medije dospjeli presretnuti razgovori, Čović je rekao da ima potpuno povjerenje u Krezića i da će on i dalje biti njegov savjetnik.

On je rekao da Obavještajno-bezbjednosna agencija /OBA/ ne radi svoj posao i iskazao zabrinutost jer tu postoji "parasistem do kraja".

"Ne može agencija imati parasistem, pratiti hrvatskog člana Predsjedništva BiH, ignorisati glavnog inspektora", rekao je Čović.

On je naveo da je taj parasistem posredstvom medija plasirao informaciju da je automobil hrvatskog člana Predsjedništva BiH učestvovao u nesreći, što, kako je rekao Čović, on demantuje peti put.

"Krezić će biti moj savjetnik dokle god sam ja član Predsjedništva BiH i savjetnik za bezbjednost. Taj predmet je za mene završen, ali očigledno nije za one koji su učinili sve da upravljaju tim procesom kroz porodični, stranački ili nacionalni koncept. Tako se danas upravlja kroz neke institucije koje bi trebalo da brinu o bezbjednosti svih građana BiH", rekao je Čović.

On je naveo da se pokušava smjestiti afera bilo kome ko treba biti imenovan na neko bitno mjesto u policijskom ili obavještajnom sistemu.

Čović je dodao da su danas u Mostaru direktori "Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne" i "Elektroprivrede Republike Srpske" dogovorili potpisivanje sporazuma o saradnji.