Dodik sa Putinom: Saradnja u interesu RS i Rusije

SANKT PETERBURG - Milorad Dodik, predsjednik RS, u petak je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o razvoju saradnje RS i Rusije, za koju su konstatovali da je u obostranom interesu.

Dodik i Putin sastali su se u Sankt Peterburgu u Rusiji, na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma, na kojem je, uz ostalo, najavljen proces izgradnje specijalne ekonomske zone Rusije i Srbije, u kojoj bi, kako je naglasio Dodik, nesumnjivo bilo mjesta i za Republiku Srpsku.

"Ovdje smo pričali o tome ima li zastoja i kako se razvijaju projekti koje smo započeli. Razgovarali smo i o tome da smo mi u Banjaluci u okviru naše crkve pokrenuli izgradnju Ruskog pravoslavnog centra, a Putin je to sa posebnim odobravanjem prihvatio. To je bila prilika da mu kažem kako očekujemo da u nekoj fazi izgradnje i on posjeti ovaj centar", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je Putin, uprkos silnim obavezama koje ima, našao prostora i vremena za sastanak na kojem je bilo govora o ovim temama zajedničke saradnje.

Kazao je da je sastanak bio prilika da zahvali predsjedniku Putinu i na kontinuiranom i konstruktivnom odnosu Ruske Federacije "na globalnom i multilateralnom planu vezano za primjenu i poštovanje međunarodnog prava".

Dodik je, između ostalog, na forumu najavio da će u ovom ruskom megapolisu biti otvoreno i predstavništvo RS.

"U svakom slučaju, RS je ovdje poznata. Kod velikih ruskih kompanija se zna šta je Srpska i uspješna akvizicija koju smo imali s njima o tome govori. Isto tako i podrška koju imamo ovdje u Sankt Peterburgu od gospodina Georgija Poltavčenka (gubernatora Peterburga) je ozbiljna pretpostavka da RS bude ovdje još snažnije prisutna i da se pokaže na pravi način", istakao je Dodik, dodajući da mu je posebna čast što godinama dobija poziv na forum.

Dodik je ocijenio da RS zadržava pažnju važnih ljudi u Rusiji, "što je veoma važno imajući u vidu njen politički status u Bosni i Hercegovini".

"Nama je to veoma važno, posebno za RS koja je okružena problemima vezano za politički status u samoj BiH i poimanju drugih sa Zapada", rekao je Dodik na marginama foruma.

On je naglasio da Rusija ne oklijeva ni da na nivou Vijeća sigurnosti UN-a uvijek iznese relevantne informacije i o tome obavijesti Vijeće, te da ne dozvoljava da se percepcija RS u Vijeću sigurnosti "poremeti zbog laži nekih visokih predstavnika".

Govoreći o značaju Međunarodnog ekonomskog foruma, Dodik je zaključio da je riječ o smotri, prije svega, ekonomske moći Rusije.

"Rusija na globalnom planu postaje jedna od najvažnijih zemalja i nema svjetske teme u koju nije uključena. I sasvim je normalno i potrebno da RS bude ovdje", istakao je Dodik.

Dodik se u petak susreo i sa Antoniom Guteresom, generalnim sekretarom UN-a, kao i sa Dimitrijem Rogozinom, potpredsjednikom Vlade Rusije, sa predsjednikom Parlamenta Sankt Peterburga Vjaćeslavom Makarovim, te Sergejem Glazjovim, savjetnikom predsjednika Ruske Federacije za ekonomske poslove. Prije sastanka s Putinom Dodik je, kako je to najavljeno, trebalo da razgovara sa predstavnicima ruske državne kompanije "Zarubežnjeft".