Dodik i Čović u Banjaluci: Stranci od BiH stvorili trulu zemlju

BANJALUKA - Intervencionizam međunarodne zajednice stvorio je od BiH neuspješnu, trulu i propalu zemlju, koju možda može odblokirati jedino domaći dijalog bez učešća stranaca, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS, nakon sastanka s Draganom Čovićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH.

"Ako dogovora nema, onda će pat pozicija samo dovesti da se BiH, koja je ionako propala zemlja, dodatno uruši. Nikom ovdje nije do promovisanja nasilja, ali ako se ne postigne politički dogovor na Izbornom zakonu, a SNSD to podržava, ako mehanizam koordinacije ne funkcinoiše i ako se uporno pokušava izbjeći to što su donijeli organi BiH (presuda Oriću), onda će BiH upasti u dodatne turbulencije", rekao je Dodik.

Čović je ocijenio da je situacija u BiH izuzetno teška, ali da bi rješavanje pitanja povećanja akciza na naftne derivate, mehanizma koordinacije i upitnika moglo dovesti do pozitivnog procesa kad je evropski put zemlje u pitanju.

"Ako ćemo to uraditi, ja idem 24. u Brisel, kada ću izvijestiti Frederiku Mogerini o tome, jer smo u Njujorku imali zadnji razgovor na tu temu, onda bi ona svakako došla u BiH i poslala pozitivne poruke", rekao je Čović.

Govoreći o razvojnim projektima RS, Dodik je upozorio da RS trpi štetu od toga, navodeći primjer nemogućnosti zaduživanja kineske banke u vezi s izgradnjom autoputa ka Mrkonjić Gradu i Kupresu, jer nema saglasnosti u Savjetu ministara oko akciza.

"To govori da mi nemamo nikakve koristi od institucija BiH i da ako se brzo ne rehabilituje BiH kao trula i propala zemlja, onda nema šanse da se taj trulež ne raširi i da ta zemlja ne ode u istoriju", rekao je Dodik.

Na tu temu, Čović je rekao da zbog činjenice da nijedna opcija na nivou BiH ne kontroliše više od 15 do 16 glasova u Parlamentarnoj skupštini BiH stoje neriješena pitanja, poput Izbornog zakona BiH ili radio-televizijskog sistema. Dodao je da postoji mnogo problema između SDA, SBB-a i HDZ-a, te da će se pokušati postići dogovor barem oko pitanja budžeta i onih problema koji nisu sporni ni za jednu stranu. Podsjetio je da će se u narednim danima susresti s Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, te s Kolindom Grabar-Kitarović i Andrejom Plenkovićem, predsjednicom Hrvatske i hrvatskim premijerom. Tema razgovora biće regionalna saradnja.

"Želimo povezati zajedničke infrastrukturne projekte, osobito kad je u pitanju most u Gradišci. U narednih mjesec do dva moramo krenuti raditi takve projekte jer bez njih imaćemo dosta problema", rekao je Čović.

Obojica su spomenula i odnos između SNSD-a i HDZ-a, istakavši da su, uprkos nekim razlikama, kao što je, na primjer, pitanje članstva BiH u NATO-u, usaglašeni oko većine pitanja. Dodik je rekao da zbog nepostojanja konsenzusa na nivou BiH u ovom trenutku nije moguće predložiti zakon o Ustavnom sudu BiH, ali je pozvao sve da rade na izbacivanju stranih sudija iz te institucije. Čović je izjavio da je za rješenje pitanja konstitutivnosti Srba u FBiH, te da će o toj temi uskoro biti pokrenuti ozbiljni razgovori.

Most na Savi od posebnog značaja

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović zaključili su u Banjaluci da ne postoji nijedna prepreka za raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova na izgradnji mosta preko rijeke Save kod Gradiške, što će biti od posebnog regionalnog značaja.

Čubrilović je poručio da Narodna skupština funkcioniše u skladu s Ustavom i drugim pozitivnim zakonskim propisima i da redovno ispunjava svoje obaveze na putu evropskih integracija.

Predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović istakla je da je RS zainteresovana da BiH ispuni sve svoje obaveze na evropskom putu, ali da nijedna od njih ne leži na RS, već je to isključivi zadatak vlasti na nivou BiH. Ona je kazala da je na sastanku s Čovićem razgovarala o pitanjima usvajanja globalnog fiskalnog okvira, osnovama za usvajanje budžeta BiH, usvajanju akciza i finalizaciji odgovora na upitnik