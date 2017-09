Dodik uručio člansku kartu Nemanji Majdovu

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je danas u Istočnom Sarajevu člansku kartu ove stranke svjetskom šampionu u džudou Nemanji Majdovu.

Dodik je izjavio novinarima da je za njega, kao predsjednika SNSD-a, ovo veoma važan dan, zato što je Nemanja Majdov izrazio želju da postane član stranke, što je danas i formalizovano.

"Želim još jednom da čestitam veliki uspjeh koji je ostvario i na ambiciji koju on gradi, jer koliko sam shvatio iz našeg prethodnog susreta, sada je najvažnija Olimpijada na kojoj će ponovo osvojiti medalju i to je nešto što će nas obradovati. Mislim da će uslovi za njegov put kroz dalje takmičenje biti daleko bolji nego što je to bio slučaj do sada", istakao je Dodik.

On je rekao da je uspjeh koji je Majdov postigao ostvaren na bazi entuzijazma, želje i volje njega i njegove porodice, naglasivši da je to dokaz da oni koji imaju želju, viziju i cilj mogu da uspiju bez obzira kakve uslove imaju.

"Oni su mogli prije dvije-tri godine da počnu da se žale kako nemaju dvoranu, nemaju uslove, kako nemaju savremenu teretanu, ali oni su to sve priručno učinili u radu i sve se vidjelo u Budimpešti i to sada cijela nacija zna. Meni je posebno zadovoljstvo, prije svega, što ih ja znam, i zato što će naše lično prijateljstvo dodatno jačati", kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Majdov je rekao da mu je velika čast šti je postao dio SNSD-a, te da je današnja ceremonija jedan od njegovih najbitnijih dana u životu, a možda i najbitniji.

"Posebna mi je čast što mi je to lično uručio naš predsjednik /Milorad Dodik/, tako da sam mu zahvalan na tome. Zahvalan sam mu bio i prije svjetskog prvenstva, jer mi je davao podršku kad god mi je bila potrebna, a posebno sada, nakon svjetskog prvenstva, kada za cilj imamo Olimpijske igre u Tokiju i zlatnu medalju", kaže Majdov.

On je dodao da se, kao što je Dodik rekao, uslovi za rad već popravljaju, tako da se mogu očekivati još bolji rezultati, poručivši da će dati sve od sebe da postane i olimpijski šampion.

Članska karta SNSD-a uručena je i Nemanjinom bratu Stefanu, dok će roditeljima biti uručene naknadno.

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov iz Istočnog Sarajeva početkom septembra je osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Svjetskom prvenstvu koje je održano u Budimpešti, a u uzbudljivom finalu je savladao Slovenca Mihaela Žganka.